Какие четыре знака зодиака наделены сверхспособностями

Их энергия позволяет лечить других и оказывать позитивное воздействие на окружающих.

Так, Овны отличаются внимательностью, заботой и эмпатией, благодаря чему они чувствуют собеседника и понимают его «боль». Они всегда стремятся помочь и оказать поддержку близким.

Раки обладают редкой интуицией. Они чувствуют проблемы других на расстоянии. Эти люди могут стать верными союзниками, способными преодолеть все препятствия.

Девы настойчивы в достижении результатов. Они всегда готовы помочь и никогда не оставят в беде. Ради этого они легко поступятся собственными интересами.

Тельцы практически не допускают ошибок и просчетов, так как очень наблюдательны. Они руководствуются принципом «не навреди» в отношениях с другими людьми, пишет Пятый канал.