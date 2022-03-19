Снимаем лапшу с ушей — гороскоп на 20 марта

18-19 лунные сутки. Сегодня трудно ожидать согласия и душевного комфорта.

Вступление Солнца в знак Овна ознаменовано кризисом - который, к счастью, может быть не только деструктивным, но и благотворным. Основная часть этого дня будет сопровождаться минутами скрытого напряжения, подозрительности, страха или недоверия, которые будет всячески сглаживать Луна в Весах. Вечерняя ингрессия Луны в знак Скорпиона запустит радикальные конфликтные процессы, обострит до предела чувства и усилит любые риски, включая материальные и технические. Важно не действовать наобум и сгоряча, усилить меры безопасности и подстраховки.

Овен

Овны на пороге нового этапа и могут смело подводить итоги событий последних месяцев. Полезно припомнить ключевые события годовой давности. Важного старта в эти сутки лучше избегать, они больше подходят для аккумуляции личной энергии перед новым рывком. В любых отношениях возможен отзвук прежних неприятностей и пора подумать, как отсечь этот «шлейф». Вечером желательно усилить меры безопасности.

Телец

В этот день Тельцы могут столкнуться с неполадками в работе, сложностями лечения или трудностями в отношениях. Звезды советуют с самого утра обращать внимание на мелкие тревожные знаки: не купированный вовремя очаг проблем к вечеру способен разрастись в принципиальный конфликт или в обострение недомогания (особенно если до этого вы пренебрегали аккуратностью в делах или дипломатией в общении).

Близнецы

Близнецам не стоит увлекаться романтическими, развлекательными и креативными мероприятиями. По мере развития событий будут копиться «отрицательные заряды» в виде негативных мыслей или досадных промахов. Вечером их критическая масса способна обернуться всплеском проблем и непредвиденными заботами. Возможно, сыграет роль неучтенный след прошлого. Может потребоваться помощь, совет или подстраховка.

Рак

Сегодня звезды не обещают Ракам безмятежной жизни - но подсказывают, что к вечеру они получат какое-то преимущество и смогут взять контроль над ситуацией. Наиболее критична первая половина дня: если в это время на домашнем или другом горизонте собираются тучи, постарайтесь минимизировать напряжение и ничего не предпринимать, кроме экстренных мер. Желательно следить за переменами в сфере карьеры.

Лев

Перипетии этого дня высекут из Львов духовную искру и выведут их на новый рубеж. Возможно, это случится в результате бурных вечерних событий. Несмотря на позитивный рывок, ситуация пока останется для них непростой и волнующей. Может назреть критичный момент в персональной биографии, в семье, бизнесе или отношениях, в жилищных, финансовых или наследственных делах. Стоит запастись дипломатичностью.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам следить за событиями и не ослаблять бдительность. Не стоит обольщаться успешно протекающими переговорами и заманчивыми идеями: на деле, ситуация может развиваться по своим законам. Не исключено, что вас в чем-то обманывают или вы сами искренне заблуждаетесь. Возможно, ближайшие недели пройдут под знаком какого-то стресса - например, кризиса веры в человека или идею.

Весы

Сегодня звезды предупреждают Весов о высокой вероятности негативного налета на событиях, даже если в целом они радуют и идут по плану. Возможны минуты бытового или душевного дискомфорта, легкие недомогания. Вероятны отзвуки старых проблем в семье и другие неприятные остаточные явления. Вечер сместит акценты в материальную плоскость, возрастет риск деловых неудач и ссор, убытка или иного ущерба.

Скорпион

Сегодня Скорпионы столкнутся с подспудно растущим напряжением. Им стоит прислушиваться к своим ощущениям: судьба будет подавать им знаки в расчете на их проницательность. В конце дня возрастут риски. Ожидается бурный вечер, причем часто Скорпионы сами будут зачинщиками бури. Может наметиться новый или параллельный фронт работ. Стоит подумать о здоровье, как важном условии своей работоспособности.

Стрелец

Сюжеты этого дня, не слишком гармоничные и порой опасные сами по себе, окажут Стрельцам определенную помощь. Протестуя против событий в теории, они смогут извлечь из них пользу на практике с учетом своего текущего положения. Возможно, у них появится пища для размышлений, надежда на скрытый источник дохода или на поддержку издалека. Не стоит заводить в этот день друзей и начинать новые дела.

Козерог

Козерогам нужна удвоенная осмотрительность. В начале дня для них возрастает риск подпортить плоды прежних усилий, а в конце - внезапно столкнуться с препятствием в планах на будущее. Чтобы не завязывать в своей жизни лишних роковых узлов, сегодня лучше отложить новые инициативы, а в разруливании текущих проблем быть искуснее и контролировать градус своих эмоций. Важны события в доме или в семье.

Водолей

Этот день временно лишает Водолеев стабильности и готовит им испытание. Стоит обращать внимание на любые неблагоприятные знаки: негативные процессы могут идти подспудно и лишь вечером разразиться грозой. В конце дня постарайтесь не поддаваться порывам и избегать необратимых шагов, пока не возьмете под контроль свои страсти и не оцените ситуацию трезво: лишь в этом случае вы сможете ею управлять.

Рыбы

Сегодня Рыб могут преследовать дурные предчувствия, которые им не стоит заранее применять к себе: кризис грядет, но их персональные интересы сейчас вряд ли будут серьезно задеты. Возможны драматичные события вдали от дома или неприятности в сообществе друзей. Звезды рекомендуют активизировать общие меры безопасности и наблюдать за развитием событий: они познавательны, есть пища для размышлений.