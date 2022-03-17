Действуем по обстановке — финансовый гороскоп на 18 марта

Стандартные планы в этот день точно не работают, придется выкручиваться.

Овен

Овнам сегодня не обойтись без поддержки друзей и единомышленников. Возможно, вам удастся соединить свои личные усилия с усилиями других людей при работе над совместными проектами. Ориентируйте себя на изучение и применение новинок научно-технического прогресса. Обмен опытом со знающими и опытными специалистами поможет вам быстрее и эффективнее справляться с объемом запланированной работы.

Телец

Прекрасный день для Тельцов, работающих в непосредственном контакте с начальством или занимающих руководящие должности. Благодаря такту и дипломатичности при общении с людьми вам удастся решить многие вопросы. Не пренебрегайте методами тайной дипломатии так, где посчитаете это уместным. Возможно улучшение финансового положения, что позволит оплатить неотложные счета без особых сложностей.

Близнецы

У Близнецов удачный день для учебы, обмена опытом и повышения уровня профессиональной квалификации. Если ваша работа предполагает использование возможностей интернета, то успех в делах более вероятен. Эффективными могут быть рекламные акции с использованием электронных средств массовой информации. Активнее обменивайтесь мнениями с коллегами на специализированных интернет форумах.

Рак

Удачный день для Раков, у которых в трудовых организациях проходят перемены, реформирования и кадровые перестановки. Возможно, в результате пертурбаций вам представится шанс продвинуться в карьере на более высокую должность. Не следует бояться перемен, ловите удачу. Многие перемены могут открыть перед вами новые возможности для профессиональной реализации.

Лев

У Львов благоприятный день для публичной деятельности и урегулирования вопросов, связанных с деловым партнерским сотрудничеством. Если вы работаете в сфере услуг, то можете получить много положительных отзывов, а ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Может расшириться ваша клиентская база, и многие новые клиенты могут перейти в разряд постоянных клиентов.

Дева

Девы сегодня смогут проявить смекалку при решении технических вопросов. Если вы работаете в сервисном центре по ремонту бытовой техники и автомобилей, то сможете разобраться в любом механизме и устранить поломку. Не стесняйтесь советоваться с более опытными коллегами – вам не откажут в своевременном совете. Наиболее важные дела запланируйте на конец рабочего дня.

Весы

У Весов, работающих в сфере бытового обслуживания, а также тех, кто имеет творческие профессии в сфере моды и развлечений, этот день может сложиться удачно. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить портфель заказов и количество подписчиков. Обмен валюты лучше запланировать на конец дня. Используйте этот день для усовершенствования методов работы.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется сосредоточиться на тех делах и проектах, которые находятся в стадии завершения. Хорошо делать капиталовложения в строительство, сельское хозяйство, в техническое переоборудование мастерских и производственных цехов. Можно сдавать готовые строительные объекты заказчикам. Могут улучшиться ваши условия труда на рабочем месте.

Стрелец

Многие Стрельцы, занятые торговой и посреднической деятельностью, сегодня могут добиться высоких результатов. Объемы продаж могут вырасти, товарно-денежный оборот ускоряется, что способствует росту ваших доходов. Вокруг вас складывается гармоничный информационный фон, что способствует поиску правильных ответов на поставленные вопросы.

Козерог

Козероги сегодня могут улучшить свое финансовое положение. Во многом это может произойти за счет совершенствования в профессиональном мастерстве, использования новинок науки и информационных технологий в своей работе. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, работники жилищно-коммунального хозяйства. Обязательно доводите до конца начатые дела.

Водолей

Водолеи сегодня смогут проявить инициативу в делах, и это положительно отразится на ваших профессиональных успехах. Благодаря возросшему обаянию вы можете легко входить в контакт с самыми разными людьми и добиваться нужного вам результата. Успешно проходит профессиональное обучение и обмен мнениями. Бизнесменам рекомендуется активнее взаимодействовать с иностранцами.

Рыбы

Рыбам звезды советуют отказаться от работы по плану и действовать по обстановке, полостью полагаясь при этом на свою интуицию. Если ваша работа позволяет, то плывите свободно по течению и решайте вопросы по мере их поступления. Больше всего этот день подходит для творческого уединенного труда. Речь идет об удаленной работе на дому с помощью интернета, на фрилансе.