Творим любовные чудеса — любовный гороскоп на 12 марта

Сегодня нужно устраивать романтические вечера и сюрпризы второй половинке.

Овен

Сегодня одна половина души тянет Овнов к любимому человеку (особенно если он стал для них единомышленником), а другая - к семье, кровным узам или далекой родине. Если победят любовь и дружба, многим Овнам придется скрывать свою привязанность, чтобы партнер не счет ее неуместной сентиментальностью.

Телец

Тельцы сегодня чувствительны к голосу тайны и романтики. Лишние формальности в личных отношениях им претят. Также многих Тельцов манит будущее, которое может казаться им лучше настоящего. Не исключена платоническая влюбленность в того, кто позовет в «даль светлую» легким и беспроблемным путем.

Близнецы

Сегодня звезды вознаграждают самые заветные и возвышенные чаяния влюбленных Близнецов. Благодаря событиям этого дня многие из них будут чувствовать себя на вершине блаженства. Для большинства Близнецов духовная близость или моральное одобрение любимого человека окажутся важнее «земных» желаний.

Рак

В этот день звезды советуют Ракам не отказываться от своих надежд и не бояться искать свое счастье, даже если оно живет «за горами и долами». Со своей стороны, небеса обещают им подсказки в романтическом квесте и мощный канал моральной поддержки. В отношениях важно пассивно отстаивать свои идеалы.

Лев

Сегодня Львы склонны жить своей внутренней жизнью и неравнодушны к духовной стороне любви. Тайный прилив чувственности, весьма вероятный в эти сутки, может быть не реализован. Возможно, придется иметь дело не с любимым человеком во плоти, а с его манящим, но порой обманчивым виртуальным образом.

Дева

Дев ждет необычное яркое свидание, если они отбросят формальности, вместо перфекционизма и дотошности проявят заботливость, чувственность и фантазию. Не стесняйтесь порыва вдохновения, но помните: сейчас вы не самовыражаетесь, а делаете подарок или уступку. Ваш ориентир - идеалы и ожидания партнера.

Весы

Сегодня Весам придется сделать выбор между личными планами и другой стороной жизни, которая может вынуждать их к совершенно иной тактике. Две задачи сразу многие Весы рискуют «не потянуть». Возможно, им придется приоткрыть партнеру свою тайную слабость, что сейчас не входит в их любовную политику.

Скорпион

Скорпионы могут отбросить в сторону мешающие им обстоятельства и довериться своему сердцу. Этот день поможет утилизировать обиды и другие негативные эмоции, восстановить духовное единство и заново укрепить взаимное доверие. Если вчера было положено многообещающее начало, сегодня надежда сбудется.

Стрелец

Сегодня Стрельцы «в ударе», так как находятся в подходящей эмоциональной атмосфере и играют именно ту роль, к которой сейчас чувствуют себя готовыми. День подпитывает фантазию и чувственность, хорош для совместного релакса. Будет сильно воздействовать музыка, особенно знакомая и ностальгическая.

Козерог

Сегодня Козероги легко найдут путь к чужому сердцу, оказавшись с ним на одной душевной волне или в родственной мировоззренческой страте. Если вы с партнером в одной лодке по этому пункту, остальное уйдет на второй план. Если идеального единства нет, уважайте чужие убеждения и это вам зачтется.

Водолей

Водолеям звезды намекают, что в цене сегодня не агрессивные настойчивые ухаживания, а добрые дела (желательно, тайные). Творить любовные чудеса будут мягкость, широта души, заботливость и великодушие. Дайте понять любимому человеку, что не бросите его ни в мелкой беде, ни в пору серьезного кризиса.

Рыбы

Сегодня Рыбы привлекают внимание представителей другого пола благодаря везению или харизме. От любимого человека они ждут духовного родства, но звезды напоминают, что для счастливых отношений нужно не только оно - иначе основой общения останется уважение, но не любовь. Стоит избегать многословия.