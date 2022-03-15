Астролог назвала самые непростые периоды 2022 года

Астролог Ксения Шахова в прогнозе на 2022 год указала на самые опасные периоды. По ее словам, напряженность почувствуют жители разных уголков планеты.

Астролог считает, что в год Тигра самыми опасными периодами станут апрель, август и октябрь. Самый нестабильный период ожидается летом.

— Особенно опасные периоды: с конца марта по апрель, 9–16 мая, с 26 июля по 8 августа, 24, 25, 30 октября и 8 ноября, — отметила она.

Также Ксения Шахова отметила, что летом могут произойти серьезные порывы в сфере медицины. Также внимание общественности привлечет кинематограф и таможня, сообщает издание «Невские новости».

Она также добавила, что в России с исторической точки зрения наступит интересный период.