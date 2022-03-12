Утопаем в воспоминаниях — гороскоп на 13 марта

11-12 лунные сутки. Сегодня сохраняется позитивный вчерашний настрой, надо продолжать пользоваться удачным моментом.

Луна в Раке предлагает остаться дома или побыть среди близких по духу. Это хороший день для неформальных мероприятий в эмоционально и физически расслабляющей обстановке: посиделок «у камина», пижамных вечеринок, теплых встреч в узком кругу за чашкой чая с домашними лакомствами. Ностальгический настрой может подтолкнуть к вечеру воспоминаний. На общем доброжелательном фоне возможны легкие подозрения, основанные на прошлом и заставляющие верить дурным предчувствиям вместо добрых примет.

Овен

Сегодня Овны могут ощутить на себе не только благоприятные, но и проблемные стороны домашней обстановки. Не исключено, что в чем-то родственная идиллия окажется вынужденной. Добрые чувства, вызванные обстоятельствами, не всегда смогут отменить прежние проблемы - например, давние счеты внутри семьи. К неизжитым проблемам такого рода будут особенно чувствительны Овны, рожденные в середине апреля.

Телец

Сегодня Тельцы эмоционально устойчивы благодаря вдохновляющей перспективе будущего или другому обнадеживающему обстоятельству. Они легко справятся с небольшими заминками в общении и с колебаниями своего настроения, а также с мелкими неприятностями в дороге и в текущих делах. Стоит использовать этот день для отдыха: он поможет вам аккумулировать энергию перед новым рывком или очередным сюрпризом.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит обращать внимание на «обратную сторону медали». В финансовых делах это может быть не закрытый до конца налоговый вопрос или остаточный нюанс, связанный с погашением долга. Делая покупки, не помешает придирчивее следить за их качеством: возможны скрытые изъяны. Принимая любые дары, желательно убедиться в отсутствии в них подвоха - например, злопамятности или тайного умысла.

Рак

Общий благоприятный эмоциональный фон этого дня может быть для Раков слегка подпорчен. Многие Раки (особенно рожденные в середине июня) будут ощущать это интуитивно - но решат замять неприятный для себя нюанс, дабы не спугнуть удачу. Не исключены отдельные суеверные предчувствия, боязнь «сглаза» или возврата старых проблем в отношениях. Важно видеть ситуацию трезво и не поддаваться мнительности.

Лев

Эти сутки звезды советуют Львам провести там, где они смогут безопасно дать волю эмоциям. Найдя им выход сегодня, многие Львы избавят себя от рисков завтра, когда им потребуется больше смелости или выдержки. Желательно побыть дома или в укрытии, но не в полном одиночестве. Хорошо, если рядом будет добрый друг. Одинокие Львы могут мысленно отождествиться с духовно близким виртуальным персонажем.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам оставаться частью своей группы и не стремиться покидать те мероприятия, в которых они участвуют. Небольшие затруднения, которые может принести этот день в компанию, не помешают общему благоприятному ходу событий. В некоторых случаях, мелкие осложнения станут для вас отличным шансом проявить себя - например, продемонстрировать свою проницательность или дар психолога.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам доводить до конца даже неприятные дела: чем меньше материальных и моральных долгов в результате пренебрежения своими обязанностями, тем ниже риск возврата критичных разногласий (в том числе профессиональных, партнерских и семейных). Также в этот день не будут лишними подсказанные опытом общие меры предосторожности, помогающие не наступить на «старые грабли».

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут засомневаться в своей удаче или обещанных перспективах. К счастью, в эти сутки их влияние на события ограничено, и они не смогут навредить себе под влиянием минутного настроения. Возможен короткий период недоверия к покровителю, сомнений в чувствах или выбранном мировоззрении. Если от событий остался неприятный эмоциональный осадок, желательно вовремя его нейтрализовать.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам побыть в покое. Одним Стрельцам при этом будет достаточно своего уголка в доме, другим потребуется тайное убежище. Многие Стрельцы будут вплоть до вечера погружены в свой воображаемый мир, независимо от обстановки. Общительные Стрельцы будут не прочь устроить «вечер воспоминаний» или другие посиделки в узком кругу. Новые дела в этот день начинать нежелательно.

Козерог

В этот день Козерогам важно быть внешне расслабленными, но внутренне оставаться начеку. Полоса жизненных испытаний оставила свой отпечаток на их стиле общения с людьми и создала в нем «зоны риска» - в одну из них они и могут сегодня попасть. Им стоит контролировать свои реакции: даже очень доброжелательного собеседника может насторожить их подозрительность, критичность, пессимизм или скрытность.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям заниматься лишь рутинными делами. Многие из сегодняшних забот потребуют особого душевного настроя, зато взамен принесут эмоциональную (а возможно, и материальную) отдачу. Хорошо помогать другим, заботиться о родных, близких, слабых, заниматься благотворительностью. На волне сочувствия и заботы быстрее появится вдохновение для неприятных дел - например, для уборки.

Рыбы

Рыбы вплоть до ночи на своей счастливой волне. Отдельные неприятности в этот день возможны, но не меняют общей картины и удачно оттеняют основной благоприятный тренд их жизни. Им стоит не только подпитываться от своего «живительного источника», но и транслировать позитив в мир. Желательно быть добрее не только к себе, но и к своим близким. Родителям важно дать пример и духовную поддержку детям.