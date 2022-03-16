Доверяем, но проверяем — гороскоп на 17 марта

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве пытается сохранить курс на чистую рациональность, но это удается ей с трудом.

Разум не раз уступит место вере, а правда - сказке, что не всегда плохо (например, может творить чудеса вера в самоисцеление). Наибольшее доверие вызовут эмоционально окрашенные аргументы и мнения харизматичных личностей с неофициальным, но прочным авторитетом. Может вызвать интерес мистический опыт, эффект плацебо, нетрадиционное лекарство. Духовный опыт может оказаться важнее некоторых знаний, а ценнее сухих диагнозов станут слова сочувствия. Важный день для медиков, психологов, исследователей.

Овен

Сегодня Овны могут быть втянуты в обсуждение или исследование актуальной темы, к которой они не имеют прямого отношения. Возможны закулисные переговоры, повышенный интерес к загадочной персоне или чужому секрету. В ситуациях, когда действительно задеты их интересы, речь может пойти о здоровье, работе, обучении, питомце, о полезной, но сомнительной тайной информации, о врачебной или иной тайне.

Телец

Для Тельцов это вдохновляющий день, если они хотят пообщаться с влиятельными людьми или своими закадычными друзьями, поговорить о нюансах своего хобби, учебы или воспитания детей, детализировать фантазии о будущем, дать рекламу своему новому проекту среди возможных клиентов. Он вдвойне плодотворен для творческих личностей, программистов, режиссеров, педагогов и представителей свободных профессий.

Близнецы

Сегодня для Близнецов много значит авторитет того важного лица, которому они подчиняются или подражают, от кого зависит их дом, семья или карьера. Возможно, это один из родителей, начальник, партнер, ключевой клиент, дорогой гость, учитель, светило науки, юрист, врач или влиятельный соотечественник. Звезды советуют им избегать идеализации этого человека и не завышать своих ожиданий от его слов.

Рак

Сегодня Раков ждет много впечатлений и загадок в поездках и в процессе учебы. Они будут способствовать тренировке их чутья и расширению кругозора - так же, как общение с иностранцами, путешественниками, учителями и влиятельными людьми. Возможен интерес к светилам науки или к заочному образованию за рубежом. Не исключены легкие сомнения в своих мечтах и идеалах в связи с полученными подробностями.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам не выпускать из поля зрения практические мелочи: они дополнят и уравновесят общую картину. Благодаря им получится объективнее взглянуть на свои ресурсы, распознать скрытый подвох, точнее оценить итог разговора с важным лицом или разобраться в своей финансовой ситуации. Мистически настроенным Львам конкретные детали этого дня помогут не потерять связь с реальностью.

Дева

День закрепит расклад ролей в общении Дев с важными им людьми. Многим Девам будет трудно сохранить независимость и индивидуальность рядом с теми, от кого они зависят, кем восхищаются, кому завидуют. Нелегко придется самолюбивым амбициозным Девам, желающим блистать и лидировать: они могут потеряться в тени яркой персоны или в ее свите, оказаться в роли младшего партнера, ученика или техподдержки.

Весы

Сегодня для Весов могут быть приоритетом отношения с помощником, подчиненным или подопечным. Скорее всего, он потребует к себе особого подхода и окажется чувствителен к деталям. Свободные и самостоятельные в других сферах, в этой области Весы могут оказаться зависимы. Также сегодня важны нюансы здоровья, имеют особое значение контакты с лечащим врачом, фармацевтом или медицинским персоналом.

Скорпион

Сегодня Скорпионов интригуют детали будущего и они могут сделать попытку в него заглянуть. Но их мысли, описав широкий круг, грозят снова вернуться к тому, от чего оттолкнулись - например, к творческим планам, любовным замыслам, престижному отдыху или надеждам, связанным с детьми. Полезно взглянуть на себя со стороны в интересующей роли, особенно если это роль наставника, фрилансера, родителя.

Стрелец

Стрельцам день напомнит, что не все в их власти - например, их глубокие мысли или широкие познания не всегда универсальны. День подчеркнет роль духовной иерархии - например, уважения к родителям, к научным, медицинским или другим авторитетам. Может быть затронут вопрос жилья, статуса, образования или здоровья. Многие Стрельцы будут рассматривать ситуацию через призму своего самолюбия и амбиций.

Козерог

Сегодня Козероги верны своему кумиру, хотя видят его недостатки. День удачен, но ответы и знаки могут приходить в зашифрованном виде, а надежды исполняться тайно. Возможно, к цели придется идти запутанным кружным путем и важно верить, что он был выбран правильно. Вероятен интерес к медицине, науке, образованию и авторитетам в этих сферах, а также к духовной жизни, поиску своего идеала или истины.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям внимательнее отнестись к тем людям, которым они доверяют свои ценности, тайны, здоровье или безопасность. Желательно иметь взаимопонимание со своим помощником, поручителем, созаемщиком, кредитором, налоговым или медицинским консультантом. Важно не столкнуться с дутым авторитетом. Если значимая персона вызывает вопросы, стоит найти о ней дополнительную информацию.

Рыбы

Сегодня Рыбы нуждаются в партнере, ученике или поклоннике, при этом стремятся морально доминировать над ним. У многих Рыб это получится невольно, так как их личностный потенциал или интеллектуальный багаж будет мощнее. Не исключено, что сама ситуация будет подыгрывать им, ставя других в зависимость от их талантов или присутствия. Возможно самолюбование, искушение мыслью о своем превосходстве.