Удачи будет выше крыши — гороскоп на 12 марта

10-11 лунные сутки. Сегодня взаимное расположение светил обеспечивает базовую душевную гармонию.

Влияние Юпитера обещает счастливые шансы, тайную удачу и моральную поддержку. Это день вдохновения, соприкосновения с семейными и национальными духовными ценностями, с традициями и «корнями». Он побуждает проявить гостеприимство, покровительство, альтруизм как заботу о «своих», подчеркивает важность духовного наставничества. Понятие семьи может расшириться за счет самых близких друзей, сограждан, соотечественников, личного учителя или ученика. Возможно погружение в сказочный виртуальный мир, созданный воображением.

Овен

Сегодня звезды предлагают Овнам погрузиться в дела домашние и семейные. День усиливает эмоциональность и призывает к гостеприимству. Самое время подумать о жилье, вспомнить о родине, навестить родителей, связаться с дальней родней или соотечественниками. Можно приютить у себя друзей или найти у них убежище. Утром возможны колебания, может найтись новый скрытый источник материальных средств.

Телец

Сегодня Тельцам лучше сделать ставку на чутье и вдохновение. В этот день ни к чему излишняя внешняя целеустремленность и бессмысленны формальности. Не время демонстрировать служебное рвение и активно доказывать свою лояльность «системе». Авторитетнее официальных боссов может стать друг, покровитель или духовный учитель. Возможно, это кто-то из близкого круга: член семьи, влиятельный родственник.

Близнецы

Близнецам день сулит улучшение материального положения за счет должности или покровительства сверху. Это может быть престижное стратегическое приобретение, щедрая награда за услугу, эксклюзивный тайный подарок, солидный аванс с расчетом на будущее. Вероятна протекция со стороны семьи, друзей, земляков. У событий дня будет и нематериальный подтекст: моральная поддержка, одобрение, благословение.

Рак

Раков ждет день везения и вдохновения. Им важно не пропустить его, если они стремятся к расширению духовных горизонтов и подъему авторитета, ищут удачи в чужих краях и получают образование за рубежом, надеются найти проводника, покровителя, наставника, свой счастливый маршрут или источник веры. Для многих Раков путеводной звездой станет конкретная личность или вдохновляющий их фантазийный образ.

Лев

Сегодня Львам лучше отложить внешнюю активность и уйти в свой внутренний мир. Это день эмоционального подъема за счет прикосновения к скрытому источнику веры, но духовная энергия может сочетаться с низким физическим тонусом. Есть надежда на удачное продолжение вчерашних приватных бесед, размышлений или тайных информационных поисков. Важна моральная поддержка близких, даже если они далеко от вас.

Дева

Сегодня звезды не советуют Девам быть эгоистами и одиночками. Нежелательно транслировать в мир сухость, холодность, мелочность и придирчивость. Этот день приглашает жить интересами семьи или коллектива, которые сплачивает душевная широта, теплота и верность общим идеалам. Не стоит завидовать тем, кто успешнее, лучше с ними дружить. Удачный момент для корпоратива, семейного или другого торжества.

Весы

Сегодня Весам предстоит достигать своих целей при помощи качеств или приемов, которые им не слишком свойственны. Возможно, придется отступить от принципов, чтобы кому-то помочь вне очереди или оказать тайную услугу авторитетному лицу. Для реализации текущих планов полезно иметь влиятельного друга, подопечного или помощника, родственную или иную протекцию. Важны деликатность и секретность.

Скорпион

Сегодня звезды указывают Скорпионам путь удачи. И хотя пойти по нему пока проблематично, они советуют им не гасить свой порыв вдохновения и не терять веру в расширение возможностей. Если вас посетит любовная эмоция, творческое вдохновение, духовное озарение или надежда, связанная с детьми, позвольте этой силе дать вам психологические «крылья» - и через несколько недель вы сможете на них взлететь.

Стрелец

Этот день усиливает привязанность Стрельцов к дому, родине, национальным корням или сообществу, а также дает эмоциональную подпитку их духовным идеалам. Но возможности не исчерпываются «высокими материями»: при моральной поддержке близких людей можно тайно уладить некоторые критичные вопросы, например, жилищные. Многие Стрельцы смогут задействовать свое личное тайное влияние, не опасаясь подвоха.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам поддерживать отношения с влиятельными людьми и подсказывают, что для этого нужно. Прежде всего, это эмоциональная и (или) духовная обратная связь: сейчас это наилучшая основа для добрососедства, дружбы, обновления родственных связей и поддержки интереса на расстоянии. Стоит чаще просматривать почту и новости: возможны сообщения от важных лиц или вести о них.

Водолей

Водолеям сегодня лучше подстроиться к обстоятельствам и на психологическом, и на практическом уровне. Не время демонстрировать свои пробивные качества. Не стоит требовать от людей многого, лучше принять во внимание их слабости. Об услуге желательно просить, а не «продавливать» свои права. Многих Водолеев в этот день обойдет кто-то, обладающий более мощным чутьем, тайным авторитетом или ресурсом.

Рыбы

Сегодня у Рыб счастливый день. Случится что-то, позволяющие им почувствовать свою персональную важность, убедиться в своих талантах и харизме. Возможно приглашение в сообщество, творческое или духовное озарение, признание личных заслуг прошлого или уважение, выданное авансом. Может обнадежить отклик на озвученное накануне мнение или предложение. Источником гордости могут стать дети или ученики.