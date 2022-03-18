Меняем темп и стиль — любовный гороскоп на 19 марта

Хорошо сегодня поработать чем-то своею половинку, устроить сюрприз.

Овен

Овнам не стоит пропускать этот день, если они хотят поймать момент устойчивой гармонии в своих отношениях, так как на следующие сутки ситуация может стать чуть менее стабильной и предсказуемой. Это прекрасный момент для совместного посещения культурного мероприятия: вечеринки, концерта, выставки.

Телец

Сегодня Тельцам и их партнерам стоит найти время не только для интимной встречи, но и для «выхода в свет». Не исключено, что второе станет даже важнее. Помимо насущных дел это отличный повод посмотреть на своего спутника чужими глазами и вспомнить, что вы вместе добровольно, а не под принуждением.

Близнецы

Сегодня звезды обещают Близнецам почти идеальное свидание. Возможно, им будет не хватать в нем опции задушевного общения, доли приватности, нотки фантазии или интриги. Запланированная акция будет протекать «чинно и благородно», согласно правилам и этикету, в рамках базовых классических ритуалов.

Рак

Сегодня Раки неплохо подготовлены для встречи со знакомым им двойственным моментом в любовных отношениях. Многим Ракам будет помогать собственный опыт или коллективный опыт друзей. Также большую роль может сыграть правильный подбор имиджа, произведенный строго в соответствии с обстоятельствами.

Лев

Сегодня Львам может недоставать энергии и им стоит избегать бурных приключений. Желательно, чтобы свидание протекало не в интимном формате секретности и «задушевных бесед», а в более нейтральной обстановке. Хорошо вместе побывать в гостях у друзей или на заранее организованном красивом мероприятии.

Дева

Девам звезды намекают, что сегодня подходящий день для выбора красивого и стильного подарка любимому человеку. Стоит помнить, что ваш личный выбор, даже идеальный, может ему не подойти. Вы «попадете в яблочко», если ваш партнер - сама рациональность, и можете промахнуться, если ему важнее престиж.

Весы

Сегодня личная жизнь радует Весов предсказуемостью и стабильностью. День хорош для важного свидания, в котором вы не хотите допустить ошибку и предпочитаете строго следовать плану. Во избежание скуки стоит разбавить серьезность парой забавных моментов. В этом может помочь партнер, обожающий шутки.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам скрупулезно следовать правилам поведения и, по возможности, не афишировать свои отношения вне знакомой лояльной среды. В любовной ситуации что-то меняется. Возможно, на время придется забыть про полное погружение в романтику из-за работы или иных обстоятельств.

Стрелец

День вынуждает влюбленных Стрельцов держаться в строгих, но посильных рамках, для их же блага. Возможно, им придется взять под контроль эмоции или усмирить поток своего красноречия. Это хороший момент для свидания, если вы готовы скрупулезно исполнять предписанные ритуалы и следовать формальностям.

Козерог

Козерогам предстоит вплоть до ночи сверяться с заданными стандартами поведения. Поскольку многие Козероги будут делать это с присущей им ответственностью, у них может не остаться сил на романтические эмоции. Для комфортного и расслабленного общения с любимым человеком им стоит выбрать другой день.

Водолей

Сегодня тот день, когда у влюбленных Водолеев все идет по плану и это наполняет их гордостью. Добившись определенного прогресса в своих любовных отношениях, они стараются его закрепить и параллельно продумывают следующую серию действий. Их настойчивость встречает у партнера положительный отклик.

Рыбы

Сегодня Рыбы защищены от кризиса, но могут быть также лишены возможности действовать в своем темпе и стиле. Многим Рыбам придется следовать заданному сценарию и подавлять свои истинные эмоции. Их высказывания могут оказаться не к месту. Не самый комфортный день, если вы хотите в любви быть собой.