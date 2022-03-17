Каким знакам зодиака тотально не везет в жизни

Объясняем, почему представители этих пяти знаков зодиака считаются главными невезунчиками по жизни.

Астрологи «Пятого канала» назвали пять знаков зодиака, представителям которых тотально не везет в жизни, и объяснили, почему так происходит.

Овнов погубит их упертость. Представители этого знака зодиака будут настаивать на своей правоте до последнего, даже если весь мир окажется против них. Они привыкли всегда поступать по-своему, игнорируя мнение окружающих. Им кажется, что фортуна обходит их стороной, но на самом деле в их невезении виноваты только они сами.

Девы тоже считают, что знают все лучше других, поэтому им тоже часто сопутствует неудача.

В отличие от Овнов и Дев, Раки чересчур подвержены общественному мнению. Они настолько наивны, что ведутся на все без разбора, тем самым подвергая себя риску.

Стрельцы то и дело подстрекают других людей на какие-то действия, что впоследствии оборачивается неудачей для них самих. Так что не везет не только им, но и их окружающим.

Рыб всегда преследует ощущение, что им никогда не улыбнется удача. Виной всему их меланхолический нрав — они не могут по-другому.