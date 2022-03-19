Поймаем стрелу Амура — любовный гороскоп на 20 марта

Сегодня мы можем влюбиться в кого-то потрясающего. Даже если этот кто-то - наша вторая половинка.

Овен

Овнам звезды советуют сделать паузу в делах сердечных. Если вчера отношения были идеальными, то сегодня в них могут вновь послышаться отзвуки прежних бурь. Вечером возрастет риск ссор, ревности и других любовных проблем. Желательно избегать мест и обстоятельств, навевающих неприятные воспоминания.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам быть в своих отношениях с представителями другого пола настороже, так как в психологической атмосфере будут сгущаться тучи - а к концу дня, при неудачном стечении обстоятельств или подготовленной почве для ссоры, может грянуть самый настоящий гром и сверкнуть молния.

Близнецы

Сегодня, несмотря на благоприятные условия, Близнецы начнут сталкиваться в своих любовных делах с тайными проблемами или допускать опасные промахи. Близнецы, прошедшие недавно через любовный кризис, могут решить, что уже пережили его последствия и не учесть, что их душевные раны еще не затянулись.

Рак

Сегодня в отношениях Раков не все гладко. Влюбленные могут стать заложниками прежних ошибок или столкнуться с новой задачей. Возможно, придется вместе пройти испытание. Для знакомств и важных мероприятий время не лучшее. Новый виток событий, конкретизирующий очаги напряжения, ожидается вечером.

Лев

Волнения этого дня выведут Львов на другой уровень в делах сердечных. Если утром и удастся нейтрализовать напряжение, то вечер «перестанет быть томным». В лучшем случае возможна бурная вспышка взаимной страсти. Не исключен острый конфликт. В итоге в душе Льва проснется гордость или новая надежда.

Дева

Сегодня звезды не обещают влюбленным Девам спокойствия и ясного горизонта впереди. В тщательно составленный план могут вмешаться обстоятельства. Чреваты идеализм и доверчивость: зачарованные пением сирены в лице своего авторитетного партнера, многие Девы могут игнорировать истинное положение дел.

Весы

Сегодня любовная удача не изменит Весам, но их ждет испытание. Возможно, это будет их собственное плохое настроение или самочувствие. Вечером страсти закипят активнее, может дойти до ссоры на почве ревности, бизнеса, денег или других обстоятельств. Важно бороться с проблемой, а не друг с другом.

Скорпион

Сегодня Скорпионам непросто сдерживать свои страсти, особенно вечером. В конце дня им станет крайне сложно справляться даже с позитивными эмоциями, не говоря уже о деструктивных - например, о ревности или желании контролировать партнера. Вспышка темперамента может привести к перемене в отношениях.

Стрелец

Сегодня звезды не готовы радовать влюбленных Стрельцов картиной безмятежного счастья. Многие представители этого знака рискуют столкнуться с неприятными последствиями своих былых приключений, могут внутренне заново пережить какую-то потерю или драму. Стоит быть осмотрительнее в интимных ситуациях.

Козерог

Сегодня Козероги не отличаются ровным настроением и мягкостью нрава. Многие Козероги с самого утра пребывают не в лучшем расположении духа, а вечером будут склонны «сорвать зло» на ни в чем не повинном партнере. Свидания и знакомства нежелательны: их исход непредсказуем или заведомо драматичен.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев посещают дурные предчувствия, которые вполне могут сбыться с наступлением вечера. Есть вероятность столкнуться с последствием собственных «перегибов» в отношениях. Но ситуация не катастрофична. Скорее, это важное испытание и первое правило в нем - не действовать сгоряча.

Рыбы

Рыбам сегодня лучше поддерживать с любимым человеком дистанционную связь, так как условия для «живой» встречи неблагоприятны. Утром может тлеть тайное недовольство отдельными сторонами отношений (например, интимной жизнью), а вечером новое любвеобильное настроение натолкнется на мощные препятствия.