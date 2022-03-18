Появится важная миссия — гороскоп на 19 марта

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах подчеркивает важность законов и эстетических канонов, всюду стремится к идеальной гармонии.

День формальностей и иногда консерватизма. В силе ритуалы поведения, этикет, дресс-код, строгие регламенты, экспертные оценки и «золотые стандарты». Важно иметь безупречный вкус, выглядеть стильно и уместно. Возможен интерес к минимализму или классике. Подходящий момент для укрепления брачного союза, посещения салона красоты, отделения эстетической стоматологии, дизайнерского бюро, брачного или модельного агентства, юридической конторы, выставки, театра, концерта, модного показа.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть терпимее и приветливее, чаще идти на компромиссы и строже соблюдать этикет. День помогает поддерживать гармонию в браке или другом союзе за счет равновесия интересов или верности красивым ритуалам общения. Он подходит для свиданий и посещения эксклюзивных культурных мероприятий. Будет естественным повышенный интерес к закону и праву, современному искусству, моде и стилю.

Телец

Сегодня Тельцам стоит закрепить полученные результаты, если они занимаются чем-то вместе с другими людьми и планируют делать это впредь. Заодно, это может стать хорошим поводом укрепить симпатию в отношениях с коллегами, помощниками или начальством. Также этот день подходит для посещения дизайнера, косметолога или эстетического стоматолога с целью получения профессиональных комплексных услуг.

Близнецы

Близнецам этот день позволяет приятно провести время, вспомнить про свои таланты и творческие хобби. Это подходящий день для визита в гости, любовного свидания, посещения салона красоты, культурного мероприятия. Если у вас много увлечений, несколько равноценных предложений или очень плотный график, вам будет нетрудно согласовать разные пункты своей программы, приведя их к «единому знаменателю».

Рак

Ракам звезды подсказывают, что сегодня в любой неоднозначной ситуации у них есть точка опоры. Возможно, это принятый в их кругу этикет, профессиональная инструкция, подсказки стилиста, юриста, экономиста или свод других правил, не позволяющий потерять равновесие. Вооружившись ими, можно смело отправляться на свидание, принимать гостей, обустраивать дом, отстаивать свои права в спорном вопросе.

Лев

Сегодня Львы на пороге выхода из своей личной «темной долины» на яркий свет. У многих Львов вероятен пониженный тонус, не позволяющий им в полной мере участвовать в приятных событиях. Тем не менее по мере сил, звезды советуют в них включиться: это законная возможность получить заряд конструктивных позитивных эмоций. Мероприятия этого дня регламентированы и в них вам будет достаточно комфортно.

Дева

Сегодня звезды сулят Девам неплохую материальную ситуацию, помогают умело комбинировать варианты и рационально распоряжаться ресурсами. Для проведения финансовых операций (включая обменные) имеет смысл воспользоваться услугами проверенных организаций. Если в планах шоппинг, лучше отдать предпочтение надежным брендам. В этот день легко найти разумный компромисс между стилем, пользой и качеством.

Весы

Сегодня сами обстоятельства поддерживают планы Весов и поощряют исполнение их желаний (правда, в разумных пределах). В дополнение к внешним условиям и заранее прописанному идеальному сценарию, им помогут личные таланты и достоинства: интуиция, вкус, самоконтроль, чувство меры и баланса. В их поступках возможна доля расчета, им может не хватать спонтанности в романтических и творческих ситуациях.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Скорпионам быть предельно корректными и советуют придерживаться этой тактики в любых отношениях, включая рабочие, семейные и личные. Вежливость, сдержанность и умение вовремя пойти на компромисс избавят от сиюминутных проблем и, возможно, помогут предупредить новые недоразумения в ближайшие недели. Также приветствуется общая умеренность (в тратах, нагрузках, питании).

Стрелец

День помогает Стрельцам верить в друзей, договор и закон, поддерживать душевное равновесие. Черпать приятные эмоции многие Стрельцы смогут из уже знакомых им источников (возможно, из тех, что создали сами). Это подходящий день для личных встреч, выражения лояльности, сотрудничества, участия в регулярных или заранее спланированных общественных мероприятиях. Важна эстетическая сторона событий.

Козерог

Сегодня Козерогов мотивирует их текущая цель - например, выгодное партнерство или карьера, приносящая стабильный доход. Звезды подсказывают, что к природной целеустремленности в этот день желательно добавить вежливость, обходительность, презентабельный вид и умение рационально распоряжаться имеющимися ресурсами. Не помешает подготовить несколько вариантов, если не подойдет основной сценарий.

Водолей

Сегодня Водолеи не просто получают подарки судьбы благодаря удачному стечению обстоятельств, а преуспевают благодаря своим талантам и получают заслуженные плоды своих усилий. День хорош для гармонизации личных и деловых отношений, эстетической обработки полученного результата, закрепления и легализации успехов, решения правовых вопросов. Возможны официальное признание и поддержка из-за рубежа.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам обратить внимание на свои защитные системы, день подходит для их профилактики. Не помешает проверить техническую, правовую, финансовую и, в некоторых случаях, эстетическую сторону своих дел. Если вы пользуетесь разными системами, стоит проверить их на согласованность, иначе возможны периодические недоразумения. Лучше не вести в этот день значимые для себя переговоры.