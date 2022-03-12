Подготавливаемся к сложной неделе — финансовый гороскоп на 13 марта

Нас ожидает непростая неделя, поэтому готовимся к ней во всеоружии.

Овен

У Овнов сегодня наступает благоприятнее время для тихой незаметной работы и роста неофициальных доходов, не подлежащих налогообложению. Вам могут предложить дополнительную подработку. Например, начальство может попросить вас выйти поработать во внеурочное время на подмену коллеги. Те, кто промышляет выполнением частных заказов, будут в полном объеме обеспечены работой.

Телец

У Тельцов сегодня могут усиливаться положительные тенденции для укрепления и развития делового партнерства. Работа в составе группы единомышленников пойдет успешно, и вы сможете перевыполнить плановые задания. Можно вести переговоры и подписывать документы о сотрудничестве (лучше это делать в неформальной обстановке). Работа на перспективу может оказаться вполне оправданной.

Близнецы

Близнецам рекомендуется проявить настойчивость, упорство, вести себя последовательно и не отступать от заранее намеченной цели. Это хороший день для принятия организационных решений руководящими работниками. Вы сможете провести эффективные решения по кадровым перестановкам и оптимизации расходов. Наиболее продуктивное время выпадает на конец дня.

Рак

Хороший день для профессионального образования и творческих видов деятельности Раков. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций. Можно принимать участие в кастингах и публиковать резюме. Используйте этот день для попытки усовершенствовать что-либо в своей работе.

Лев

Львы в этот день смогут улучшить свое финансовое положение. Во многом это может быть связано с привлечением внешних инвестиций или получением банковской ссуды. Вырастут партнерские отчисления от бизнеса. Можно использовать этот день для погашения кредитов и снижения финансовой зависимости. Хорошее время для подготовки финансовых отчетов и анализа своих бюджетных возможностей.

Дева

У Дев благоприятное время для укрепления партнерских связей. Документы, которые вы подготовите к подписанию, могут получиться весьма высокого качества. Ускоряется движение бумаг по инстанциям, товарно-денежный оборот в торговле. Удачно проходят консультации и переговоры. Например, консультанты сетевого маркетинга смогут привлечь новых заказчиков и подписчиков.

Весы

Звезды советуют Весам с утра составить список первоочередных дел и спланировать последовательность выполнения дел. Благодаря четкому планированию и методичности вы можете добиться хороших результатов в работе. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег. Также важно уделять больше внимания использованию имеющихся в вашем распоряжении инструментов и техники.

Скорпион

Скорпионы преуспеют в реализации своих личных планов, наступает хорошее время для проявления инициативы и творческого раскрытия личности. Многие почувствуют в себе рост самооценки, готовности идти на риск и добиваться успеха. Благодаря удачливости вы сможете провернуть ряд выгодных сделок в сфере финансов. Старайтесь никому ничего не делегировать и лично контролировать свои дела.

Стрелец

Удачно складывается этот день для тех Стрельцов, кто работает в сфере недвижимости, гостиничного, ресторанного бизнеса, а также занимается магазинной торговлей продуктами питания. Могут вырасти доходы у фрилансеров и тех, кто специализируется на выполнении частных заказов. Для вас сейчас гораздо выгоднее находиться в тени и не делать публичных заявлений.

Козерог

Увеличение доходов Козерогов в этот день может быть обусловлено надежными деловыми связями и дружеской поддержкой. Успешно проходят работа с информацией, торговые сделки и короткие поездки. Можно приглашать специалистов выполнить ту работу, которую вы сами выполнить не в состоянии. Также может состояться деловая встреча и наметиться долгосрочное сотрудничество.

Водолей

У Водолеев в этот день укрепляются отношения с начальством. Возможно, вышестоящее начальство обратит внимание на ваши успехи в практической работе и каким-то образом поощрит вас материально. Не рекомендуется вносить изменений в сложившийся стиль работы. Традиционные подходы в работе более эффективны. В трудовом коллективе могут установиться конструктивные отношения с коллегами.

Рыбы

Рыбы в этот день могут успешно действовать в тех делах, которые предполагают достаточную степень самостоятельности при принятии решений. Успешно проходит рекламная кампания, устанавливаются перспективные долгосрочные отношения с иностранными партнерами, легко решаются юридические проблемы. Хорошо использовать этот день для обмена знаниями и повышения уровня квалификации.