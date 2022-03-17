Каким знакам зодиака тотально не везет в жизни
Объясняем, почему представители этих пяти знаков зодиака считаются главными невезунчиками по жизни.
Астрологи «Пятого канала» назвали пять знаков зодиака, представителям которых тотально не везет в жизни, и объяснили, почему так происходит.
Овны
Овнов погубит их упертость. Представители этого знака зодиака будут настаивать на своей правоте до последнего, даже если весь мир окажется против них. Они привыкли всегда поступать по-своему, игнорируя мнение окружающих. Им кажется, что фортуна обходит их стороной, но на самом деле в их невезении виноваты только они сами.
Девы
Девы тоже считают, что знают все лучше других, поэтому им тоже часто сопутствует неудача.
Раки
В отличие от Овнов и Дев, Раки чересчур подвержены общественному мнению. Они настолько наивны, что ведутся на все без разбора, тем самым подвергая себя риску.
Стрельцы
Стрельцы то и дело подстрекают других людей на какие-то действия, что впоследствии оборачивается неудачей для них самих. Так что не везет не только им, но и их окружающим.
Рыбы
Рыб всегда преследует ощущение, что им никогда не улыбнется удача. Виной всему их меланхолический нрав — они не могут по-другому.