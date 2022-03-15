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Три знака зодиака, которых легко обвести вокруг пальца

15 марта 2022ГороскопыВечерняя Москва

Среди астрологов закрепилось мнение, что звезды влияют не только на характер человека, но и на его умственные способности.

Три знака зодиака, которых легко обвести вокруг пальца

Эксперты по планетам назвали три знака зодиака, представителей которых очень легко обвести вокруг пальца.

Стрелец

Третье место астрологи отдали Стрельцам. У них зачастую неоправданно завышенная самооценка. Стрельцам кажется, что они умнее других, однако это не так.

Овен

Серебро специалисты по звездам отдали Овнам. Они часто становятся жертвами обмана из-за их странной памяти и вспыльчивости: им проще запомнить сюжет любимого сериала, чем подробности важной деловой сделки.

Рыбы

Первое место с большим отрывом занимают Рыбы. Их также легко обвести вокруг пальца, но дело тут не в умственных способностях, а в чрезмерной доверчивости — представители этого знака зодиака с легкостью могут довериться постороннему человеку, передает Пятый канал.

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