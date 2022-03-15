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Можно ли узнать о наличии любовницы у мужа по гороскопу

15 марта 2022ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Ксения Шахова рассказала, возможно ли по гороскопу определить, есть у супруга отношения на стороне или нет.

Можно ли узнать о наличии любовницы у мужа по гороскопу
Фото: Кадр из сериала "Безумцы"
— Чаще всего астролог может это увидеть. Он может увидеть предрасположенность к нескольким отношениям у супруга. Если я вижу, что это так, то говорю женщинам, что это не их проблема, что это не они какие-то не такие. Это предрасположенность в гороскопе мужчины, которая развернулась в силу прогноза, у него возникло увлечение, и он с ним не справился. Не нужно винить себя женщинам, как это часто бывает в России, — сказала астролог в новом выпуске на YouTube-канале Елены Ханги.

Также астролог рассказала, что при помощи гороскопа можно узнать наиболее благоприятные периоды для построения семьи и поиска мужа. Можно определить сферу занятости будущего возлюбленного, его финансовый потенциал и даже внешность партнера. Также при помощи гороскопа можно понять, какая женщина нравится мужчине.

— Женщина, зная эти характеристики, может подстроиться, сформировать определенные способы взаимодействия и контакта. Это гораздо эффективнее, чем смотреть тренинги на раскрытие сексуальности и так далее, потому что одному мужчине нужна звезда, второму — карьеристка, третьему — муза, — считает Шахова.
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