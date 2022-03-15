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Завоевываем сердце второй половинки — любовный гороскоп на 16 марта

15 марта 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно будет в очередной раз показать партнеру, как мы его любим.

Завоевываем сердце второй половинки — любовный гороскоп на 16 марта
Фото: Кадр из фильма "Хэнкок"

Овен

Сегодня обстоятельства начнут гасить инициативу влюбленных Овнов и исподволь перенаправлять их внимание в сторону от главной цели. Не исключено, что их опутает паутина лжи, догадок или сомнений. Но скорее всего, сплетни и слухи этого дня не оказывают прямого влияния на их романтические отношения.

Телец

Сегодня идея-фикс для влюбленных Тельцов - будущее. Многие Тельцы стремятся в него вместе с уже обретенным партнером. Свободным Тельцам желательно больше общаться с друзьями и бывать на мероприятиях: это отличный шанс встретить одновременно любовь и единомышленника, сейчас или в обозримое время.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся общительными (если не сказать - болтливыми), а также непостоянными и очень доверчивыми. Оказавшись на волне задушевной беседы с привлекающим человеком или перед перспективой осуществить свою тайную мечту, они способны забыть о здоровых принципах равновесия в отношениях.

Рак

Влюбленным Ракам звезды подсказывают, что это хороший день для романтического общения в целом, а в выборе деталей советуют положиться на собственное чутье или на авторитетные образцы. Не стоит прямо говорить о своих чувствах, лучший способ дать о них понять - красноречивый завуалированный намек.

Лев

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Львам держать свои мысли при себе и раскрывать их лишь в том случае, если они ощущают стопроцентную уверенность: в себе, партнере, сложившейся ситуации. Этот день полон потенциальных ловушек и любые личные откровения однажды могут быть использованы вам во вред.

Дева

Сегодня влюбленным Девам важно не питать иллюзий о своем интеллектуальном, психологическом или духовном превосходстве. Далеко не все Девы смогут диктовать тон в романтическом разговоре. Важное испытание ждет Дев, которые развивают отношения с иностранцами или встречаются с партнером в чужих краях.

Весы

Сегодня Весы заняты сбором информации, порой перетекающим в пристальное изучение слухов и сплетен. Многие Весы ни за что не признаются в своем тайном любопытстве даже себе, не говоря уже о любимом человеке или о посторонних людях. Но им не удастся скрыть свой интерес от общих с партнером друзей.

Скорпион

Скорпионам сегодня интересен не только сам их роман, но и взгляд на него со стороны. Тот день, когда любопытство может сыграть положительную роль, обращая ваше внимание на детали и помогая вам увидеть себя чужими глазами. Пропускайте намеки скрытых завистников и верьте лишь дружелюбному мнению.

Стрелец

Сегодня влюбленных Стрельцов выручает эрудиция, а подводит прогрессирующая болтливость. Они способны загрузить чужой ум массой знаний - в которой отлично разбираются сами, но которая покажется партнеру невнятным потоком сознания (о чем он промолчит). Им стоит дозировать свои приливы красноречия.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги нуждаются в общении и легко подстраиваются к диктуемой обстоятельствами форме контакта. Также они будут не прочь получить со стороны лишние сведения об объекте своего интереса. Ради этой цели они готовы погрузиться в изучение архивов, скрытых источников и даже сплетен.

Водолей

Сегодня звезды предлагают Водолеям действовать в любви непрямыми методами - и это, в большинстве случаев, им откровенно претит. Многие представители знака предпочли бы сейчас открытые, пусть и немного рискованные, действия витиеватым разговорам и туманным обещаниям. Не лучший момент для инициативы.

Рыбы

Сегодня потребность Рыб в диалоге с партнером так велика, что в одиночестве или при отсутствии отклика они нервничают и чахнут. С другой стороны, в общении они много отдают и могут чувствовать себя обиженными, если будут плохо поняты. Возможна склонность превозноситься, морализировать и поучать.

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