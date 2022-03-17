Какие четыре знака зодиака наделены сверхспособностями
17 марта 2022ГороскопыВечерняя Москва
Их энергия позволяет лечить других и оказывать позитивное воздействие на окружающих.
Фото: Кадр из фильма "Чудо-женщина"
Овен
Так, Овны отличаются внимательностью, заботой и эмпатией, благодаря чему они чувствуют собеседника и понимают его «боль». Они всегда стремятся помочь и оказать поддержку близким.
Рак
Раки обладают редкой интуицией. Они чувствуют проблемы других на расстоянии. Эти люди могут стать верными союзниками, способными преодолеть все препятствия.
Дева
Девы настойчивы в достижении результатов. Они всегда готовы помочь и никогда не оставят в беде. Ради этого они легко поступятся собственными интересами.
Телец
Тельцы практически не допускают ошибок и просчетов, так как очень наблюдательны. Они руководствуются принципом «не навреди» в отношениях с другими людьми, пишет Пятый канал.
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