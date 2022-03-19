Гонимся только за одним зайцем — финансовый гороскоп на 20 марта

В этот день не стоит браться за миллион дел сразу, лучше акцентировать внимание всего на одном.

Овен

Благоприятный день для тех Овнов, которые занимают руководящие должности и планируют проводить реформы в своей фирме. Старайтесь действовать быстро и предельно конструктивно. Успешно проходят кадровые перестановки. Вместе с тем не исключены сбои в поступлении финансов. Возможно, что вам придется по ходу работы вносить коррективы в свои планы.

Телец

Тельцам, имеющим свой бизнес, сегодня звезды советуют заниматься раскруткой своих проектов. Хорошо проводить выставки-продажи, презентации, давать рекламные объявления в средствах массовой информации. Однако те, кто работает в сфере услуг, могут столкнуться с претензиями клиентов и жалобами на вас начальству. Помните о том, что клиент всегда прав и старайтесь идти на уступки клиентам.

Близнецы

Непросто может сложиться этот день для Близнецов, проходящих производственную практику в рамках профессионального обучения. Возможно, вы отчетливо осознаете, что теоретических знаний явно недостаточно для практической работы по специальности. Вместе с тем необходимо прилагать усилия по приобретению навыков в работе. Не исключено, что по ходу работы может сломаться дорогостоящий инструмент или техническое приспособление.

Рак

У Раков, работающих в сетевом маркетинге, этот день может сложиться вполне успешно. Вы сможете привлечь достаточное количество заказчиков и подписчиков, и ваши рекламные усилия не будут потрачены напрасно. При денежных переводах внимательно следите за цифрами – ошибка тут может дорого вам обойтись. Есть риск отправить денежный перевод другому адресату.

Лев

Этот день не располагает к партнерскому сотрудничеству. Львам не рекомендуется подписывать договора на аренду помещений в совместное пользование. Чтобы день прошел успешно, звезды советуют устроить генеральную уборку на своем рабочем месте. Наведение порядка в окружающем вас пространстве может положительно отразиться на уровне работоспособности и производительности труда.

Дева

Девам рекомендуется не отвлекаться во время работы на посторонние разговоры. Любые посторонние контакты могут отнять ваше драгоценное рабочее время, и вы рискуете не успеть в срок выполнить плановые задания. Прежде всего, следует сосредоточиться на своих актуальных проблемах и делать то, что от вас ждет начальство. Удачный день для публикации рекламного объявления в печати, поездок и встреч.

Весы

В этот день типичным Весам крайне важно найти правильный баланс между расходными и доходными статьями бюджета. Рекомендуется по мере возможности придерживать свои расходы, поскольку в течение дня они могут внезапно потребоваться. От прогулок по магазинам пока лучше воздержаться - шопинг может выйти за пределы разумного. Это хорошее время для строительных, отделочных и ремонтных работ.

Скорпион

Эмоциональное состояние Скорпионов во многом будет определять степень успешности работы этого дня. Чем оптимистичнее ваше настроение, тем лучше пойдут деловые контакты, поездки, встречи, торговля и консультации. Вместе с тем вы можете столкнуться с осложнениями в работе при завершении проектов. Не торопитесь сдавать готовый строительный объект заказчику - могут быть выявлены недочеты, брак.

Стрелец

Прекрасный день для Стрельцов, имеющих несколько источников доходов кроме основной работы. Пожалуй, имеет смысл потрудиться для того, чтобы повысить уровень профессионального мастерства – это скажется на производительности труда и росте доходов при сдельной системе оплаты. В этом случае вы сможете успеть сделать гораздо больший объем работы.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется брать на себя ответственность в делах и самостоятельно принимать важные решения. Успешно поработают индивидуальные предприниматели и владельцы бизнеса. От финансовых операций, связанных с вложением денег в коллективные проекты, лучше пока воздержаться. Сделки с куплей-продажей оптовых партий товара вряд ли будут выгодными.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от проявления инициативы в работе. Возможно, вам не понравится то, что предложит делать начальство. Тем не менее это не повод для недовольства и споров. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину, готовность выполнять любые поручения начальства. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает удаленно и напрямую не зависит от вмешательства начальства.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не зацикливаться на повседневных делах и не гоняться за мелкими сиюминутными выгодами. Сегодня звезды советуют вам смотреть в будущее и пытаться угадать наиболее перспективные направления для своей профессиональной реализации. Работа с прицелом на получение результата в будущем может быть вполне оправдана. Не ищите обходные пути, действуйте строго в рамках закона.