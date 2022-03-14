Достаем козыри из рукава — гороскоп на 15 марта

13-14 лунные сутки. Сегодня творческая энергия Луны во Льве наталкивается на препятствие.

Возможен дефицит смелости, спонтанности и вдохновения. Даже самые удачные и приятные процессы придется притормозить. Сократится число доступных прав и опций, вступит в силу финансовый или иной лимит, правило игры. Будут указаны границы территории, взяты под контроль чувства. Возможны ситуации контроля, надзора, проверки, отказа, ограничения доступа, ухода на «скамейку штрафников». Заданные рамки помогут сэкономить энергию, выявить недостатки, сверить результат с действующим стандартом и трезво оценить потолок возможностей.

Овен

Сегодня Овны могут столкнуться с «потолком» своих креативных возможностей (на данный момент). Это особенно вероятно в сферах, связанных с индивидуальной самореализацией - например, в личном творчестве. Но и коллективные дела могут иметь ограничения по времени, качеству или иному критерию. Возможно, закончится идущая по правилам игра, или будет достигнут естественный предел группового энтузиазма.

Телец

Сегодня Тельцы столкнутся с внешними системными ограничениями или контролем за своими действиями. Считаться с выставленными границами желательно не только в профессии и бизнесе, но и в других ответственных сферах - например, при строительстве и оборудовании дома. Чем фундаментальнее затеянный процесс, тем важнее соблюдать его правила: от этого может зависеть стабильность и безопасность проекта.

Близнецы

Сегодня на действия Близнецов влияют различные правила и «стоп-сигналы», но соблюдать их будет не так уж трудно. Многим Близнецам поможет их прежний опыт, подсказывающий, что эти ограничения разумны и законны. Возможно, придется сбросить скорость за рулем, пройти тест, приостановить эксперимент, сдержать эмоции, приглушить звук, проверить на соответствие стандартам деловой или творческий проект.

Рак

Сегодня Раки вряд ли смогут потратить много денег. Может закончиться лимит времени или средств, появиться запрет на дополнительные финансовые операции. Возможны препятствия и отсрочки при попытке открыть новый счет, отказы друзей и спонсоров. Может прийти напоминание о задолженности, усложниться регламент сделки. В этот день нежелательно вступать в сообщества, заводить друзей и искать инвесторов.

Лев

Сегодня Львы могут натолкнуться на чужую критичность, серьезность и холодность. Возможен разлад между партнерами и супругами. Может стать временно недоступен начальник или коллега. Велика вероятность упрямства, негибкости и неуступчивости контрагента при заключении сделки. Не исключено, что держать дистанцию придется по формальным внешним причинам. Не стоит активно стучаться в закрытые двери.

Дева

Для Дев этот день может быть связан с препятствиями и ситуативными неудачами. Вероятны срывы и остановки в делах. Не исключен дефицит творческого тонуса. Возможны огорчения из-за детей, разочарования в любви, страхи в связи с работой. Может плохо идти освоение новых инструментов и выполнение новых обязательств. Вдобавок, может прерваться или оставаться в фазе неясности диалог с нужными людьми.

Весы

Сегодня Весы обладают важным качеством - точно знают, когда надо остановиться. Подать сигнал остановки или отступления им может собственный опыт или грамотно составленная программа действий. Также у них могут найтись ответственные верные друзья, которые загодя предупредят их о возможных ограничениях, сюрпризах или потерях. Это поможет им вовремя усмирить свой азарт и трезво оценить перспективу.

Скорпион

Скорпионам не стоит сетовать на жесткие ограничения этого дня: действуя им на нервы, они также задают им верные стандарты, помогают сделать все качественно и мешают «наломать дров». Возможно, именно благодаря им будет построен дом, состоится карьера или станет прочнее союз. Положительную роль может сыграть строгость начальства или родителей, упрямство друга. Важна ответственность перед детьми.

Стрелец

Позитивные и конструктивные стороны этого дня для Стрельцов могут быть чем-то омрачены. Объективно ситуация будет неплохой, однако многие Стрельцы ощутят лишь ее негативную ноту - например, дефицит прежнего удовольствия от некогда любимого ими занятия. Возможно, причиной будет текущий жизненный период, делающий акцент на других ценностях и приглашающий черпать вдохновение из других источников.

Козерог

Козерогам этот день помогает вовремя остановиться. Многим Козерогам поможет их собственная система контроля или привычка к перестраховке. Может выручить запасной аварийный план, заранее заданный лимит средств или времени. Возможно, придется ограничить в чем-то себя или отказать в исполнении каприза другому человеку. Не помешает контроль над детьми. Сделки и начинания сегодня напрасны или убыточны.

Водолей

Сегодня Водолеев отличает избирательная лояльность. Они способны воздвигнуть стену между собой и теми, кто им чем-то не понравился. Также они могут следовать какому-то из своих принципов - например, осторожности, профессиональной этике или правилу «хорошего понемногу». Еще одной причиной дистанции может стать избыток внешних раздражителей. Им важно не оттолкнуть от себя близких и нужных людей.

Рыбы

Для Рыб это не самый продуктивный день. Он может принести им разочарования, скрытые препятствия, недомогания, срывы в делах, поломки, общую зависимость от других людей или от сложившихся обстоятельств. Не стоит расстраиваться, если вам не с кем поговорить, так как сегодня это скорее к лучшему: вы вряд ли сможете доходчиво изложить свои мысли или правильно сформулировать волнующий вас вопрос.