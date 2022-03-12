Нами будет править невидимая сила — любовный гороскоп на 13 марта

Сегодня на безумные поступки нас будет толкать то-то свыше.

Овен

Сегодня главная задача Овнов в близких отношениях - не задеть «больную струну». В давних союзах за эмоциональной гигиеной могут и должны следить оба партнера, а вот в едва завязавшемся романе Овнам придется самим контролировать ситуацию, не поддаваясь на провокации и игнорируя опасные триггеры.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам устроить свидание в знакомой обстановке или в милом домашнем стиле. Мелкие эмоциональные проблемы, которые может нести этот день, не помеха для эмоциональной гармонии. Укрепить ее особенно важно, если вскоре вам предстоит новое совместное испытание, чреватое ссорой.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют в Близнецах эмоциональность, но предостерегают их от тотальной доверчивости и советуют поднапрячь свое чутье. Это один из тех дней, когда в бочке меда вполне может содержаться ложка дегтя. Не исключено, что за щедрый подарок судьба намерена взять с вас небольшой процент.

Рак

Сегодня тайный враг влюбленных Раков - их впечатлительность, порой переходящая в мнительность и суеверный страх. Даже в самой удачной и обнадеживающей ситуации многие Раки будут инстинктивно пугаться призрака прошлого - например, возврата былых претензий или повторения старых проблем в новом союзе.

Лев

Сегодня Львы не расположены к внешней активности. Многим из них будет гораздо удобнее отменить свидание, остаться с партнером на дистанционной связи или вовсе пропасть с радаров. Но все меняется, если любимый человек является по-настоящему близким - в этом случае, Львы будут очень нуждаться в нем.

Дева

Сегодня Девам не стоит пугаться «темной полосы» на своем любовном горизонте: собравшиеся на нем тучи будут неопасными, а легкое напряжение или загадочность лишь добавят отношениям интриги. Девам, уже побывавшим в подобной ситуации, она может принести пользу, главное - не бояться призраков прошлого.

Весы

Сегодня Весы ходят в любви по краю той пропасти, в которую звезды уже не позволяют им сорваться - но в которую они все еще могут угодить сами, повинуясь инерции старых привычек. Им важно следить за своими эмоциональными реакциями и не отзываться на знакомые раздражающие триггеры: раны еще свежи.

Скорпион

Сегодня у влюбленных Скорпионов возможны отдельные поводы для недовольства или подозрительности, которые не окончатся ничем серьезным. Однако им стоит контролировать ситуацию, чтобы негатив не накапливался. Многие Скорпионы будут недоверчивы по привычке. Возможна скрытая ревность или страх разлуки.

Стрелец

Сегодня Стрельцы - заядлые путешественники по виртуальным мирам и с радостью возьмут в такой «вояж» своего партнера. При этом они будут наслаждаться своей миссией проводника или наставника. Увлеченные собой, некоторые Стрельцы могут не заметить, что близкий человек над ними по-доброму посмеивается.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит контролировать свои эмоциональные реакции: в них может сквозить негатив к партнеру или неприятие его отдельных недостатков. Некоторые Козероги могут по привычке закрыться броней скепсиса, обескуражив того, кто им доверился. Не лучшим ходом будет многозначительное молчание.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше переквалифицироваться в своих отношениях из лидеров в помощники (а если это уже случилось, то вплоть до вечера оставаться в этом качестве). Лучший способ доказать любовь - стать для близкого человека надежным плечом или скалой, на которую можно опереться в минуту невзгод.

Рыбы

Сегодня Рыбы не ошибаются в делах сердечных, так как их ведет невидимая сила. Романтическое мероприятие будет не лишено в их глазах недочетов, но в целом оправдает их ожидания. Стоит им захотеть, и они целиком завладеют вниманием партнера, буквально «поселившись» в его сознании и (или) подсознании.