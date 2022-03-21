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Главные бунтари по знаку зодиака

21 марта 2022ГороскопыWMJ.ru

Эти представители зодиакального круга терпеть не могут правила и запреты.

Главные бунтари по знаку зодиака

Овен

Овны принципиально не слушают советов окружающих и поступают только так, как считают нужным. Эти огненные натуры летят вперед со скоростью ракеты, а даже если почувствуют приближающийся провал, то все равно не свернут с пути из-за природного бунтарства.

Стрелец

Стрельцы приходят в экстаз от сомнительных приключений. Им нравится адреналин, когда ты нарушаешь правила. Кроме того, огненные Стрельцы не любят брать пример с других людей— эти звездные храбрецы предпочитают строить свой путь, неповторимый и индивидуальный.

Близнецы

Близнецы идеально себя чувствуют во время неожиданных поворотов судьбы. Во времена кризиса они лавируют между проблемами, словно чемпионы серфинга, ну а по пути могут нарушать любые правила, так как «ситуация требует креатива». Нарушив парочку правил, Близнецов обычно не мучают угрызения совести, да и критика окружающих не имеет на этого воздушного знака никакого влияния.

Водолей

В отличие от непоседливых Стрельцов и Близнецов, свободолюбивые Водолеи — интеллектуальные бунтари. Они верят в полную свободу мнения и слова и приходят в ярость, если им не дают высказать свою точку зрения. Однако если Водолеи направят свои революционные идеи в правильное русло, то звезды обещают им великие успехи.

Рыбы

Благодаря высокоразвитой интуиции, Рыбы не любят следовать чьим-то требованиям. Если Рыбы «чувствуют нутром», что им нужно поступить иначе, то обычно они выбирают свой внутренний компас и спокойно нарушают правила. Но не вечно: как только возникает риск неприятный последствий, Рыбы умеют максимально быстро совершить операцию отступления.

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