Тратим только на семью — финансовый гороскоп на 14-20 марта

На этой неделе не стоит раскидываться деньгами, тратим на важное — на семью.

Овен

Звезды советуют Овнам основные дела запланировать на начало и середину недели. Это время наибольшей практической отдачи от вашей работы. Многие смогут увеличить свои доходы не только на основной работе, но и за счет подработки (на полставки, сверхурочно или по совместительству). Тем, кто ищет подобную подработку, удастся найти приемлемый вариант. Если вы умеете что-то делать на профессиональном уровне, то можно подавать объявление с предложением своих услуг. Успешно поработают те, кто работает в ресторанах, гостиницах, санаторно-курортных комплексах и медицинских учреждениях. Чем тише и незаметнее вы себя поведете, тем результативнее будет этот период. В конце недели вы можете почувствовать, будто им кто-то или что-то мешает вам действовать в свободном режиме. Непонятно откуда будет возникать торможение в делах. Звезды советуют настроиться на то, что ваши дела пойдут не по плану. Не рекомендуется тратить деньги на электронику и техническое оборудование.

Телец

Тельцам в начале и середине недели рекомендуется заниматься поиском новых более эффективных методов в работе и не бояться ставить эксперименты, пробовать новые подходы. Также это хорошее время для финансовых инвестиций и игры на валютных и товарных биржах. Удача может улыбнуться тем, кто не только бизнесмен, но и игрок. Оптимистический настрой поможет вам справляться с любыми делами. Более всего ваши таланты и способности будут востребованы при работе над коллективными проектами в составе группы единомышленников. Можно успешно планировать свою деятельность на длительную перспективу, обмениваться мнениями с коллегами, участвовать в собраниях, совещаниях, решать вопросы, связанные с профессиональным сообществом. В конце недели рекомендовано держать под личным контролем наиболее важные дела и стараться не нервничать. Повышенная эмоциональность пойдет не на пользу вашему бизнесу. Звезды могут накладывать ограничения на вопросы карьерного роста и взаимоотношений с вышестоящим начальством.

Близнецы

В начале и середине недели Близнецам звезды советуют держаться в тени и стараться решать вопросы, не привлекая к себе внимания. Вам удастся урегулировать некоторые щепетильные вопросы с начальством, и оставить все это без широкой огласки. Ваши отношения с начальством могут стать более доверительными. Можете рассчитывать на поддержку и протекцию некоего влиятельного лица. У руководящих работников эти дни могут сложиться удачно благодаря своевременно поступившей информации. Получив сведения, отражающие реальное положение вещей в бизнесе, вы сможете выработать правильные управленческие решения. Наиболее преуспеют те, кто работают по заранее утвержденному графику. Однако в конце недели не рекомендуется контактировать с представителями официальных властных структур и представителями закона. Дело в том, что даваемые вам обещания могут остаться неисполненными. Много времени может быть потеряно в бесплодных бюрократических проволочках. Это не лучшее время для урегулирования юридических проблем и дальних поездок. Старайтесь не нарушать законодательство и берегите свою деловую репутацию.

Рак

В начале и середине недели звезды советуют Ракам не бояться вносить новшества и экспериментировать в бизнесе. Уделите внимание изучению возможностей от применения новинок научно-технического прогресса, особенно компьютерных технологий и Интернета. Это прекрасное время для запуска своего сайта и размещения в нем услуг. Вы сможете успешно проявить себя при работе с документами, в командировке, в составе группы единомышленников. Рекомендовано активно обмениваться информацией и опытом с людьми родственных с вами профессий. Успеха добьются торговцы, посредники, социальные работники, программисты и водители транспортных средств. Посещение бизнесменами международной выставки может дать много новых идей. Старайтесь не зацикливаться на сиюминутных вопросах – смотрите дальше и масштабнее на развитие своего бизнеса. В самом конце недели старайтесь не предпринимать шагов, которые могут увеличить риск финансового ущерба. Из-за внезапных изменений обстоятельств вам, возможно, придется вносить коррективы в свои планы.

Лев

В начале и середине недели типичные Львы могут улучшить свое материальное положение, повысить уровень доходов и сделать удачные приобретения. Это прекрасное время для смелых решений руководящих работников, ведущих менеджеров и учредителей фирм. Удается успешно осуществить структурные реформы, произвести необходимые кадровые назначения. Оптимизация структуры бизнеса сделает работу фирмы в целом более эффективной. Держите курс на обновление и отказ от всего устаревшего и утратившего былую эффективность. Рядовым сотрудникам фирм может представиться новая возможность для карьерного продвижения в результате происходящих перемен. Могут быть перемещения в рамках одной бизнес структуры. В конце недели могут произойти осложнения у тех, кто работает в сфере услуг. Возможно, вам придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству. Бизнесменам трудно будет находить общий язык с деловыми партнерами, и договариваться по вопросам сотрудничества в бизнесе.

Дева

Девы в начале и в середине недели могут проявить свои качества переговорщиков и мастеров компромисса. Это замечательное время для развития и укрепления делового партнерства. Если вы давно собирались познакомиться с интересующим вас человеком, то сейчас лучшее время для этого. Если у ваших партнеров проблемы в бизнесе и острые разногласия с другими партнерами, то вы вполне успешно можете выступить в качестве посредников и миротворцев. Это благоприятное время для подписания договора о партнерском сотрудничестве и юридического оформления всех необходимых документов. Преподаватели, торговцы, программисты, посредники, водители-дальнобойщики и те, кто занимается импортно-экспортными операциями – все эти категории профессий могут оказаться в прибыли. В конце недели на рабочем месте и в отношениях с коллегами может царить хаос и неразбериха. Трудно будет определить, кто конкретно и за какую работу несет ответственность. Нелегко сложатся эти дни у тех, кто работает вдали от родного дома вахтовым методом.

Весы

В начале и середине недели звезды советуют Весам сосредоточиться на решении чисто практических вопросов. Благоприятно складываются эти дни для работающих в реальном секторе экономики: промышленном производстве, ремонтных мастерских. Изобретатели, инженерно-технические работники и рационализаторы смогут найти и предложить интересные технические решения, благодаря которым удастся повысить производительность и качество. Умение ладить с коллегами – это еще один плюс в вашей работе. Люди, с которыми вы вместе работаете в трудовом коллективе, с готовностью пойдут вам навстречу и окажут необходимую помощь. Хорошее время для совершенствования профессиональных навыков в работе с техникой и инструментами. В конце недели возрастает вероятность убытков от финансовых спекуляций и от обмена валюты. Не пытайтесь ничего усовершенствовать - так вы можете нарушить отлаженный рабочий ритм.

Скорпион

В начале и середине недели Скорпионам удастся многого добиться за счет собственных инициатив и творческого отношения к труду. Поэтому наиболее ярко проявят себя люди творческих профессий или близкие к искусству. В числе наиболее успешных профессий, такие как парикмахеры, визажисты, модельеры, продавцы ювелирных украшений, косметики, модной одежды и парфюмерии, артисты шоу-бизнеса, работники санаторно-курортных комплексов. Спрос на ваши услуги значительно вырастет. Успешно проходят рекламные акции – эффект от них превзойдет ваши ожидания. Вам может сопутствовать удача в деньгах, в финансовых спекуляциях типа игры на товарной или валютной бирже. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество подписчиков и заказчиков. Лучшее время для работы – утро. В конце недели старайтесь не задерживаться долго на работе. В конце недели могут неблагоприятно сложиться отношения в деловом партнерстве. Возможно ухудшение условий на рабочем месте и на арендуемых помещениях.

Стрелец

Стрельцам в начале и середине недели рекомендуется заниматься благоустройством своего рабочего места, наведением порядка в деловых бумагах. Старайтесь в начале недели составить четкий план действий и в последующем твердо придерживаться этого плана. Хорошо приобретать офисную технику, вести ремонтные и отделочные работы в помещениях, заниматься строительными работами. Бизнесменам рекомендуется поинтересоваться у своих сотрудников условиями работы и сделать все необходимое для их улучшения. Консультация с дизайнером по интерьеру поможет составить план действий, чтобы сделать магазин или офис более привлекательным для заказчиков и покупателей. Процветает семейный и удаленный бизнес на дому. В конце недели воздержитесь от деловых встреч и посторонних контактов. Это неблагоприятное время для работы с информацией. Верить людям на слово – значит, подвергать себя риску быть обманутым. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, поскольку они могут негативно отразиться на результатах работы.

Козерог

У Козерогов в начале и середине недели прекрасное время для поездок и наведения деловых связей. Благодаря внимательности и тактичному общению вы легко сумеете расположить к себе тех людей, в сотрудничестве с которыми заинтересованы. Ваша сила в том, что вы в состоянии будете вовлечь других людей в сферу своих экономических интересов. Торговцы и посредники могут отметить ускорение товарно-денежного оборота. Можно заключать торговые сделки. Оптовая партия товара, приобретенная для последующей реализации в розничной торговой сети, будет пользоваться повышенным спросом. Быстрым темпом пойдет учеба, освоение большого объема информации. Не отказывайтесь от предложений поработать в общественных организациях. Однако в конце недели возрастает риск нерационального расходования финансовых ресурсов. Вы можете поддаться азартному желанию и вложить деньги в рискованный проект. Однако надежнее будет просто воздерживаться от крупных расходов.

Водолей

У Водолеев в начале и середине недели хороший период для поисков помещения и подписания договора на аренду. Неплохую прибыль могут получить строители и ремонтники, работники сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Многие из вас могут быть обеспечены работой на самых выгодных условиях, какие только возможны. Уровень профессионального мастерства и качество работы значительно повысятся, за счет чего вами могут быть получены дополнительные доходы. Успешно поработают строители, риелторы, работники сельского хозяйства и коммунальных служб. Можно закупать впрок строительные и отделочные материалы под будущий ремонт помещений. В конце недели воздержитесь от инициатив, и не делайте того, о чем вас не просят. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, надомному труду, строительной индустрии и коммунальным службам. Не забывайте о соблюдении техники безопасности – не исключены травмы по неосторожности.

Рыбы

В начале и середине недели типичные Рыбы благодаря своему обаянию и коммуникабельности смогут расположить к себе тех людей, в деловом сотрудничестве с которыми заинтересованы. Многие сложные вопросы будут решены и урегулированы с необыкновенной легкостью. Деловые встречи и поездки способствуют оперативному решению вопросов. Помните, что успех может быть вам обеспечен только при условии вашей личной инициативы. Вы находитесь в прекрасной интеллектуальной форме и можете легко усвоить тот учебный материал, который прежде вам не поддавался. Хорошее время для учебы и аналитической работы с информацией. Преуспеют те бизнесмены, кто готов идти на экономическую экспансию, захватывать новые рынки, искать и находить более выгодные варианты поставок товаров. Однако в конце недели опасайтесь поступления ложных сведений, которые могут привести вас к принятию ошибочных решений. Если у вас есть тайные недоброжелатели, то будьте начеку, поскольку они могут активизировать свои попытки помешать вам.