Затягиваем пояс потуже — финансовый гороскоп на 12 марта

Пришло время экономить и искать иные способы заработка.

Овен

У типичных Овнов сегодня может усилиться дух авантюризма и желания получить большой доход, не прикладывая к этому больших усилий. Речь идет, прежде всего, об игроках на биржах и о бизнесе, ориентированном на оптовые спекулятивные сделки. И, как раз сегодня один из самых неблагоприятных дней для финансовых спекуляций. Вложение денег в рискованные проекты может привести к убыткам.

Телец

У многих Тельцов сегодняшний день может быть связан с осложнениями в семейной жизни и карьере. Возможно, вы захотите предпринять некоторые инициативы в делах, однако в семье не получите поддержки. Необходимо искать баланс между временем, уделяемым работе и временем, оставшимся для семьи. При осложнениях в семье вам будет непросто отпроситься пораньше с работы.

Близнецы

Непростым может сложиться этот день для Близнецов, чья работа связана с частыми поездками, контактами и оформлением деловых бумаг. Из-за большого количества ложных сведений нельзя быть уверенным в правильности принимаемых решений. Деловые встречи могут срываться или проходят не так, как было запланировано. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду.

Рак

У Раков сегодняшний день может быть связан с нестабильностью в доходах и расходах. Старайтесь воздерживаться от приобретения дорогих вещей и тщательно контролируйте свои расходы – иначе вы рискуете слишком увлечься и выйти за рамки бюджета. Эмоции только мешают при принятии взвешенных финансовых решений. Воздержитесь от принятия важных решений по своей инициативе.

Лев

Львам сегодня будет нелегко избавиться от дурного настроения и эмоциональной неустойчивости. Поэтому многие из вас будут склонны часто менять принимаемые решения под действием неустойчивого эмоционального состояния. Импульсивное и непоследовательное поведение может негативно отразиться на деловых контактах. Не лучший день для операций по обмену валюты.

Дева

У Дев этот день может быть связан с некими ограничивающими влияниями, из-за которых вы не сможете проявить в полной мере свои таланты и способности. Не исключено, что вами овладеет внутренняя неуверенность в своих силах и в успехе своих действий. Это может привести к самоизоляции в трудовом коллективе. Возможно, ваша активность будет ограничена некими обязательствами.

Весы

Звезды советуют Весам не увлекаться несбыточными мечтами и не строить себе воздушных замков в виде прожектов. Старайтесь не принимать участия в коллективной деятельности, особенно связанной с работой в общественных организациях. Новшества и усовершенствования способны нарушить отлаженный ритм вашей работы. Поэтому отдавайте предпочтение традиционной работе, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.

Скорпион

У Скорпионов, занимающих руководящие должности или делающих карьеру, сегодняшний день может быть связан с осложнениями. Возможно, вы почувствуете, что на вас пытаются оказать давление с целью изменения ранее принятых решений. Также вы можете не ощутить достаточной поддержки со стороны близких людей, в семье. Например, в семье могут не одобрить ваши планы по смене места работы.

Стрелец

У Стрельцов сегодня основные сложности могут быть связаны с несвоевременным получением информации и нарушением договоренностей. Короткие и дальние поездки срываются, либо откладываются на неопределенный срок. То же самое происходит с деловыми контактами. Воздержитесь от сдачи экзаменов по переаттестации или от защиты дипломной работы.

Козерог

У Козерогов, специализирующихся на банковской или финансовой деятельности этот день может быть связан с осложнениями. Старайтесь быть внимательнее при работе с документами и цифрами. Ошибки при введении платежных данных могут привести к сбоям в работе. Тем, кто пользуются электронными платежными системами, не рекомендуется оплачивать покупки онлайн на незнакомых интернет магазинах.

Водолей

Водолеям сегодня не следует полагаться на надежность и исполнительность в поведении деловых партнеров. Сходные проблемы могут у вас возникнуть с заказчиками, если вы выполняете клиентские услуги. Претензии и нетерпение со стороны заказчика могут быть вызваны затягиванием сроков выполнения работы. Поэтому старайтесь со своей стороны не создавать поводов для недовольства.

Рыбы

Рыбам звезды советуют воздерживаться от критических замечаний в адрес коллег и подчиненных. В трудовом коллективе может сложиться напряженная эмоциональная атмосфера. Это чревато нелицеприятными выяснениями отношений на почве личной неприязни. Отдавайте предпочтение индивидуальной трудовой деятельности, чтобы не пришлось ни с кем контактировать.