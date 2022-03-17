Отношения на равных — любовный гороскоп на 18 марта

Сегодня нам захочется чувствовать себя не ведомым или ведущим, а равным.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что сегодня лучшим временем для романтического свидания окажется вечер. Попытка встретиться раньше сорвется или разочарует. Вечерние часы порадуют совпадением желаний и личных ритмов, это время взаимности чувств и согласованных дружных усилий практически в любой ситуации.

Телец

Во второй половине дня Тельцам и их партнерам желательно «смотреть в одном направлении». Это касается не только взаимности в сфере чувств (с которой, по большей части, сейчас все неплохо), но и согласованности действий в других сферах - например, при попытке запустить официальный совместный проект.

Близнецы

Сегодня Близнецы под покровительством Амура во второй половине дня: чем ближе вечер, тем комфортнее и стабильнее будет становиться их любовная ситуация. Отдельные недоразумения не испортят картины и даже могут поднять настроение за счет своей забавной составляющей. Но бури эмоций ждать не стоит.

Рак

Утро влюбленные Раки проведут под впечатлением вчерашних вестей и событий. Им стоит различать в них реальные и надуманные детали. Вечер - отличное время для свидания, если играть по-честному, задав роли и уточнив правила. Слишком вольное или неопределенное поведение в это время не рекомендуется.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня хорошим временем для свидания станет вечер - что в данном случае означает лишь удачные предпосылки для фактического приятного времяпрепровождения. Партнер будет очень рад, если вы поддержите его инициативу, но «отнесется с пониманием», если вы откажетесь.

Дева

Этим утром влюбленных Дев переполняют эмоции, вызванные недавними событиями и сложившимся трендом в отношениях. Думать о чем-то другом они будут не готовы. Многие Девы будут телепатически угадывать мысли своего партнера и смотреть на все его глазами. Вечер позволит перейти к красивому ухаживанию.

Весы

Сегодня Весы окажутся во всеоружии своего обаяния ближе к вечеру. Многие представители знака будут не прочь проявить в любви продуманную инициативу, заранее зная, что партнером она будет встречена «на ура». Даже разногласия будут всего лишь частью давно отрепетированной и приятной обоим игры.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы управляют ситуацией лишь в первой половине дня. Именно в это время они могут спокойно следовать своей интуиции или привычке, не опасаясь сюрпризов. С приближением вечера им стоит начать строже соблюдать предписанные этикетом или взаимными соглашениями правила и ритуалы.

Стрелец

Сегодня удачный период для влюбленных Стрельцов наступит с приближением вечера. По возможности, звезды советуют планировать свидание вне дома. Лучший выбор - знакомая площадка встреч, где любые желания и фантазии реализуются по знакомой беспроигрышной схеме, к взаимному удовольствию обеих сторон.

Козерог

Утром Козерогам полезно свериться со своим внутренним компасом: его указания помогут им не забыть, чего они в действительности хотят от партнера и отношений. Вечером думать об этом им будет некогда: красивое свидание потребует следовать внешним стандартам во всем, включая имидж и любовные ритуалы.

Водолей

Водолеям желательно воздержаться от любовной инициативы в первой половине дня. Нужные условия для нее сложатся ближе к вечеру, и вот тогда терять время звезды им категорически не советуют. В это время их ждет в отношениях более приятная и стимулирующая роль ведущего или объекта активных ухаживаний.

Рыбы

Рыбы сохраняют свою моральную и эмоциональную власть над партнером в первой половине дня. Чем ближе вечер, тем больше оснований временно приглушить свет своей харизмы - ведь основой любовной гармонии в это время станут отношения на равных. Если вам это не по душе, не планируйте свидание на вечер.