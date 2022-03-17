Отправляем мозг в двухдневный отпуск — гороскоп на 18 марта

16-17 лунные сутки. Утро отмечено Полнолунием, которое на этот раз не прибавляет сил, а отнимает их.

Могут быть исчерпаны темы для разговоров и поводы для мечтаний. Возможна рассеянность, не исключен эмоциональный или духовный тупик. Наверстать упущенное и вновь набрать темп в делах поможет вторая половина дня. В это время хорошо приступать к любым плановым мероприятиям, подразумевающим взаимную лояльность, активное сотрудничество и игру по заранее заданным четким правилам. Луна, вступившая в знак Весов, поможет поддерживать гармонию и в деловых, и в личных отношениях, а также делать выбор и совмещать варианты.

Овен

В первой половине этого дня Овнам желательно заняться накопившимися рутинными делами. Не стоит брезговать неприятными работами и медицинскими процедурами в стадии завершения: это шанс избавиться от «болевой точки», мешающей новой карьере или выздоровлению. Вторая половина дня благоприятна для активного и приятного планового сотрудничества, позволяющего эффективно разделить роли, задачи и функции.

Телец

Сегодня утром звезды советуют Тельцам никуда не спешить, по возможности, отдохнуть и заранее настроить себя на качественное выполнение очередной плановой задачи: вторая половина дня будет посвящена именно ей. Успех в это время начнет напрямую зависеть от работоспособности, дисциплины и встречной готовности сотрудничать. Результативные дружные усилия будут означать еще один шаг к совместной цели.

Близнецы

Близнецам стоит начать день с мелких и порой неприятных работ (например, накопившихся в доме или офисе бытовых дел). Главное в это время суток - исключить старты с нуля, так как велик риск пойти вразрез с мнением авторитетов и остаться без их поддержки. Вторая половина дня удачна для согласованных приятных действий по заранее заданной программе, она подходит для развития любых партнерских союзов.

Рак

Ракам стоит начать этот день с обдумывания полученной информации: в ней им не помешает отделить «зерна от плевел» или эмоции от фактов. Возможно, по здравом размышлении часть данных или идей будет отброшена. Вечер поставит акцент на партнерской работе или семейных отношениях. Возможно, придется сообща предпринять какие-то действия по дому - например, убрать или облагородить совместную территорию.

Лев

Утром Львам стоит ограничиться бытовыми или другими практическими мелочами - например, купить нужные лекарства или навести порядок в текущих платежах. Самое время решиться на отказ от вредных продуктов или выбросить испорченные. Наиболее приятным и продуктивным временем суток станет вечер - при условии, что вы готовы выйти «в люди» и играть по общим правилам (через силу этого делать не стоит).

Дева

Для Дев день может начаться с осознания своей связи с конкретным человеком. Их настроение будет зависеть от того, как они к ней относятся - как к партнерству, ученичеству или противостоянию. Не исключен разлад в мыслях или трудности самоидентификации. Вечер поможет отвлечься на насущные дела и предметное сотрудничество. Возможны заработки, а также полезные и приятные плановые покупки (продажи).

Весы

В первой половине этого дня Весам желательно лишь аккумулировать энергию. При недомоганиях лучше начать день с забот о здоровье. С приближением вечера наступит продуктивный период, пропускать который не стоит. В это время появятся силы, уточнятся варианты, возрастет привлекательность, гармонично уживутся дело, любовь и творчество. Это удачный момент для плановой инициативы, спортивной тренировки.

Скорпион

Скорпионам сегодня не стоит откладывать те мелкие практические дела, заняться которыми их побуждает собственная интуиция или привычка: чем раньше они за них возьмутся, тем больше пользы получат. Ближе к вечеру звезды советуют проявить осмотрительность, настроиться на действия строго по договору, плану или расписанию. Возможна небольшая путаница, подбор помощника (инструмента) или обмен ролями.

Стрелец

Для Стрельцов начало этого дня может оказаться не слишком комфортным, если они претендуют на «звездную» роль, на абсолютный духовный авторитет или на особые привилегии. Им стоит стать чуть скромнее. К вечеру появится возможность законно включиться в знакомую совместную игру с четкими правилами, исключающими утренние проблемы. Стабилизировать настроение поможет свидание или бизнес с друзьями.

Козерог

Козероги встретят этот день в идеалистичном настроении, их взгляд будет устремлен «за горизонт» или внутрь себя. Не исключена ориентация на духовный, научный, медицинский или иной авторитет. Но во второй половине дня их позовут конкретные насущные дела: заработки, обновления, партнерские или иные обязательства, профессиональный долг. Важно не отступать от принятых планов, ритуалов и регламентов.

Водолей

В первой половине этого дня Водолеям легко угодить в зону риска, поэтому развивать активную деятельность звезды им не советуют. Наверстать упущенное позволит вечер: сегодня это самый гармоничный и результативный период (особенно если вы действуете не в одиночку или не только ради своих персональных интересов). В это время вы сможете грамотно лидировать в отношениях, не нарушая в них равновесие.

Рыбы

Для Рыб этот день может начаться с осознания своего преимущества в отношениях с людьми. Скорее всего, это будет моральный или интеллектуальный перевес. Чтобы успеть им воспользоваться, им придется поспешить, так как во второй половине дня ситуация изменится. Вечером залогом результативности (а иногда и безопасности) станет не тайное самолюбование, а сотрудничество или идеальный баланс интересов.