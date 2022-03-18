Шевелим мозгами — финансовый гороскоп на 19 марта

Сегодня нужно подходить к задачам с логикой — она поможет.

Овен

У многих Овнов сегодня может улучшиться финансовое положение. Это может быть связано с поступлением денежных переводов на ваш счет из самых разных источников. Возрастает приток денег у тех, кто имеет несколько источников дохода. Также вам могут вернуть долг или оплатят вам ранее выполненную работу. Наиболее удачное время сложится во второй половине дня.

Телец

Звезды советуют Тельцам направить усилия на коллективную деятельность, а также на усиление делового партнерского сотрудничества. Особенно удачно пойдут проектно-конструкторские работы, маркетинговые и научно-технические исследования. Полезны любые неформальные контакты. Не пропускайте собрания, совещания, планерки, на которых предполагается обсуждать детали дальнейшей работы в составе группы.

Близнецы

Близнецам сегодня рекомендуется максимум внимания уделить выстраиванию гармоничных отношений с коллегами и подчиненными. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас вы сможете легко примириться. Можете рассчитывать на помощь со стороны коллег при возникновении затруднений. Безработные могут найти ту работу, о которой давно мечтали.

Рак

Звезды советуют Ракам использовать этот день для приобретения более обширных и глубоких знаний о своей профессии. На данный момент это основной ваш резерв, за счет которого вы можете обеспечить себе профессиональный рост. Возможно, вам представится возможность блеснуть своими познаниями, и это будет способствовать укреплению вашего авторитета.

Лев

Львы в этот день могут успешно заниматься вопросами по оформлению сделок с недвижимостью и вступлением в права наследства. Можно вкладывать деньги в строительство и ремонтные работы. Передача готово объекта заказчику может пройти без осложнений - вашей работой останутся довольными. Во второй половине дня возможно поступление предложений, касающихся заключения договора по страхованию имущества.

Дева

Сегодня типичным Девам удастся добиться быстрого продвижения деловых бумаг по инстанциям в процессе их согласований и сбора соответствующих подписей и резолюций. Также успешным направлением деятельности может стать укрепление и расширение деловых партнерских связей. На вторую половину дня можно запланировать важную деловую встречу.

Весы

Чем меньше круг ответственности Весов на рабочем месте, тем успешнее пройдет этот день. В этом смысле день больше подходит для тех, кто не занимает руководящих должностей. Благодаря хорошо скоординированной работе с коллегами вы сумеете добиться поставленных целей. Также это благоприятный день для индивидуальной трудовой деятельности.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам активнее браться за дела и стараться во всем проявлять инициативу. В вашей предприимчивой позиции – залог успеха всего дня. Если вы специализируетесь на спекуляциях с оптовыми закупками партий товара, то больше полагайтесь на свою интуицию и не бойтесь рисковать – фортуна сейчас на вашей стороне.

Стрелец

Отличное время для Стрельцов, причастных в своей деятельности к гостиничному бизнесу, работающих в аптеках, санаториях, профилакториях, базах отдыха, барах и ресторанах. Риелторам удастся провести выгодные сделки с недвижимостью, и при этом удастся сэкономить на налоговых платежах. Офисным служащим рекомендуется уделить внимание улучшению условий труда на рабочем месте.

Козерог

Козерогам в этот день, возможно, удастся сделать то, что раньше никогда не удавалось. Удача сопутствует вам в деле установления деловых связей и при реализации коллективных проектов. Успешно проходят короткие поездки, встречи. Можно заниматься планированием и проектированием. Старайтесь не замыкаться на индивидуальном труде и ищите взаимодействия в составе группы единомышленников.

Водолей

Замечательное время для карьерного продвижения Водолеев. Ваши усилия и таланты могут быть по достоинству оценены вышестоящим руководством. Не исключено, что именно сегодня во второй половине дня вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Внешние обстоятельства благоприятствуют, и может случиться так, что вам не придется прилагать много усилий - все получится как бы само собой.

Рыбы

Рыба в этот день могут проявить необычайную интеллектуальную активность. Это положительно отразится на профессиональном обучении и расширении деловых контактов. Используйте в полной мере технические возможности, которые вам предоставляет интернет. Ваша репутация укрепится за счет профессиональных знаний. Контакты с иностранцами могут оказаться вам полезными.