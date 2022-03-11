Как пережить вирусный период Меркурия в Рыбах

Почему до 27 марта нам нужно держаться подальше от новостей и обязательно навевать маску?

Переход нашего связного и планеты-коммуникатора Меркурия в последний знак зодиака (с 10 по 27 марта) – событийно вредный и проблемный транзит, связанный с ослаблением главных достоинств Меркурия.

Типичное «программное обеспечение» Меркурия в Рыбах – это ненадёжность, подтасовки фактов, «двойное дно» и искажение данных, а там, где нужно, утаивание информации, нестабильность и сбои в различных сетях коммуникаций, транспорта и перемещений.

Скорость и обработка информации, какие-то сложные мыслительные или вычислительные процессы, решение трудных технических, интеллектуальных задач в этот период могут хромать на обе ноги. Кроме всего прочего, период нужно считать достаточно вирусным не только в сетевом, цифровом, информационном пространствах, но и в стандартных, бытовых условиях.

Передача болезненных вирусов в этот период также будет протекать более интенсивно – дело в том, что параллельным курсом на этом этапе сформируются тематические аспекты, поддерживающие клиническую картину. Сразу на входе Меркурия в Рыбы с 10 марта начнёт работать скользкое и болезненное на всех уровнях соединение Солнца с Нептуном (точный аспект 13 марта). Именно на таком мутном аспекте в своё время началось знаменитое «дело Скрипалей», доказательство по которому строились со слов тогдашнего премьера Т. Мэй – в стиле «хайли-лайкли», то есть очень вероятно, но не точно. Такое сравнение как раз отлично иллюстрирует туманную природу Меркурия в Рыбах, который в этом локальном периоде может сопутствовать раскрутке тем с приставкой био, химических атак, заражений и других зависимостей.

Тем не менее период (особенно с 11 по 13 включительно) будет сопровождаться повышенным сенситивом, проницательностью мысли и суждений, поэтическим и музыкальным вдохновением, хорошим нюхом и возможностью заглянуть за пределы обыденного, как в зеркале увидеть отражения своих или чужих мыслей и намерений.

Сам Меркурий пройдёт соединения с Юпитером и Нептуном довольно оперативно – 21 (с Юпитером) и 23 (с Нептуном). Этот период (21-23 марта) вновь привлечёт к себе внимание – энергия планет в эти дни коварна и непредсказуема, а роль крайне обманчивого Меркурия в образе пропаганды и нарушения регламентов, расписаний, режимов на местах может стать ключевой. Возможно вскрытие какой-то конфиденциальной информации или секретных бумаг, а также неожиданные находки и потери вещей. В эти же дни стоит отнестись тщательным образом или вовсе воздержаться от покупок дорогостоящей электронной и компьютерной техники.

Таким образом, транзит Меркурия по Рыбам всегда требует повышенного внимания по причине серьёзного роста ошибок и рассеянности внимания, ментального тумана и заблуждений, слабых возможностях для отделения зёрен от плевел.