Каких знаков зодиака вечно преследуют несчастья

Эксперты астрологической науки назвали 5 знаков зодиака, которые обречены быть страдальцами.

Главные фанаты контроля и самостоятельности, Девы привыкли в одиночку справляться со всеми проблемами. Им крайне трудно попросить даже самых близких людей о помощи, а стресс они откладывают в папку «разберусь позже». Время от времени такое подавление или побег от негативных эмоций накапливаются в серьезный нервный срыв.

В отличие от Дев, Раки крайне доверчивы. Зачастую они предоставляют огромный кредит доверия малознакомым людям, и в последствии «обжигаются». Кроме того, Раки нередко идут на поводу у драматичного настроения и совершают необдуманные поступки, которые позднее обходятся крайне дорого.

Своевольные и горячие нравом Стрельцы — настоящие авантюристы. Они сначала делают, а уже после думают. Такая поспешность часто приводит к неблагоприятным последствия. Астрологи утверждают, что Стрельцы избавятся от страданий, если научатся подходить к задачам с холодным рассудком и не торопиться с поступками.

В отличие от других знаков (чаще всего, земных), Рыбы не скрывают, когда чувствуют себя несчастными. Эти представители водной стихии более других подвержены меланхолии. Зачастую в череде рутинных проблем и ежедневного стресса они не замечают маленьких радостей жизни. Особенно трудно приходится Рыбам-экстравертам, так как пассивный настрой совсем не помогает светской жизни. Астрологи советуют Рыбам почаще переключаться на позитивный лад и больше проводить времени с близкими.

Популярная шутка про «танец на граблях» — ежедневная реальность Овнов. Эти представители огненной стихии совершенно не учатся на ошибках прошлого и повторяют их снова и снова. Им принципиально важно делать все «по-своему», поэтому часто они наотрез отказываются слушать советы даже самых близких друзей.