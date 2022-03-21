Время не говорить, а действовать — любовный гороскоп на 22 марта

Сегодня нужно быть решительным и напористым.

Овен

Для Овнов этот день стартует с любовного кризиса - или, в более мягком варианте событий, с неподходящих для свидания условий. Звезды предупреждают, что такое положение дел может продлиться вплоть до вечера. Есть и хорошая новость: с приближением ночи ожидается прилив энергии и взаимного влечения.

Телец

Сегодня звезды дают Тельцам время, чтобы получить удовольствие от приватного общения с любимым человеком. Если накануне вспыхнула ссора, этот день позволяет помириться. Не стоит проявлять чрезмерную внешнюю инициативу: события в эти сутки развиваются мистическими путями и чутье важнее активности.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы чувствительны к мелочам и способны часами на них «медитировать». Звезды намекают, что не ко всякой информации в этот день стоит прислушиваться (особенно если она относится к разряду служебных или иных сплетен). Не исключено, что ближе к ночи вас позовут на свидание.

Рак

Сегодня лучшее убежище Раков — их богатая фантазия. Именно в ней они будут искать утешение, если переживают любовный кризис или временно остались в одиночестве. Возможен повышенный интерес к виртуальной форме реализации сексуальных желаний или выбор в пользу платонической, а не «земной» любви.

Лев

Сегодня Львам не стоит форсировать события в сложной любовной ситуации: это не только бесполезно, но зачастую и вредно. Вместо напрасной суеты, им стоит отдохнуть и дождаться вечера, когда обстоятельства изменятся в их пользу. К ночи можно проявлять инициативу, партнер будет готов на встречный шаг.

Дева

Влюбленным Девам звезды напоминают, что сейчас им сложно мыслить объективно, рационально и независимо — причем сами они могут не отдавать себе отчета в том, что находятся под гипнозом чужих идей. Положительной стороной дня может стать тонкая нематериальная связь с партнером, сродни телепатической.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня у них будет мало простора для любовной инициативы. То же относится и к инициативе партнера: не удивляйтесь и не торопите события, если он медлит, не в настроении или пропал из виду. С приближением ночи ситуация начнет меняться в лучшую для вас обоих сторону.

Скорпион

Сегодня правильные ориентиры в делах сердечных Скорпионам дает их природная проницательность, порой позволяющая им «читать между строк» самые запутанные и туманные послания. Они многое вынесут для себя из недавнего разговора с любимым человеком или из тех слухов о нем, которые до них долетают.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам следовать собственному текущему настрою и не стремиться к бурной личной жизни, если им этого не очень хочется: всему свое время. С приближением ночи сложатся отличные условия для встречной активности партнеров и наверстать упущенное, при желании, будет несложно.

Козерог

Этот день умножает и позитивные, и негативные эмоции влюбленных Козерогов. Им не стоит забывать, что сегодня они написаны у них на лице помимо их воли, и быть закрытой книгой для партнера у них вряд ли получится. Активные внешние инициативы не рекомендуются. Избыток чувств можно выразить в спальне.

Водолей

Водолеям звезды говорят, что обстоятельства этого дня не слишком благоприятны для задуманных ими действий. Проявив несвоевременную активность, легко нанести урон отношениям и не добиться цели, несмотря на отличный план. Свидание, назначенное на поздний час, куда успешнее и может затянуться до утра.

Рыбы

Сегодня отличительная черта влюбленных Рыб — сочетание активного воображения и нерешительности. Большинство из них предпочтет говорить или тайно мечтать, а не действовать. Но с приближением ночи ситуация изменится ровно наоборот, и многие Рыбы вдруг решатся на конкретный шаг, особенно при поддержке.