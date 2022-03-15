Три знака зодиака, которых легко обвести вокруг пальца

Среди астрологов закрепилось мнение, что звезды влияют не только на характер человека, но и на его умственные способности.

Эксперты по планетам назвали три знака зодиака, представителей которых очень легко обвести вокруг пальца.

Третье место астрологи отдали Стрельцам. У них зачастую неоправданно завышенная самооценка. Стрельцам кажется, что они умнее других, однако это не так.

Серебро специалисты по звездам отдали Овнам. Они часто становятся жертвами обмана из-за их странной памяти и вспыльчивости: им проще запомнить сюжет любимого сериала, чем подробности важной деловой сделки.

Первое место с большим отрывом занимают Рыбы. Их также легко обвести вокруг пальца, но дело тут не в умственных способностях, а в чрезмерной доверчивости — представители этого знака зодиака с легкостью могут довериться постороннему человеку, передает Пятый канал.