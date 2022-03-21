Теперь Рамблер/гороскопы можно добавить на главный экран
Да, добавитьОтмена
Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Время не говорить, а действовать — любовный гороскоп на 22 марта

21 марта 2022ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нужно быть решительным и напористым.

Время не говорить, а действовать — любовный гороскоп на 22 марта
Фото: Кадр из фильма "Большая свадьба"

Овен

Для Овнов этот день стартует с любовного кризиса - или, в более мягком варианте событий, с неподходящих для свидания условий. Звезды предупреждают, что такое положение дел может продлиться вплоть до вечера. Есть и хорошая новость: с приближением ночи ожидается прилив энергии и взаимного влечения.

Телец

Сегодня звезды дают Тельцам время, чтобы получить удовольствие от приватного общения с любимым человеком. Если накануне вспыхнула ссора, этот день позволяет помириться. Не стоит проявлять чрезмерную внешнюю инициативу: события в эти сутки развиваются мистическими путями и чутье важнее активности.

Близнецы

В этот день влюбленные Близнецы чувствительны к мелочам и способны часами на них «медитировать». Звезды намекают, что не ко всякой информации в этот день стоит прислушиваться (особенно если она относится к разряду служебных или иных сплетен). Не исключено, что ближе к ночи вас позовут на свидание.

Рак

Сегодня лучшее убежище Раков — их богатая фантазия. Именно в ней они будут искать утешение, если переживают любовный кризис или временно остались в одиночестве. Возможен повышенный интерес к виртуальной форме реализации сексуальных желаний или выбор в пользу платонической, а не «земной» любви.

Лев

Сегодня Львам не стоит форсировать события в сложной любовной ситуации: это не только бесполезно, но зачастую и вредно. Вместо напрасной суеты, им стоит отдохнуть и дождаться вечера, когда обстоятельства изменятся в их пользу. К ночи можно проявлять инициативу, партнер будет готов на встречный шаг.

Дева

Влюбленным Девам звезды напоминают, что сейчас им сложно мыслить объективно, рационально и независимо — причем сами они могут не отдавать себе отчета в том, что находятся под гипнозом чужих идей. Положительной стороной дня может стать тонкая нематериальная связь с партнером, сродни телепатической.

Весы

Весам звезды подсказывают, что сегодня у них будет мало простора для любовной инициативы. То же относится и к инициативе партнера: не удивляйтесь и не торопите события, если он медлит, не в настроении или пропал из виду. С приближением ночи ситуация начнет меняться в лучшую для вас обоих сторону.

Скорпион

Сегодня правильные ориентиры в делах сердечных Скорпионам дает их природная проницательность, порой позволяющая им «читать между строк» самые запутанные и туманные послания. Они многое вынесут для себя из недавнего разговора с любимым человеком или из тех слухов о нем, которые до них долетают.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам следовать собственному текущему настрою и не стремиться к бурной личной жизни, если им этого не очень хочется: всему свое время. С приближением ночи сложатся отличные условия для встречной активности партнеров и наверстать упущенное, при желании, будет несложно.

Козерог

Этот день умножает и позитивные, и негативные эмоции влюбленных Козерогов. Им не стоит забывать, что сегодня они написаны у них на лице помимо их воли, и быть закрытой книгой для партнера у них вряд ли получится. Активные внешние инициативы не рекомендуются. Избыток чувств можно выразить в спальне.

Водолей

Водолеям звезды говорят, что обстоятельства этого дня не слишком благоприятны для задуманных ими действий. Проявив несвоевременную активность, легко нанести урон отношениям и не добиться цели, несмотря на отличный план. Свидание, назначенное на поздний час, куда успешнее и может затянуться до утра.

Рыбы

Сегодня отличительная черта влюбленных Рыб — сочетание активного воображения и нерешительности. Большинство из них предпочтет говорить или тайно мечтать, а не действовать. Но с приближением ночи ситуация изменится ровно наоборот, и многие Рыбы вдруг решатся на конкретный шаг, особенно при поддержке.

ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гадания
Когда принято ходить на кладбище
Когда принято ходить на кладбище
Гадания
Зачем в сахарницу класть монету
Зачем в сахарницу класть монету
Предсказания
Самые малоизвестные предсказания Ванги
Самые малоизвестные предсказания Ванги
Народные приметы
Народные приметы на 22 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Народные приметы на 22 марта 2022 года: что нельзя и что нужно делать
Гадания
Как правильно отдавать и брать деньги, чтобы не заблокировать путь к достатку
Как правильно отдавать и брать деньги, чтобы не заблокировать путь к достатку
Имена
Три мужских имени, обладатели которых не способны создать крепкую семью
Три мужских имени, обладатели которых не способны создать крепкую семью
ГороскопыМоя картина дняЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+
Гороскопы
Четыре знака зодиака, которые разбогатеют в апреле
Четыре знака зодиака, которые разбогатеют в апреле