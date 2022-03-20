Риск будет не оправдан — финансовый гороскоп на 21-27 марта

На этой неделе Солнце будет в знаке Овна. Это усилит в людях предприимчивость и индивидуальную инициативу.

Во вторник и среду многие будут «рисковыми парнями» (и здесь желательно удержать себя от авантюр не только в финансовой, но и во всех других сферах жизни — риск нигде не будет полезен). А Луна убывает. С новыми начинаниями, которые должны «дать плоды», лучше повременить. Стоит заниматься тем, что уже начато — до выходных как раз есть шанс сделать все как можно лучше. В понедельник и вторник нужно раздавать долги, выплачивать кредиты и закрывать финансовые обязательства. Для деловых разговоров больше всего подойдут пятница и, кто готов работать на выходных, суббота. Венера в Водолее будет покровительствовать доходу от современных технологий, заработку в Сети, криптовалюте и электронным кошелькам, покупке гаджетов, вложениям в модернизацию производства и в обучение. Возможны траты на волонтерскую деятельность и командные некоммерческие проекты.

Овен

Овнам в начале и середине недели лучше воздержаться от краткосрочного и долгосрочного планирования. Например, это касается составления бизнес-плана. В ходе планирования вы рискуете допустить такую ошибку, которую нелегко будет выявить и за которую придется дорого заплатить впоследствии. Также звезды советуют воздерживаться от участия в коллективной работе. Собрания и совещания в акционерном обществе могут не привести к согласованности и единодушию в решениях. Напротив, могут обостриться разногласия. Если вы играете на товарно-сырьевой бирже, то могут возрасти риски убытков. Могут возрасти требования начальства к соблюдению трудовой дисциплины. Опоздание на работу или срыв сроков выполнения заказа могут привести к штрафным санкциям. Не давайте никому денег в долг. Однако в конце недели вы сможете компенсировать сложности предыдущих дней. Можете рассчитывать на поддержку со стороны вышестоящего начальства или влиятельного покровителя. Есть шанс найти дополнительный источник доходов от работы на полставки, по совместительству или при выполнении частных заказов.

Телец

Тельцам в начале и середине недели будет непросто работать под руководством вышестоящего начальства. Ваше нестабильное эмоциональное состояние в сочетании со склонностью к самостоятельным поступкам может стать причиной конфликта с вышестоящим руководством. Любые дела, которые могут быть предприняты по вашей личной инициативе, могут столкнуться с серьезными препятствиями. Особенно не рекомендуется вступать в диалог с вышестоящим начальством и вносить предложения по усовершенствованию работы. Постарайтесь вообще не попадаться на глаза начальству, а если это невозможно, то не вступайте с ним в споры. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, даже если в чем-то не согласны с начальством. В конце недели звезды советуют подумать о более масштабных решениях и перспективах развития бизнеса. Успеха можно добиться за счет увеличения ассортимента предоставляемых товаров и услуг, а также за счет расширения географии бизнеса. В эти дни вы будете необычайно восприимчивы к новым идеям. Полезно совершать дальние поездки, посещать научно-технические выставки, изучать опыт работы коллег.

Близнецы

В начале и середине недели Близнецам важно действовать в соответствии с существующими правилами и нормами поведения. Вместе с тем обстоятельства могут склонять вас совсем к иному, и может возникнуть определенный соблазн обойти препятствия с нарушением законодательства. Бизнесмены могут столкнуться с юридическими трудностями при оформлении документов на регистрацию фирм. Возможны осложнения с правоохранительными органами власти, проверки, контрольные закупки товара. Если вы втянуты в судебные тяжбы, то ваши позиции могут значительно осложниться. Воздерживайтесь от тайной деятельности. Вместе с тем в конце недели вы можете улучшить результаты работы. Звезды советуют не бояться ответственности и активнее отстаивать свои интересы. У вас не будет недостатка в финансах. Можно оформлять кредиты в банках и давать деньги в долг. Могут вырасти доходы у банковских служащих и работников страховых агентств.

Рак

У Раков период начала и середины недели может сложиться весьма нестабильно и хлопотно. Не удивляйтесь, если с самого начала все пойдет не по плану. Будьте готовы к самым разным неожиданностям. Особенно следует не забывать о соблюдении правил техники безопасности – возрастает опасность травматизма. Старайтесь воздерживаться от проведения пусконаладочных работ на производстве. Общая нестабильность в обстоятельствах не способствует выполнению графика работы. Возможно, вам придется оперативно реагировать на перемены, чтобы уберечь свой бизнес от материальных потерь. Переговорный процесс лучше запланировать на конец недели, когда ситуация может относительно стабилизироваться. В конце недели могут улучшиться дела в сфере услуг. Старайтесь действовать открыто, и основное внимание ориентируйте на мнение клиентов и деловых партнеров. Ваши усилия по укреплению делового партнерского сотрудничества не пропадут напрасно. Можно проводить рекламные акции – ваша личная популярность, равно как популярность ваших услуг, заметно повысится.

Лев

Львам в начале и середине недели, возможно, придется много бороться, чтобы отстоять свое место под солнцем. Можете рассчитывать только на себя. Деловые партнеры пока не готовы оказать вам действенную помощь, а представители власти и начальство могут активно противодействовать вашим усилиям. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов, их жалобами. Воздержитесь от ведения переговоров и подписания юридически обязывающих документов. В противном случае вы можете упустить какой-либо важный пункт договоренностей, который сведет к нулю все ваши усилия и выгоды. Спешка – ваш главный враг. В конце недели звезды советуют сосредоточиться на практической работе, связанной с приведением в порядок деловых документов, инструментов и технического оборудования. Не гоняйтесь за журавлем в небе и крепче держите синицу в руках. Вы сумеете добиться успехов благодаря возросшей изобретательности и умения правильно распределить свое рабочее время.

Дева

В начале и середине недели Девам не следует полагать, что можно позволить себе безответственно относиться к профессиональным обязанностям. Сейчас вам этого никто не позволит. Отношения с коллегами и подчиненными складываются напряженные. Любой ваш промах или ошибка могут быть тут же замечены и поставлены вам в вину. Постарайтесь не переходить на личности при обсуждении производственных вопросов. Труднее всего придется приехавшим на заработки в другой город - будет нелегко найти подходящую работу. Не исключены юридические проблемы, связанные с регистрацией по месту проживания. Старайтесь не допускать нарушений дисциплины труда. Опоздание на работу или отсутствие вас на рабочем месте долгое время будет зафиксировано и повлечет штрафные санкции. В конце недели рекомендуется чаще прислушиваться к мнению деловых партнеров и заказчиков. Ориентация на пожелания клиентов, заказчиков и покупателей поможет вам наилучшим образом справиться с работой. Звезды советуют к любому делу стараться подходить творчески.

Весы

Весам, имеющим тихую и спокойную работу, в начале и середине недели, возможно, придется поволноваться. Не исключено, что вам придется столкнуться с криминальными элементами и их попытками нанести ущерб вашему бизнесу. Звезды советуют не пренебрегать мерами по безопасности бизнеса, а наоборот, усилить бдительность. Это особенно относится к работникам гостиничного и ресторанного бизнеса. За несоблюдение техники безопасности можно поплатиться – возрастает вероятность мелких производственных травм при работе с металлом и острыми предметами. Не следует обращаться с деньгами слишком авантюристически – финансовые вложения могут не оправдать ожиданий. В конце недели рекомендуется сосредоточиться на сугубо практических вопросах. Только упорным трудом вы сможете добиться реальных положительных сдвигов в работе. Хорошо заниматься ремонтными работами в помещениях, оснащением их новой техникой и оборудованием. Слаженно и дружно поработают строители.

Скорпион

Скорпионам в начале и середине недели следует приготовиться к тому, что вам может быть устроена проверка на вашем рабочем месте. Поэтому, старайтесь поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. Не исключены служебные порицания. Чтобы не попадать в неприятности, старайтесь не доверять обещаниям других людей и сами никому ничего не обещайте. Наиболее уязвимы секторы экономики, относящиеся к строительству, сельскому хозяйству, переработки и продажи продуктов питания, гостиничному бизнесу. Осложнится работа с клиентами в сфере услуг. При обслуживании клиентов важно соблюдать высокое качество - в противном случае клиенты могут вернуть ваш заказ с претензией. В конце недели благоприятное время для расширения и укрепления деловых связей. Вы сможете легко входить в контакт с разными людьми, и они с радостью пойдут вам навстречу в любом деле. Консультанты сетевого маркетинга могут привлечь новых подписчиков и заказчиков.

Стрелец

Стрельцам в начале и середине недели, возможно, придется продираться сквозь сплошную полосу препятствий в работе. Старайтесь не планировать на эти дни важные и ответственные дела. Чтобы не допускать ошибок в работе, рекомендуется усилить самоконтроль. У безработных мало шансов найти хорошую работу. Непросто будет удержаться в графике работы и не допустить отставания. Неделя может пройти впустую, если вы не отсечете от себя ненужные контакты. Старайтесь не терять времени на посторонние разговоры с коллегами. Из-за этого вы можете терять темп в работе. Кроме того, сами по себе такие разговоры вряд ли будут приятными, что может сильно испортить вам настроение. В конце недели вы можете почувствовать прилив сил. Это может повысить уровень работоспособности. Именно за счет интенсификации своего труда вы сумеете добиться высоких результатов в работе. И могут вырасти доходы.

Козерог

У Козерогов начало и середина недели - не лучшее время для принятия финансовых решений. Основная задача этих дней состоит не в преумножении, а в сохранении имеющихся у вас финансовых ресурсов. Если вам предложат вложить свои кровно заработанные денежки в некий финансовый проект с обещанием баснословных прибылей, то не торопитесь соглашаться. Возьмите паузу на обдумывание на пару дней. Вскоре вы сами убедитесь, что вам могли предлагать нечто вроде финансовой пирамиды. Также не рекомендуется закупать оптом товары с целью спекулятивной перепродажи. Желательно воздержаться от крупных покупок, поскольку рискуете купить бракованный товар. Чем меньше вы потратите денег в эти дни, тем лучше. В конце недели вам, возможно, удастся отстоять свои интересы при деловом сотрудничестве с другими людьми. Можно планировать важные встречи и обсуждать текущие дела. В поле вашего зрения будут часто попадать энергичные люди, контакты с которыми будут вам выгодны.

Водолей

Водолеям в начале и середине недели звезды советуют воздерживаться от инициатив в делах, даже если вы будете ощущать в себе достаточно энергии и сил. Дело в том, что любые ваши инициативы могут привести к сопротивлению внешней среды. Несмотря на то, что ваш мозг может закипать от обилия «гениальных» предпринимательских идей, не торопитесь тут же бросаться их реализовывать. Спросите у близких людей, членов семьи, согласятся ли они поддержать ваши начинания? И тогда вам станет понятно, что делать дальше. Особенно это относится к тем, кто имеет отношение к семейному бизнесу, строительству, сельскому хозяйству, сделкам с недвижимостью. В конце недели может обозначиться тренд на повышение доходов. Кроме основной работы вы можете найти дополнительные источники доходов. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет работа. Тайная, незаметная для окружающих деятельность будет гораздо эффективнее с точки зрения повышения уровня доходов.

Рыбы 0

Рыбам в начале и середине недели может приходить много новой информации не самого приятного свойства. Например, до вас могут дойти нелестные слухи и сплетни. Все это может нервировать вас и выбивать психологически из продуктивного рабочего ритма. Постарайтесь не придавать негативно окрашенным сведениям большого значения. Помните, несмотря на ложные наветы, вы все равно все делаете правильно. Не поддавайтесь на провокации. Также звезды не советуют полагаться на надежность деловых партнеров. Может осложниться работа с информацией, деловые связи и поездки могут оказаться на грани срыва по странному стечению обстоятельств. Некоторые договорные обязательства будут нарушены. В конце недели ваши деловые инициативы могут получить поддержку со стороны друзей и единомышленников. Ускоренным темпом пойдет проектно-конструкторская работа. Можно заниматься долгосрочным планированием. Экспериментирование и творческий подход к работе откроют вам новые перспективы.