Не теряем время даром — финансовый гороскоп на 22 марта

Сегодня у нас будет возможность продвинуться по карьерной лестнице. Главное — действовать.

Овен

Прекрасный день Овнов, профессионально занимающихся продвижением и раскруткой бизнес-проектов. Успешно проходит проведение рекламных акций, публикация объявлений в средствах массовой информации, участие в выставках-продажах. Не торопитесь измерять успех деньгами, немаловажно иметь хорошую репутацию и полезные деловые связи.

Телец

Тельцы сегодня смогут увеличить свои доходы за счет дополнительной подработки: на полставки, по совместительству или при выполнении частных заказов. Добьются хороших результатов работники режимных и охраняемых учреждений, а также ученые-исследователи и криминалисты. Наличие свободных финансовых ресурсов позволит вам своевременно оплачивать счета и погашать долги.

Близнецы

Неформальное сотрудничество и готовность прийти на выручку друзьям и единомышленникам – вот что может обеспечить успех этого дня для Близнецов. Помните, что путь к победе не всегда имеет прямую траекторию, и иногда приходится принимать нестандартные парадоксальные решения. В частности может состояться перспективное знакомство, которое в итоге может привести к отмене некоторых видов работы.

Рак

Начальство может поставить перед Раками нестандартную задачу, которая на первый взгляд может показаться вам невыполнимой. Подключите свои личные связи с коллегами и подчиненными, посоветуйтесь и изучите опыт тех, кому приходилось заниматься подобными вещами – и после этого вы сами справитесь. Главное, не теряться и верить в свою способность решать сложные вопросы.

Лев

Львам звезды советуют искать удачу в контактах с заграницей. Прежде всего, это относится к тем, кто ведет импортно-экспортные торговые операции крупным оптом. Можно вкладывать деньги в раскрутку бизнеса, проведение рекламных акций, расширение ассортимента товаров и спектра услуг. Бизнесменам рекомендуется совершать поездки в другие страны и регионы с целью изучения потенциала рынков.

Дева

Девам сегодня рекомендуется заниматься подготовкой отчетов и наведением порядка на рабочем месте. Используйте технические новинки для того, чтобы сделать свой труд более производительным. Хорошо поработают строители, риелторы, торговцы продуктами питания и офисные служащие. Строители смогут успешно завершить работу над объектом и сдать его заказчику без нареканий.

Весы

Умение Весов находить взаимопонимание с окружающими людьми будет способствовать успешной профессиональной деятельности. Звезды советуют сосредоточиться на партнерском сотрудничестве. Преуспеют таксисты, консультанты, секретари-референты, курьеры, работники социальных служб и торговли. Используйте этот день для расширения и укрепления деловых связей.

Скорпион

У Скорпионов отличный день для деловой активности и решения финансовых вопросов. В наиболее выгодном положении оказываются те, кто занимает не руководящее, а подчиненное положение, либо работает индивидуально. Уровень доходов вполне может стать на сегодня основным критерием успешности деятельности. Чем больше денег удастся заработать, тем более эффективно вы сработали.

Стрелец

Стрельцам звезды советуют настроиться на оптимистическую волну и подходить к любой работе с хорошим настроением. Уверенность в успехе дела – это для вас сегодня уже составит половину удачи. Полагайтесь на удачное стечение обстоятельств, и у вас все может получиться так, как вы хотели. Можете рассчитывать на поддержку со стороны единомышленников.

Козерог

Козероги смогут успешно реализовать свои намерения, если будут действовать тихо и незаметно. Чем меньше внимания вы привлечете к своей персоне, тем меньше будет помех. Вы преуспеете в любой деятельности, относящейся, так или иначе, к недвижимости. Успешно ведутся строительные, ремонтные и отделочные работы. Неплохо пойдут дела у тех, кто работает удаленно, на дому.

Водолей

Для продвижения в делах звезды советуют Водолеям заняться укреплением деловых связей. Хорошо вместе с друзьями и единомышленниками заниматься обсуждением перспективных планов по дальнейшему развитию бизнеса. Работа в составе группы над неким общим проектом проходит гладко. Хорошее время для разработки бизнес плана — такой план может оказаться вполне реалистичным.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам не терять времени даром и максимально активно проявлять себя в карьере. Сегодня вы способны находить неожиданные и оригинальные решения, которые могут оказаться успешными, будут замечены и оценены начальством. Смело идите на контакт с высшим руководством – ваши идеи могут быть восприняты положительно. Покажите, что вы умеете эффективно решать практические вопросы.