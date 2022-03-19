Почему апрель станет черным месяцем для всех нас

Астролог рассказал, как не наломать дров с 20 марта по 20 апреля.

Ежегодный переход Солнца 20-21 марта в первый знак зодиака Овен – магистральный гороскоп на год вперёд. Подробности и примечания по этой важной и поворотной карте Весеннего Равноденствия со своей уникальной расстановкой планет будут в следующем материале. В этом выпуске о прогностике на месяц (с 20 марта по 20 апреля) транзита Солнца по Овну, огненной колыбели Марса.

В воскресенье, 20 марта, в 18.33 Солнце окажется в 1 градусе Овна, градусе, который в астрологическом сообществе носит название Точка Овна, имеющая важность во многих гороскопах. Месячный график взаимодействий планет не оставляет сомнений – впереди вполне жёсткий и ответственный месяц для многих. Солнце в Овне независимо от других положений планет проявит свои типичные свойства, связанные с ростом решительности, готовности к кардинальным действиям, проявлению лидерских качеств и самоуверенности.

Тем не менее – весь месяц Овна две влиятельные группы планет в Водолее и Рыбах будут составлять довольно мощный второй и третий фронт влияния, формирующий достаточно зыбкую картину действительности, в которой легко запутаться, поспешить и принять неправильные решения, о которых впоследствии придётся сожалеть.

Вот как распределятся наиболее заметные конфигурации аспектов.

Сразу после перехода Солнца в Овен серьёзно усиливаются позиции Марса, управляющего знаком Овна и проходящего сейчас по Водолею. Уже с 21 по 24 марта Марс будет конфликтовать с самим Ураном. Аспект может вылиться в неконтролируемые выплески энергии где угодно – в контактах и партнёрских отношениях повышается готовность к разрывам отношений, более напряжённая обстановка ожидается на транспорте. Растёт вероятность серьёзных аварий в электросетях и передающих центрах информации, на высоких объектах (небоскрёбах, вышках, башнях и т.д), в аэропортах и традиционно в сфере авиации и космоса в целом. Учитывая, что 21 и 23-го марта добавится седативное влияние соединений Меркурия с Юпитером и Нептуном, стоит во всех непонятных ситуациях прибегать к логике, воздержанию и аргументам «за» и «против» – период обманчив.

Пожалуй, наиболее резонансный отрезок ожидается, начиная с новолуния 1 апреля (по 05.04) – с этого дня начинается точная фаза соединения двух вредителей – Марса с Сатурном. Причём обе планеты в это время будут находиться в недружественных аспектах с Лунными Узлами, что может указывать на яркие события мирового масштаба – серьёзных землетрясений и разрушения каких-то устоявшихся основ и фундаментов. Этот же период (1-5 апреля) неблагоприятен для здоровья – в первую очередь уязвима костная система и зубы.

Вторая половина месяца Овна выглядит более стабильно, будет больше возможностей увидеть тенденции новой ситуации в социуме. Но и для этого нужно будет постараться – с 9 по 12 апреля (это только точная фаза) Меркурий вновь конфликтует с Нептуном на фоне давно ожидаемого соединения Юпитера с Нептуном. И опять может искусно подводить информационный туман, спутанное мышление, невозможность сосредоточиться на главном, ошибочные оценки. Будьте внимательны, по крайней мере, с 9 по 12 апреля!

Завершающая неделя месяца Овна также достаточно активна – 15 апреля Марс переходит в Рыбы накануне сложного полнолуния 16-го (21.55). Один из ключевых дней – понедельник, 18 апреля, когда сойдутся несколько точных мажорных аспектов планет, среди которых вражда Солнца с Плутоном, нередко указывающая на событийные переломы, ультиматумы, появление новых условий.