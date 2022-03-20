Чувства не должны быть обузой — любовный гороскоп на 21-27 марта

На этой неделе Венера в Водолее покровительствует свободным отношениям — и любви без штампа, и свиданиям без обязательств, и «дружескому» сексу.

Главная идея сейчас — что чувства не должны быть обузой. Все остальное — можно. Будут легко завязываться новые романы — не столько из глубоких чувств, сколько из любопытства или между идейными единомышленниками. Не будут иметь значения социальный статус, образование, деньги партнера. Мужчины будут смелы и напористы — Солнце в Овне вдохновит их на завоевания в любви. Во вторник и среду они, пожалуй, будут даже агрессивными: могут настаивать, не слышать слова «нет», совершать ненужные рискованные «подвиги», чтобы доказать свою любовь. Женщины будут открытыми, искренними, но холодноватыми. Строить из себя снежных королев они не будут, но и глубоких чувств испытывать — тоже. Как уже сказано, вторник и среда будут худшими днями для свидания. А самым хорошим будет четверг: аспект Луны с Венерой зарядит день романтикой и позволит влюбленным легче находить общий язык.

Овен

На этой неделе у Овнов возрастает уровень энергии - ибо в их жизни, наконец, наступает настоящая, а не календарная весна. Они удваивают активность в ухаживаниях и флирте. Овны, которые до сих пор относились к романтике спокойно, могут внезапно увидеть объект интереса в друге противоположного пола.

Телец

На этой неделе в любовной истории Тельцов может появиться дополнительная скрытая сюжетная линия или «неучтенный фактор». В зависимости от ситуации это может быть тайный соперник, поклонник или сплетник. Наиболее напряженные дни, чреватые страстями или ссорами - понедельник, вторник и воскресенье.

Близнецы

Эта неделя добавит влюбленным Близнецам уверенности в себе и ясности в вариантах возможного будущего. Новый поворот событий поможет тем Близнецам, которым надоели туманные, хотя и многообещающие ситуации: «созреть» для перемен они могут и позже, но переломный момент вероятнее в среду или четверг.

Рак

На этой неделе Раки рискуют допустить в своей личной жизни роковую системную ошибку - которую имеют полное право не делать, если им этого не хочется. Это касается и Раков, втянутых в отношения, и тех, кто ищет новых знакомств. Решаясь на рискованный шаг, им важно заранее осознавать его последствия.

Лев

На этой неделе самыми напряженными днями для влюбленных Львов окажутся понедельник, вторник и воскресенье. Осознав, что от ссор, соперничества и других энергозатратных шагов они сейчас страдают сами, многие Львы решат выйти из игры, превышающей их силы - но не обязательно с целью разрыва отношений.

Дева

На этой неделе тактику влюбленных Дев определяет их отношение к сложившейся ситуации. Если их устраивает положение дел, звезды советуют им наслаждаться возможностью тесного общения с любимым человеком - а если нет, то набираться духовных сил для решительного выхода из утомляющего их диалога.

Весы

На этой неделе романтические отношения Весов получат дополнительный импульс, или между ними и их партнерами будет протянута еще одна связующая нить. Однако при этом в фокусе внимания вовсе не обязательно окажутся Весы собственной персоной - и это может их несколько раздражать, если они самолюбивы.

Скорпион

На этой неделе для отношений Скорпионов наиболее критичны понедельник, вторник и воскресенье. Несмотря на примерно равную ответственность за психологический микроклимат в паре, в начале недели ответственность может лежать именно на них и им стоит строже контролировать всплески своего темперамента.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов появляются новые возможности в личной жизни. Для многих Стрельцов это будет возврат к знакомому сюжету, игре или остроумной идее, которые все еще ждут своей полной реализации. Даже ленивым Стрельцам стоит преодолеть себя и проявить немного инициативы в середине недели.

Козерог

На этой неделе Козерогам стоит помнить, что в своих отношениях с представителями другого пола они должны действовать в рамках предложенной обстоятельствами стратегии, а не в русле своих идеалов. Потворство своим желаниям может вести к потере шансов, так что имеет смысл подстроиться под обстановку.

Водолей

На этой неделе Водолеи рискуют получить от своих любовных инициатив не только положительную, но и отрицательную отдачу. Это особенно вероятно в понедельник, вторник и воскресенье. При этом в конце недели выше вероятность удачного итога, главное - продумывать стратегию и иметь в запасе другой путь.

Рыбы

На этой неделе Рыбам важно помнить, что они находятся не в самой удачной для себя полосе в том, что касается любви. В этой сфере могут временно не работать все привычные им стратегии и не сбываться ожидания. Выгоднее скрыть свои чувства, отказаться от свидания или не торопиться с активным поиском.