Влюбимся по уши — любовный гороскоп на 15 марта

Сегодня семейные в очередной раз влюбимся в своего партнера, а одиночки — в кого-то нового.

Овен

В этот день влюбленные Овны склонны рассчитывать на свои необычные таланты - но самым важным талантом, как подсказывают звезды, для них будет умение вовремя остановиться. Ситуация поставит границы, за которые выйти нельзя. Дальновидные Овны сами прекратят игру, с расчетом вернуться к ней позже.

Телец

Сегодня Тельцам и их партнерам важно вовремя увидеть «ограничительную черту» или услышать «стоп-сигнал». В идеале, оба должны сделать это одновременно - в противном случае в отношениях возможны размолвки. Свободным Тельцам стоит основательнее подойти к выбору объекта симпатий или спутника жизни.

Близнецы

Сегодня звезды приветствуют любовную активность Близнецов, но задают ей границы. Многие Близнецы будут соблюдать их сами, памятуя о прежнем опыте и проявляя дальновидность на будущее. В этот день не стоит форсировать роман с иностранцем или любой ценой пытаться увидеться с партнером в разлуке.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться в любви с препятствием. Свободным Ракам лучше не искать в этот день новых знакомств (особенно легких), а едва начавшим роман не стоит стремиться к быстрому сближению. Если обиделся ваш постоянный партнер, не исключено, что он будет молчать и дуться на вас до завтра.

Лев

Сегодня между Львами и их любимыми не исключено охлаждение. Партнер может обидеться, «выставить иголки» или задать дистанцию. В случае ссоры боевая схватка сменится холодной войной. Не навязывайтесь: возможно, человеку нужен день одиночества или час тишины, или на него просто напала мизантропия.

Дева

На этот день Девам лучше не планировать свидания, знакомства и личную переписку. Он сковывает их внешне или внутренне, может оставить без связи с любимым человеком или пробудить скрытые комплексы. Не стоит в таком настроении заглядывать в будущее, чтобы не программировать себя на любовные неудачи.

Весы

Сегодня под влиянием азарта Весы способны на отклонения от своего любовного курса, но не готовы по-настоящему перейти черту. Собственные твердые принципы или внешние обстоятельства попросту не позволят им этого сделать. Многих Весов вовремя остановит прежний опыт, ответственность или пример друзей.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с препятствием или жестким требованием, которое сочтут за крах отношений и финал романа. Однако звезды говорят им иное: союз проходит фазу испытаний и отступать, не пройдя ее, было бы неразумно. Не паникуйте и не «взрывайтесь», а подумайте, что можно сделать.

Стрелец

Сегодня поток удачи для влюбленных Стрельцов иссякнет или в задуманной ими программе станет доступно меньше опций. Энергичные и предприимчивые Стрельцы убедятся, что сделали все, что могли, а пассивные и нерешительные Стрельцы начнут жалеть, что вовремя не воспользовались подходящим моментом.

Козерог

Сегодня самые увлеченные Козероги начнут отдавать себе отчет в своих действиях и их возможных последствиях. Осознав, что стоят на рискованной грани, они способны как ни в чем ни бывало укротить свой пыл и заявить, что выходят из игры. Возможны некоторые проблемы, если они сделают это слишком резко.

Водолей

Сегодня Водолеи могут удивить партнера одним из своих перепадов настроения. Они способны внезапно отстраниться, не поясняя своих мотивов (видимо, полагая, что все и так ясно). В такой ситуации не стоит им докучать: Водолей способен пойти на принцип и уйти в глухую оборону к счастью, не навсегда.

Рыбы

Сегодня полноценное свидание или долгий разговор с пассией для Рыб не лучшая идея. Контактируя в силу обстоятельств - например, по делам - не стоит слишком сближаться: это может отнять энергию и оставить чувство обманутых ожиданий. Можно спрятаться за маской усталости или нейтрального дружелюбия.