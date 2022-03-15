Читаем между строк — гороскоп на 16 марта

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве вынуждает углубиться в скрытые детали исследуемого вопроса.

К ночи увлеченность возрастет, область интересов расширится. Если в публичных источниках нет конкретики, начнется поиск неофициальных авторитетов и закрытых данных. Кто-то может проговориться из-за болтливости. Интуиция скажет больше, чем логика, но грозит увести в сферу догадок. В фокус внимания может попасть нетрадиционная медицина, дистанционное образование, открытие (или сокрытие) ценных данных. Привлекут внимание вести издалека, сплетни, слухи, практические детали духовных учений, нюансы благотворительности.

Овен

Сегодня возрастает интерес Овнов к деталям, особенно скрытым и неочевидным. В центре их внимания могут оказаться нюансы, связанные с здоровьем, работой, деньгами или чужими секретами. Не исключается повышенный интерес к служебным сплетням или к слухам, циркулирующим в обществе. Это подходящий день для приватного разговора с коллегой-другом, тайного исследования, частной врачебной консультации.

Телец

Сегодня Тельцам полезно общаться с друзьями, они - лучший источник новостей. Еще один подарок дня - возможность поделиться своей оригинальной перспективной идеей, красочно расписав ее детали. Не стоит отказываться от приглашений на вечеринки, выставки, конференции и частные мероприятия, подразумевающие неформальный контакт: есть шанс найти там нужного человека (покровителя, выгодного заказчика).

Близнецы

Этот день требует от Близнецов общительности, что им по душе - но направляет ее в русло, где им следует быть настороже. Разговоры могут быть связаны с жильем, семьей, содержанием питомцев, а также с карьерой, учебой, медициной или правом. Нужен баланс между внешней и частной жизнью. Реально видеть ситуацию помешает идеализм или тайная надежда. Стоит удвоить внимательность в любых переговорах.

Рак

Ракам стоит держать наготове средства связи, быть общительнее и любознательнее: это поможет им не пропустить важную информацию (в том числе издалека) и верно уловить ее суть. День помогает «зрить в корень», извлекая самые ценные подсказки из неявных деталей. Есть все необходимое, чтобы продвинуться в учебе и получении тайных знаний, в освоении закрытых маршрутов и поддержке секретных контактов.

Лев

Сегодня для продвижения своих интересов Львам придется найти обходной маршрут, как открытый путь может стать недоступным. В насущных делах, включая платежи и взаиморасчеты, нужна аккуратность: возможны мелкие скрытые ошибки с крупными последствиями, не исключена утечка данных. Принимая глобальное решение - например, о распоряжении ценным личным ресурсом - желательно начать с тайных переговоров.

Дева

Девам важно выбрать верный тон в диалоге. Сложность сегодняшних переговов - в заведомом перевесе вашего визави (например, моральном), а также в многозначности или неясности деталей. Возможно, нужен переводчик или друг-консультант. Придется подстраиваться, порой рискуя потерять свое лицо. Не в ваших интересах вводить других в заблуждение - например, изображать «всезнайку» или проявлять лицемерие.

Весы

Этот день может усилить интерес Весов к приватным каналам связи и тайным денежным операциям, а также к таким темам, как медицина, химия, ветеринария, кулинария и гигиена. Сегодня хорошо разбираться в тонкостях содержания питомцев и профилактики заболеваний. Возможны секретные разговоры с друзьями, коллегами и помощниками, попытки найти «волшебное средство» путем расширения географии его поисков.

Скорпион

Сегодня Скорпионам ценны мнения друзей, партнеров, клиентов, поклонников. Это поможет им не «тонуть» в своих увлечениях и замыслах и получать обратную связь с реальностью. Даже один тонкий намек сейчас способен многое вам сообщить. Вы сможете обогатить представления о своих талантах или об успехах своих подопечных, а значит, приоткрыть будущее. Возможно, стоит устроить опрос или собрать слухи.

Стрелец

Сегодня Стрельцам важно правильно вести себя в ходе переговоров и консультаций. День требует внимания к практическим деталям, которые сейчас не так уж интересны, но небрежность в которых рано или поздно приведет их к проблеме - например, с жильем, работой или здоровьем. Важно взаимопонимание с близким кругом: семьей, доверенными лицами, домочадцами, влиятельными гостями или соотечественниками.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть внимательнее к информации, идущей из-за рубежа или из тайных источников - и так же дотошно мониторить информационный фон в своем близком окружении. Это поможет в учебе, планировании путешествий, лечении болезней и выборе средства связи. Мелкие подвижки такого рода будут постепенно приближать их к заветному идеалу, будь то человек, объект или будущий желанный статус.

Водолей

Сегодня Водолеям желательно не пропускать полезную информацию, связанную с возможными угрозами и неполадками. Предупреждения и подсказки особенно пригодятся Водолеям, которые сейчас предпочитают активно действовать и не выбиваться из своего графика, порой оказываясь из-за боевого настроя «на пределе» и рискуя навлечь на себя беду. Для многих Водолеев не будет лишней финансовая информированность.

Рыбы

Сегодня Рыбы нуждаются в обратной связи. Им требуется слушатель их уровня: подготовленная целевая аудитория, значимый понимающий человек. В отсутствие диалога они будут искать другие пути выразить свою мысль - например, вести дневник или исследование, с надеждой его опубликовать и сорвать аплодисменты. Возможна болтливость. День важен для учителей, писателей, ученых, переводчиков, консультантов.