Демонстрируем свои лучшие стороны — финансовый гороскоп на 21 марта

Сегодня мы можем впечатлить босса или руководство своими лучшими навыками.

Овен

У Овнов в этот день могут быть неожиданные технические сбои, и это может неблагоприятно отразится на плановых показателях. Также вам следует быть осмотрительнее в плане соблюдения правил техники безопасности, поскольку возрастает вероятность производственного травматизма. Старайтесь не делать того, что может повысить риски неожиданных сбоев в рабочем ритме.

Телец

Тельцам в этот день не следует полагаться на надежность и обязательность в поведении деловых партнеров или клиентов. В самый ответственный момент вас могут подвести, обмануть или нарушить обещания. Неблагоприятный день для ведения переговоров и сдачи экзаменов учащимися.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется быть предельно внимательными и тактичным при общении с коллегами и подчиненными. Именно личные отношения в трудовом коллективе могут стать камнем преткновения при выполнении плановых заданий. Возможно, ваши ожидания относительно получения премии или продвижения в карьере не оправдаются.

Рак

Ракам в этот день не рекомендуется выходить с предложениями к начальству. Даже если вы хотите предложить что-то действительно полезное и эффективное, однако начальство сейчас не готово будет к вам прислушаться. Ваши личные инициативы могут быть расценены как выход за рамки своих полномочий. Отдавайте предпочтение той работе, которую вы хорошо знаете.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздерживаться от дополнительной неофициальной подработки, особенно если это идет в обход служебных инструкций и норм закона. Офисные служащие могут испытывать некоторые неудобства на своем рабочем месте – вам могут часто мешать, отвлекать от дел. От вас требуется большое самообладание, чтобы методично выполнять свою работу.

Дева

Девам в этот день, возможно, придется столкнуться с бюрократическими препонами при оформлении и визировании документов. Вы можете потерять много времени впустую в ходе деловых поездок, организации встреч, знакомств. Могут сорваться выгодные сделки в ходе торгово-закупочной деятельности. Старайтесь все дела выполнять самостоятельно и не делегировать свои полномочия другим людям.

Весы

Доходность от сотрудничества с партнерами у Весов сегодня может снизиться или вовсе войти в убыток. Возрастает вероятность дополнительных незапланированных расходов, в том числе на представительские нужды. Нежелательно выполнять клиентские заказы без соответствующей предоплаты. Будьте особенно осмотрительными при обсуждении деталей сотрудничества с деловыми партнерами.

Скорпион

Типичные Скорпионы в этот день могут почувствовать эмоциональный спад. Отсутствие сильных мотивов к действию может негативно отразиться на вашей деловой активности. Возможно, вы склонны будете часто менять свое мнение и намерения в зависимости от внешних обстоятельств и давления со стороны других людей. Все это не способствует укреплению надежности в деловом сотрудничестве.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется действовать открыто, отдавая предпочтение текущим делам. Чем методичнее вы будете действовать, тем результативнее будет ваш труд. Не позволяйте никому отвлекать вас от выполнения плановых заданий. Однако не следует делать то, в чем вы не уверены. Воздержитесь от рискованных финансовых операций, связанных с заимствованиями.

Козерог

Козерогам в этот день будут поступать противоречивые сведения, которые могут заставить вас свернуть свои плановые дела или же внести коррективы. Это не лучшее время для оформления и подписания договора на аренду. У риелторов могут сорваться сделки. Офисным служащим рекомендуется быть внимательнее при подготовке отчетной документации — возможны ошибки.

Водолей

Водолеям в этот день рекомендуется воздерживаться от контактов с влиятельными людьми. Запланированная на сегодня деловая встреча может не состояться по независящим от вас обстоятельствам. Не стоит доверять случайной информации и принимать скоропалительные решения. Также очень важно уберегать себя от стрессовых ситуаций — это может негативно повлиять на рабочий настрой.

Рыбы

У Рыб в этот день могут возникнуть осложнения в работе. Основной причиной может стать недостаток квалификации для решения стоящих перед вами производственных вопросов. Студентам вузов и колледжей также будет сложно сосредоточиться на выполнении учебных заданий. Будьте разборчивее при выборе людей для деловых контактов. Особенно это касается общения с иностранцами и людьми из других регионов.