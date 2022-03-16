Ключи от счастья в нашем кармане — любовный гороскоп на 17 марта

Сегодня у нас получится укрепить отношения.

Овен

Сегодня воображение Овнов может занимать какая-то загадка, которая мешает им вести себя в любви легко, открыто и естественно. Возможно, они будут пытаться выведать секрет или, наоборот, попробуют что-то утаить. Разговор с любимым человеком в эти сутки может оставить у них ощущение недосказанности.

Телец

Сегодня Тельцам необходимо поговорить с любимым человеком, чтобы поделиться с ним своими оригинальными мыслями или видением будущего. Он подходит для романтической переписки, которая не подразумевает немедленной очной встречи, поэтому неплох для расширения области контактов на сайтах знакомств.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны идеализировать образ партнера и возлагать массу надежд на его обещания. Склонность к романтизму и преувеличениям может заставить их на многое закрыть глаза. У свободных Близнецов, наоборот, планка запросов и амбиций в любви будет завышена. Встречи этого дня вдохновляют.

Рак

Сегодня влюбленные Раки склонны пофилософствовать или помечтать, отталкиваясь от конкретных деталей. В общении с любимым человеком им очень важны мелочи. Свободные Раки часто будут нерешительными при дистанции между объектом интереса и собой, для вступления в контакт им может требоваться поощрение.

Лев

В этот день влюбленные Львы не прочь уцепиться за любую «соломинку», чтобы не утонуть в океане своих сомнений - но они также не всегда имеют мужество признать правду. Они могут не только искренне не видеть важных деталей, но и сознательно закрывать глаза на то, чего видеть в данный момент не хотят.

Дева

Сегодня Девам придется признать свою роль в отношениях: не исключено, что она будет второстепенной. Впрочем, влюбленные Девы и сами готовы «раствориться» в своем партнере до потери себя. Чтобы угодить любимому человеку, восхищайтесь им или засыпьте его вопросами, позволяя ему перед вами блеснуть.

Весы

Сегодня внимание Весов может оказаться сосредоточено на делах, не связанных с их личной жизнью. Весы, решившие сделать в отношениях важных шаг (например, поговорить с постоянным партнером или пригласить кого-то на свидание), рискуют оказаться совсем не в той роли, которую они планировали сыграть.

Скорпион

Сегодня мысли влюбленных Скорпионов могут быть захвачены не текущим положением дел в отношениях, а их идеальной картиной. Мысли вида «а что, если...» могут посещать их вплоть до глубокой ночи. Это неплохой день для задушевного разговора, если ваш партнер, как и вы, готов забыть о насущных делах.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы хотят быть авторитетами для своих пассий и часто это им удается. Если они чем-то разочарованы, им необходимо поговорить с партнером, чтобы пофилософствовать или излить душу. Если же все в порядке, рядом с ними должен быть благоговейно внимающий им слушатель или ученик.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам поговорить с партнером о чем-то загадочном, далеком или возвышенном. Например, о научных загадках, вере, истине или мистике. При знакомстве это будет полезным тестом на сходство мировоззрений или образа мыслей, поскольку на этот счет сейчас легко впасть в иллюзии.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит проявлять любовную инициативу самим - но не стоит и доверяться любого рода посредникам, чтобы ускорить развитие романа. Есть риск запутанных ситуаций. Если вы хотите сообщить любимому человеку что-то важное, убедитесь, что ваше послание дойдет до него в неискаженном виде.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут скрыто торжествовать: если им удалось заинтересовать собой и своими взглядами нужного человека, то ключи от совместного счастья уже у них в кармане, а остальное лишь дело времени. Если не наблюдается сходства интересов, идей и мировоззрений, звезды советуют не тратить силы зря.