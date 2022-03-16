Концентрируем внимание на деталях — финансовый гороскоп на 17 марта

Сегодня стоит думать о нюансах, следить за мелочами.

Овен

Звезды благоприятствуют Овнам в деле укрепления деловых партнерских отношений и поиске новых вариантов для сотрудничества. Обмен мнениями или просто беседа в неформальной обстановке выведет вас на новые перспективы. У работников сферы услуг к концу дня могут вырасти доходы. Старайтесь подходить индивидуально к пожеланиям каждого клиента - так вы повысите свою популярность и привлечете новых клиентов.

Телец

Тельцам звезды советуют делать ставку на усиление сотрудничества с коллегами. Отдавайте предпочтение контактам с теми людьми из числа коллег, которые вам более симпатичны. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все сложиться, и вы найдете вполне приемлемый вариант. Удачно поработают мастера сервисных центров по ремонту бытовой техники и автомобилей.

Близнецы

Отличный день у Близнецов, специализирующихся на рекламной раскрутке и популяризации бизнеса. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий не только на местном, но и на международном уровне. Также хорошо проходить экспресс курсы по ускоренному освоению смежных профессий.

Рак

Звезды советуют Ракам прилагать усилия для того, чтобы сделать условия своей работы более комфортными и технически оснащенными. Можно обращаться к работодателям с соответствующими просьбами по улучшению условий работы. Это особенно относится к офисным служащим и работникам магазинов. Хороший день для подготовки отчетной документации и анализа состояния своего бюджета.

Лев

Львы сегодня смогут быстро настраиваться на психологическое состояние других людей, что поможет легко устанавливать деловые связи. Это удачное время для консультантов, торговцев, водителей транспорта. Можно поручать выполнение заданий специалистам из числа ваших деловых связей. Деловые встречи лучше всего запланировать на конец дня или на вечер.

Дева

Девам в этот день не составит особого труда увеличить уровень доходов. Деньги сами идут вам в руки – главное, не лениться и уметь использовать предоставляющиеся шансы. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются теплые и доброжелательные. При возникновении затруднений вы можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег.

Весы

У типичных Весов сегодняшний день отмечен творческим подъемом. Усиление оптимизма и жизненной активности позволит вам успешнее решать любые вопросы. Можно браться за выполнение новых дел, в которых у вас мало практического опыта – правильные решения будут приходить к вам благодаря хорошей интуиции. Удачный день для усовершенствования методов работы.

Скорпион

У Скорпионов хороший день для спокойной уединенной работы, в комфортной обстановке. Удачно складываются дела работающих в медицинских учреждениях, гостиницах, клубах, ресторанах. Можно заниматься обустройством и перепланировкой помещений. Те, кто работает удаленно на дому, смогут успешно выполнить запланированный объем работы.

Стрелец

У типичных Стрельцов усилятся интеллектуальные способности и умение находить неожиданные и оригинальные решения в трудных вопросах. Ваши экономические возможности могут прирастать за счет вовлечения новых людей в сферу ваших экономических интересов. Успешно идет профессиональное обучение, можно сдавать экзамены по переаттестации и защите дипломной работы.

Козерог

Козерогам рекомендуется ориентировать себя в первую очередь на безусловное исполнение всего того объема работ, который был запланирован на этот день. Отношения с начальством складываются доброжелательные. Не исключено, что вы получите премию или иное вознаграждение за свой труд. Внешние обстоятельства будут способствовать тому, что вы будете избавлены от необходимости выполнять рутинную и неинтересную работу.

Водолей

Типичные Водолеи сегодня смогут успешно решать многие вопросы за счет усиления своей обаятельности и привлекательности – особенно это справедливо для женщин. Тонкий дипломатический подход и обходительные манеры поведения привлекут к вам симпатии окружающих. Также можно использовать этот день для смены делового стиля и имиджа.

Рыбы

Чем тише и незаметнее поведут себя Рыбы, тем выше будут результаты сегодняшней деятельности. Хорошее время для исследовательской работы и сосредоточения на деталях. Успешно проявят себя криминалисты, ученые, программисты, а также те, кто работают дистанционно (фрилансеры). Можно собирать документы для получения льготных выплат, компенсаций, субсидий, налоговых вычетов.