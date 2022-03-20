Гипнотизируем и обольщаем — гороскоп на 21-27 марта

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых планетных аспекта.

22-23 марта Марс делает квадратуру к Урану. Это достаточно жесткий и драматичный аспект, способный произвести революционные перемены в жизни тех людей, гороскопы которых этот аспект затронет. Марс означает прямое действие, конкретный четкий поступок, часто конфликтного свойства. А Уран означает резкие и неожиданные перемены. В сочетании с напряженным аспектом квадратуры обе эти планеты способны привести к необратимым поступкам. В чистом виде энергетика данного аспекта сравнима с энергией взрыва. Под влиянием этого аспекта могут происходить немотивированные внезапные вспышки агрессии, насилия. Также могут происходить поломки транспортных средств и компьютерной техники.

23-24 марта Меркурий в соединении с Нептуном. Этот аспект может привести к субъективности мышления. Под влиянием этого аспекта характер мышления может подвергаться сильным искажениям. Выводы могут быть весьма предвзятые. Затрудняется изучение точных наук, где требуется строгое мышление и объективная оценка действительности. В межличностном общении могут проявляться обманы, мошенничество, попытки завуалировать и скрыть реальную информацию.

26 марта Меркурий в секстиле к Плутону. Этот аспект может быть связан с проницательностью и способностью понимать скрытые мотивы в поведении других людей. Прекрасно проявляется в учебе, в науке, в просчете вариантов при аналитической обработке информации. Под влиянием этого аспекта могут проявиться гипнотические способности у ораторов при воздействии на широкие массы людей.

Овен

Первая половина и середина недели у Овнов складывается неблагоприятно для праздного времяпрепровождения в кругу друзей. Посещение увеселительных заведений может привести к очищению вашего кошелька, но не даст вам приятных впечатлений. Звезды советуют воздержаться от планирования. Сейчас вы можете увидеть свои перспективы в ложном свете и склонны строить иллюзии относительно тех или иных планов. В результате ваши планы могут превратиться в прожекты или в пустые радужные фантазии. Также в это время будьте осмотрительнее при поддержании дружеских отношений. Не следует считать друзьями тех людей, которые способны на нечестные поступки и обман. Особенно нежелательно вступать с такими людьми в финансовые отношения, давать и брать деньги взаймы. В конце недели прекрасное время для серьезных занятий духовными практиками. Те, кто изучает и применяет йогу, цигун, читает мантры или занимается аутогенной тренировкой, сейчас способен существенно продвинуться вперед. Вам особенно хорошо даются техники, направленные на умение самостоятельно управлять внутренними функциями организма.

Телец

Первая половина и середина недели у Тельцов может быть связана с усилением напряженности в карьере. Старайтесь не проявлять излишней инициативы и дистанцироваться от начальства. Прямой контакт с начальством может привести к осложнениям для вас, поскольку сейчас вы не вполне готовы к проявлению гибкости и исполнительской дисциплине. В какой-то момент вы можете осознать призрачность своих стремлений из-за того, что внешние обстоятельства меняются и еще более отдаляют вас от того, к чему вы стремитесь. Возможно, осознав это, вы сможете ставить перед собой более реалистичные задачи. Это достаточно непростое время для выстраивания отношений с родителями. В конце недели рекомендуется организовать встречу с друзьями и подругами. Возможно, вам удастся расширить круг общения, если вы попытаетесь найти единомышленников. Эти поиски могут привести вас в клубы по интересам, в творческие группы по занятия танцами, спортом и иными занятиями, к которым вы питаете интерес.

Близнецы

Первая половина и середина недели у Близнецов может быть связана с неприятностями в отношениях с представителями закона. Старайтесь не нарушать норм закона и правила дорожного движения. Берегите свою репутацию – она может пострадать. Также в эти дни может ухудшиться самочувствие, поскольку у вас может быть ослаблен иммунитет. Поэтому первая рекомендация – берегите свое здоровье. Вторым вероятным фактором препятствий могут стать некие договоренности, которые были сделаны вами ранее. Времена и обстоятельства поменялись, а прежние договоренности могут превратиться в те ограничивающие рамки, которые сдерживают вашу свободу поведения. В конце недели удачное время для профессиональной реализации. Благодаря стабильному финансовому положению вы сможете чувствовать себя увереннее. Кроме того, на ваши профессиональные успехи может обратить внимание вышестоящее начальство. Не исключено получение предложения о повышении в должности. Однако не торопитесь сразу соглашаться.

Рак

Первая половина и середина недели у Раков может быть связана с неожиданными изменениями обстоятельств. В результате некоторые ранее запланированные вами дела придется скорректировать и в первую очередь заниматься чем-то другим, более неотложным. Возрастает риск травматизма и утери денег. Наиболее сложная тема неделя может быть связана с напряжением, которое может наметиться у вас с кем-то из друзей или подруг. Возможно, вы обнаружите перемену в поведении кого-то из друзей, и это может насторожить вас. Не исключены конфликтные ситуации из-за общих сексуальных предпочтений, когда друг или подруга начинают соперничать с вами за внимание понравившегося вам человека. Также эта неделя неблагоприятна для покупки товаров в кредит. Возрастает риск обманов при оплате товаров и услуг. В конце недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах личностного развития. Возможно, вы знаете за собой какие-то качества и умения, которые хотели бы развить, усовершенствовать. Именно этими вопросами сейчас рекомендуется плотно заняться, поскольку данное время благоприятствует быстрому освоению недостающих вам качеств. Прежде всего, речь идет о выработке принципиальных подходов к реагированию на типовые жизненные ситуации.

Лев

Первая половина и середина недели у Львов может быть связана с усилением напряженности в супружеских отношениях. Что-то в поведении партнера по браку может показаться вам странным и непонятным. Это может стать поводом для ревности и подозрительности. Старайтесь не концентрироваться на негативе и проявите больше терпимости. Это не лучшее время для посещения свадебных торжеств или юбилейных вечеров. Ваше появление вместе с партнером на общественных мероприятиях может привести к недоразумениям. В отношениях с друзьями и подругами вы также можете переживать нестабильное время с частой сменой настроений и симпатий. В конце недели рекомендуется сосредоточиться на деловой активности и отодвинуть на второй план личную жизнь. Вы сможете проявить себя в ситуациях, требующих быстрого реагирования. Вы не растеряетесь в любой экстремальной ситуации и поступите вполне адекватно обстоятельствам. Это хорошее время для участия в спортивных состязаниях. Также это хорошее время для проведения финансовых операций с «быстрыми деньгами». Вопросы о взыскании долгов также решаются без осложнений.

Дева

Первая половина и середина недели у Дев может быть связана с нестабильной обстановкой на работе. Хаос в трудовом коллективе не позволит вам выполнить плановые задания. Не стоит браться за генеральную уборку в квартире – завершить её вы вряд ли сможете, поскольку этому может что-то помешать. Воздержитесь от покупки домашнего животного - сейчас для этого не самый лучший период. Возможно, вам придется много времени проводить в официальных инстанциях при оформлении документов. Не исключены бюрократические проволочки и сложности при получении таких документов как иностранный паспорт, виза или права на вождение автомобиля. Также это не лучшее время для сдачи каких-либо экзаменов, зачетов. Звезды советуют вам вести упорядоченный и здоровый образ жизни. Если у вас нет четкого графика, и вы бессистемно работаете и бодрствуете, то это может негативно отразиться на вашем самочувствии. В конце недели прекрасное время для конструктивного диалога с партнером. Вы можете быть способны трезво и объективно подойти к интересующему вас вопросу и найти вполне адекватное компромиссное решение. Используйте свой шанс укрепить супружеский союз с тем, чтобы сделать его более надежным и предсказуемым.

Весы

Первая половина и середина недели у Весов может быть связана с крайней нестабильностью в романтических отношениях. В эти дни могут быть спонтанные и немотивированные скандалы, разрывы отношений и случайные связи. Звезды советуют вам быть разборчивее в отношениях. Попытка сделать приятный сюрприз любимому человеку может привести к непредсказуемым последствиям. Также возрастает вероятность чрезвычайных происшествий, связанных с техническими сбоями, поломками, финансовыми потерями. Спортсменам лучше воздержаться от участия в спортивных соревнованиях, связанных с элементами силовой борьбы. В конце недели вы будете особенно эффективными в тех делах, которые требуют целеустремленности и настойчивых усилий ради достижения поставленной цели. Чем методичнее вы работали над вопросом, тем скорее он придет к успешному завершению. Ваша сила сейчас в умении правильно организовать себя и правильно распределить имеющееся у вас время. Немаловажно при этом поддерживать свой физический тонус регулярными упражнениями, посещением фитнеса, сауны, тренировками в тренажерном зале.

Скорпион

Первая половина и середина недели у Скорпионов может быть связана с нестабильной обстановкой в семье. Возможно, кому-то из членов семьи может потребоваться помощь, и это может нарушить ваш привычный жизненный ритм. В это время лучше воздерживаться от построения долгосрочных планов. Поведение партнера по браку может заставить вас беспокоиться. Во-первых, вы можете обнаружить изменение позиции партнера по некоторым вопросам. Во-вторых, партнер может повести себя намного активнее, чем это обычно бывает. Все это может внести нестабильность в ваши семейные отношения. Вы не будете уверены в том, что можете найти опору и поддержку в семье. Также кто-то из членов семьи может отказаться от выполнения возложенных на него домашних обязанностей - это может стать темой для отдельного разбирательства. В конце недели вы будете способны проявить себя в творчестве и на публике. Успешно проходят конкурсы, викторины и театрализованные представления, в которых вы, возможно, пожелаете принять участие. Ваши таланты и способности получат одобрение окружающих. Это хорошее время публично заявить о себе и своих взглядах.

Стрелец

Первая половина и середина недели у Стрельцов может быть связана с нестабильностью в отношениях с окружающими людьми, которые входят в круг вашего постоянного общения: знакомыми, родственниками, друзьями, соседями. Не исключены спонтанные ссоры. Новыми знакомствами в это время лучше не обзаводиться. Также звезды советуют максимум внимания сосредоточить на своем здоровье. Возможно, вы заметите за собой такой интересный феномен: чем больше порядка будет в вашем образе жизни и в окружающем вас жизненном пространстве, тем лучше будет ваше самочувствие. И наоборот – чем больше хаоса в вашем режиме дня и больше беспорядка в квартире и на рабочем месте, тем болезненнее будет ваше состояние здоровья. В связи с этим у вас имеется рычаг воздействия на то, чтобы сделать свою жизнь более здоровой и осмысленной. Следите за порядком, и все будет складываться замечательно. В конце недели Стрельцы смогут нормализовать и укрепить отношения в семье. Прежние неурядицы могут остаться в прошлом. Возможно, ваш семейный бюджет пополнится новыми финансовыми вливаниями. Не исключено, что финансовую поддержку окажет кто-то из родственников. Это хорошее время для работ по благоустройству жилья.

Козерог

Первая половина и середина недели у Козерогов может сложиться неблагоприятно для финансовых авантюр и спекуляций. Не рекомендуется проводить операции по обмену валюты – это может оказаться невыгодно в свете нестабильных валютных рынков. Если у вас есть дети, то рекомендуется усилить контроль над их поведением. Предметом особого беспокойства может стать то, как вы будете склонны расходовать свои финансовые ресурсы. Возможно, вы будете готовы потратить все свои деньги на подарки для любимого человека. И если никто не притормозит вас в этом аттракционе невиданной щедрости, то к концу недели вы рискуете остаться без денег. Звезды все-таки советуют вам держать под контролем свои бюджетно-финансовые возможности и не бросать деньги на ветер. Это, кстати, поможет вам сохранить здоровый баланс отношений с любимыми. В конце недели время благоприятствует укреплению партнерских отношений. Возможно, ваши отношения в браке не будут отличаться особой теплотой и заботой, однако поступки партнера будут отличаться надежностью и ответственностью перед вами и вашей семьей. При таком подходе хорошо решаются практические вопросы, причем партнер будет склонен брать на себя ответственность. Вам не составит труда договориться со знакомыми по нужным вам вопросам.

Водолей

Первая половина и середина недели у Водолеев может быть связана с некоторыми противоречиями. Возможно, вы вполне ясно можете себе представлять реальные потребности и нужды членов своей семьи. Вам может казаться, что им требуется ваша забота и внимание, ваша бескорыстная любовь к ним. А на самом деле они могут ждать от вас практической помощи в решении каких-то сугубо бытовых вопросов типа ремонта сломавшегося холодильника или починки полочки в ванной. Изначальное непонимание может приводить к напряженным ситуациям с членами семьи, причем вы можете оказаться объектом критики, совершенно не понимая, за что и почему. Звезды советуют вам, прежде чем, что-то делать и проявлять инициативу, постарайтесь вначале спокойно побеседовать с домочадцами и выяснить их первостепенные нужды и потребности. В конце недели наступает благоприятное время для решения материальных и финансовых вопросов. Это прекрасное время для профессиональной деятельности, способствующей росту доходов. Чем выше уровень финансового благосостояния, тем быстрее вы способны решать насущные материальные вопросы.

Рыбы

В первой половине и середине недели звезды советуют Рыбам воздерживаться от новых знакомств и реже контактировать с окружающими. Дело в том, что сейчас в поле вашего зрения могут часто попадать люди с нечестными намерениями. Возможно, до вас дойдут какие-то слухи и сплетни, в которых вы или ваши родственники будут представлены в ложном негативном свете. И чем больше вы будете общаться с окружающими, чем чаще будете делиться с ними подробностями и откровениями о своей личной жизни, тем хуже это может обернуться для вас и вашей репутации. Воздерживайтесь от проведения тайных расследований и выяснений отношений. В конце недели рекомендуется проявлять личную инициативу и активнее общаться с друзьями и подругами. Это хорошее время для начала самостоятельного изучения какого-то ремесла, требующего от вас проявления способностей к искусствам, изобретательности и фантазии. Также в это время могут окрепнуть ваши романтические связи. Вы сможете убедиться в чувствах любимого человека, который сможет проявить ответственность и надежность в важных для вас вопросах.