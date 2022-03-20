Можем разрушить свое счастье — любовный гороскоп на 21 марта

Сегодня мы можем своими же руками разрушить гармонию и любовь.

Овен

Сегодня способны усложнить общение с партнером не только внешние кризисные обстоятельства, но и собственные порывы, побуждающие «пройти по краю пропасти». В стрессовых ситуациях могут быть задействованы друзья. Не стоит провоцировать вспышки ревности и увлекаться сексуальными экспериментами.

Телец

Сегодня Тельцы в шаге от ссоры с партнером. В многофакторной ситуации не всегда заранее известно, откуда ждать проблем. И самим Тельцам, и их любимым сложно отделить личные отношения от общей нервирующей канвы событий. К счастью, стрессы этого дня не только создают проблемы, но и сплачивают союз.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы способны быть альтруистами на словах, но не всегда готовы быть ими на деле. Многое зависит от тех идеалов, которых придерживается партнер: если он или она — человек с широким сердцем, то и Близнецы «подтянутся». Например, вместе с ним или с ней займутся волонтерством.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с любовным кризисом, который способны преодолеть, приложив усилия. В процессе поиска формулы удачи будут важны слова поддержки и мудрые советы. Звезды не советуют искать их в Сети или у друзей, лучше обратиться к традиционному источнику знаний и духовной силы.

Лев

Сегодня звезды предупреждают Львов о высоком риске конфликта в любовных отношениях и советуют им заранее решить, намерены ли они в нем участвовать и от него страдать. Самые мудрые Львы предпочтут этого не делать, так как скандалы, взаимные счеты и прочие деструктивные страсти ниже их достоинства.

Дева

Сегодня Девам не стоит ждать благодарности, бросаясь на помощь любимому человеку. Не исключено, что в нервирующей обстановке этих суток вашу поддержку не оценят по достоинству. Если вы решили действовать, то действуйте из благих побуждений или из чувства долга, а не ради признания своих заслуг.

Весы

Весам стоит помнить о повышенной конфликтности этих суток, чтобы не принимать ссоры из-за сложных, но вполне решаемых текущих дел за крах отношений. В то же время не стоит относиться к таким размолвкам чересчур легкомысленно или вести себя в них некрасиво: это не сделает отношения комфортнее.

Скорпион

Сегодня Скорпиону желательно контролировать свои страсти, дабы не прослыть в глазах любимого человека деспотом, ревнивцем, приверженцем вредных привычек или другим неприятным персонажем — а в итоге невыносимым спутником жизни. Стоит чаще включать красноречие и произносить тайное «волшебное слово».

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы будут чувствовать себя намного комфортнее, если предпочтут рискованным романтическим приключениям уединенный разговор или дистанционный контакт с любимым человеком. Им стоит учитывать влияние своего любовного прошлого, которое все еще может бросить тень на настоящее.

Козерог

Сегодня сильная сторона Козерогов — задушевная интимная переписка. Интимность следует понимать в широком смысле слова: это может быть и секс, и разговор о секретном, духовном. Любовные инициативы и активные приключения в этот день чреваты и сулят больше неприятностей, чем положительных моментов.

Водолей

Для влюбленных Водолеев день чреват напряженными стрессогенными ситуациями, к развитию которых частично приложили руку они сами. К счастью, сейчас они очень сильны, способны повернуть любую ситуацию в свою пользу и готовы платить за любовь высокую цену. Им важно не поддаться деструктивному порыву.

Рыбы

Обстоятельства дня не способствуют реализации любовных желаний Рыб, но они не теряют надежды. В разлуке они будут поддерживать с любимым человеком дистанционный контакт. Одиноким Рыбам не стоит знакомиться, но можно вести уклончивую переписку с известными кандидатурами, в том числе за рубежом.