Нам светит удача — финансовый гороскоп на 16 марта

Сегодня фортуна на нашей стороне и мы можем рисковать.

Овен

Этот день может сложиться благополучно для Овнов, ориентированных на практический результат в работе. Успешно идет освоение технических приспособлений, станков и специальных инструментов. Направьте свои усилия на повышение уровня профессионального мастерства. Изобретатели, рационализаторы и инженеры в состоянии будут придумать новые технические решения.

Телец

Тельцы сегодня могут преуспеть в публичных видах деятельности, требующих открытости и коммуникабельности. Это хорошее время для преподавателей учебных заведений, устроения и проведения всевозможных творческих состязаний, конкурсов и кастингов, а также участия в подобных конкурентных видах деятельности. При работе в сфере услуг важен индивидуальный подход к каждому заказчику.

Близнецы

Близнецам необходимо тщательно планировать свои дела и не допускать нарушений трудовой дисциплины. Четкий стиль работы обязательно приведет вас к успеху. Рекомендуется проводить техническую модернизацию, заменять старое оборудование, более современным. Удачное время для подготовки статистических и бухгалтерских отчетов. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности.

Рак

У Раков сегодня неплохой день для деловых контактов, поездок и знакомств. Успешно пойдут дела, связанные с заключением оптовых торговых сделок и обработкой информации. Старайтесь иметь дело с теми людьми, которые не раз подтверждали свою надежность и обязательность. Консультантам сетевого маркетинга рекомендуется проводить рекламные мероприятия - это позволит повысить продажи.

Лев

У Львов хороший день для деловой активности. Наиболее прибыльными видами деятельности могут стать сделки с недвижимостью, подписание договоров аренды, купля-продажа строительных и отделочных материалов, дизайн интерьера, строительство и сельское хозяйство. Строители смогут успешно завершить работу и сдать готовые объекты заказчикам.

Дева

От эмоционального состояния Дев сегодня во многом будет зависеть успех в делах. Оптимистический настрой сыграет положительную роль в привлечении к вам серьезных деловых людей. Помните, чем труднее вам будет договориться о встрече, тем серьезнее и ответственнее будет интересующий вас человек. Прикладывайте усилия для расширения и укрепления деловых связей.

Весы

У Весов в этот день могут вырасти доходы от выполнения частных заказов и дополнительной подработки на полставки или по совместительству. Если вы что-то умеете делать своими руками на профессиональном уровне помимо основной работы, то можете предлагать эти услуги частным образом. Также это неплохое время для получения преференций от работодателя в виде доплаты за проезд и питание в рабочее время.

Скорпион

Спокойный и взвешенный подход Скорпионов к делам позволит принять взвешенные решения. Не отказывайтесь от общественной работы, если её вам будут предлагать – это поможет вам укрепить авторитет и найти новых верных друзей. Сегодня важно не гоняться за мелкими сиюминутными выгодами, а создавать задел финансового благополучия в будущем, в перспективе. Это хорошее время для долгосрочного стратегического планирования.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам в этот день запланировать приватные встречи и переговоры – тайная и секретная деятельность пройдет гладко. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к влиятельным покровителям. Руководящие работники могут получить достоверную информацию из конфиденциальных источников. Это позволит вам выработать взвешенные решения.

Козерог

Удача ожидает Козерогов, проходящих профессиональное обучение или находящихся в служебных командировках. Тем, кто работает в общественных организациях, не составит труда найти спонсоров для финансирования перспективных проектов. Возможно, вам предложат поработать на общественных началах - это будет полезно с точки зрения обзаведения деловыми связями. Успешно решаются юридические споры.

Водолей

Хороший день для Водолеев, занимающихся организационной и управленческой работой. Вы сможете провести реформы и оптимизировать расходы подведомственного вам участка работы. Успешно проходят финансовые операции. Можно открывать банковские счета и размещать депозитные вклады. Наличие свободных финансовых средств позволит вам своевременно оплачивать счета и погашать кредиты досрочно.

Рыбы

Рыбам в этот день светит удача в сфере индивидуального обслуживания клиентов. Если вы очень загружены работой, то можно часть своих полномочий делегировать деловому партнеру – сегодня он будет более удачлив в делах. Это хорошее время для юридической проработки документов, планируемых к подписанию. Контакты с иностранцами могут оказаться полезными для вашего бизнеса.