Восстанавливаем гармонию — любовный гороскоп на 11 марта

Сегодня у нас будет отличный шанс восстановить в отношениях утраченную идиллию.

Овен

Сегодня влюбленным Овнам лучше отложить совместные энергозатратные акции, вроде посещения деловых мероприятий, активного отдыха, экспериментов и шумных вечеринок с друзьями. А вот доверительный разговор с любимым человеком один на один будет очень уместным - главное, затевать его не раньше полудня.

Телец

В этот день Тельцам и их пассиям не по душе лишняя суета. Романтическое свидание пройдет лучше во второй половине суток в спокойной обстановке. Она позволит вам внутренне расслабиться, отвлечься от насущных дел и поговорить о совместном будущем - том самом, ради которого сейчас прилагаются усилия.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют природную общительность Близнецов, но очень советуют дополнить ее деликатностью и долей скрытности. Вся прелесть личного разговора будет заключена в доверии, но помните, что вам не всегда стоит делиться с любимым человеком своими секретами (особенно если он - ваш босс).

Рак

Сегодня влюбленным Ракам желательно действовать после полудня - особенно если у них в планах переписка или звонок далекому партнеру. К этому времени они станут увереннее и инстинктивно найдут «волшебное слово», помогающее им сократить дистанцию и наладить с любимым человеком эмоциональный контакт.

Лев

Сегодня Львы нуждаются в общении, так как надеются поделиться своими тайными мыслями и услышать от близкого им человека слова поддержки. Однако для этого им требуется подходящая обстановка и психологическая атмосфера - иначе они могут продемонстрировать ничем не объяснимую для партнера скрытность.

Дева

Сегодня звезды рекомендуют Девам отложить свидание на вторую половину дня. Это отличное время для романтического диалога, подразумевающего психологическую подстройку под объект своего обожания. Партнер охотно выслушает ваши излияния - особенно если вы будете говорить ему то, что он хочет услышать.

Весы

Сегодня у Весов не исключены легкие разногласия с партнером. Даже если повод пустяковый, нужна взаимная дипломатичность, чтобы не будить отголоски старых ссор. Не загружайте внимание партнера мелкими служебными (семейными) делами и связанными с ними сплетнями: скорее всего, он любит вас не за это.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам отложить романтические мероприятия на вторую половину дня и не пропускать ее. Именно после полудня сложится отличная атмосфера для общения. Для пар, переживающих непростые времена, это подходящий способ разрядить напряженную обстановку и восстановить гармонию.

Стрелец

Сегодня Стрельцы настроены на интимное общение с любимым человеком, которое часто будет ограничиваться разговором как таковым. У многих Стрельцов будет настолько сильным желание выговориться, что до остальных желаний дело может не дойти. Звезды советуют выбирать для общения вторую половину дня.

Козерог

Влюбленным Козерогам не стоит форсировать события до полудня. Нежелательно начинать в это время разговор или назначать встречу. По мере развития событий диалог начнет налаживаться. Несмотря на массу благоприятных факторов, старайтесь не забывать в нем о знакомых вам ловушках и «подводных камнях».

Водолей

Водолеям звезды намекают, что сегодня не к месту страстность и напор. Многим Водолеям придется на время сменить манеру ухаживаний. Прежде чем оказывать любимому человеку внимание, поговорите с ним и узнайте, о чем он втайне мечтает. Возможно, ему нужно, чтобы вы просто выслушали и посочувствовали.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам планировать свидание на вторую половину дня. Это прекрасное время, если вы хотите оживить очень важную переписку или затронуть в разговоре с любимым человеком близкую вам тему: вы удивитесь, с каким вниманием и даже благоговением он или она будет внимать вашим словам.