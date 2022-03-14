Ищем новые возможности — финансовый гороскоп на 15 марта

Думаем и ищем новые источники дохода.

Овен

Хороший день для укрепления бюджета у тех Овнов, которые в своей работе связаны со сделками на рынке недвижимости, строительством, ремонтными службами в системе жилищно-коммунального хозяйства. Работники магазинов и офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Можно подписывать договор на покупку земельного участка или на аренду помещения под ведения бизнеса.

Телец

Удачный день для Тельцов, занимающихся торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Успешно проходят деловые поездки, встречи, телефонные звонки и переписка. Ваши деловые связи растут, ширятся и укрепляются. Консультанты сетевого маркетинга могут провести эффективные рекламные мероприятия и привлечь новых заказчиков и подписчиков. Можно заниматься валютными операциями в больших объемах.

Близнецы

Близнецам рекомендуется проводить инвентаризацию и анализировать свои бюджетные возможности. Это даст вам правильное представление о том, куда следует вкладывать деньги, а в каких направлениях лучше перейти на режим экономии. Сфера недвижимости и коммунальных услуг сейчас может оказаться наиболее прибыльной. Офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте.

Рак

Успех этого дня целиком и полностью находится в руках самих Раков. Звезды советуют не ждать, когда к вам придут и предложат выгодное дело, а проявлять инициативу и самостоятельность. Успешно пройдет день у тех, чья работа связана с частыми перемещениями и поездками. Хорошо проходят те деловые контакты, инициаторами которых были вы сами.

Лев

Этот день сулит Львам рост финансов. Прежде всего, речь идет о тех, кто работает в сфере гостиничного, санаторно-курортного и ресторанного бизнеса. Если вы ищите дополнительный источник заработка, то вполне можете его найти в виде сверхурочной работы или подработки на полставки. Также могут вырасти доходы от выполнения частных заказов, в том числе и благодаря фрилансу.

Дева

Прекрасный день для Дев, вовлеченных в крупные коллективные проекты. Ваша инициативная позиция найдет полное понимание в кругу единомышленников. Успешно проходят обсуждения планов на будущее и работа по прогнозированию в маркетинговых исследованиях. Также это удачное время для проектно-конструкторских работ. Не пропускайте собрания, совещания, планерки.

Весы

Весы в этот день смогут заручиться поддержкой со стороны своего непосредственного начальства, а также со стороны влиятельных покровителей. Могут проходить неофициальные встречи, на которых вам могут пообещать продвижение в карьере. Старайтесь не афишировать открыто свои намерения, и тогда никто не сможет вам помешать.

Скорпион

Скорпионы в этот день смогут расширить свои познания о профессии. Это хорошее время для учащихся в вузах, колледжах и на курсах повышения квалификации. Успешно проходит деловая переписка и обмен опытом в ходе служебных командировок. Посещение выставки позволит вам увидеть перспективы развития. Бизнесменам рекомендуется совершать дальние поездки с целью изучения рынков.

Стрелец

Для Стрельцов, занимающих руководящие должности, это прекрасное время для решительных действий по реформированию и обновлению структуры бизнеса. Если перемены действительно назрели, то звезды советуют вам действовать смело и быстро. Например, вы сможете оптимизировать расходы и многое обновить в структуре управления. У вас не будет проблем с доступом к кредитам.

Козерог

Профессиональные успехи Козерогов сегодня во многом могут быть связаны с личной популярностью и авторитетом. Это прекрасное время для проведения рекламных акций: публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях. Используйте этот день для расширения знаний о тонкостях своей профессии и повышения уровня квалификации.

Водолей

У типичных Водолеев сегодня замечательное время для любой практической работы, требующей профессиональной технической подготовки и умения в совершенстве владеть инструментами. Инженеры, изобретатели и рационализаторы смогут проявить свои способности. Вы сможете предложить интересные технические решения, которые приведут к росту производительности труда.

Рыбы

У типичных Рыб удачное время для индивидуального обслуживания клиентов и реализации своих творческих способностей. Можно проводить рекламные акции, открывать частные школы, детские сады, курсы обучения. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Хорошо заниматься операциями по обмену валюты.