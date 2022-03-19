Почему апрель станет черным месяцем для всех нас
Астролог рассказал, как не наломать дров с 20 марта по 20 апреля.
В воскресенье, 20 марта, в 18.33 Солнце окажется в 1 градусе Овна, градусе, который в астрологическом сообществе носит название Точка Овна, имеющая важность во многих гороскопах. Месячный график взаимодействий планет не оставляет сомнений – впереди вполне жёсткий и ответственный месяц для многих. Солнце в Овне независимо от других положений планет проявит свои типичные свойства, связанные с ростом решительности, готовности к кардинальным действиям, проявлению лидерских качеств и самоуверенности.
Тем не менее – весь месяц Овна две влиятельные группы планет в Водолее и Рыбах будут составлять довольно мощный второй и третий фронт влияния, формирующий достаточно зыбкую картину действительности, в которой легко запутаться, поспешить и принять неправильные решения, о которых впоследствии придётся сожалеть.
Вот как распределятся наиболее заметные конфигурации аспектов.
Пожалуй, наиболее резонансный отрезок ожидается, начиная с новолуния 1 апреля (по 05.04) – с этого дня начинается точная фаза соединения двух вредителей – Марса с Сатурном. Причём обе планеты в это время будут находиться в недружественных аспектах с Лунными Узлами, что может указывать на яркие события мирового масштаба – серьёзных землетрясений и разрушения каких-то устоявшихся основ и фундаментов. Этот же период (1-5 апреля) неблагоприятен для здоровья – в первую очередь уязвима костная система и зубы.
Завершающая неделя месяца Овна также достаточно активна – 15 апреля Марс переходит в Рыбы накануне сложного полнолуния 16-го (21.55). Один из ключевых дней – понедельник, 18 апреля, когда сойдутся несколько точных мажорных аспектов планет, среди которых вражда Солнца с Плутоном, нередко указывающая на событийные переломы, ультиматумы, появление новых условий.