Будем вариться в ностальгии весь день — гороскоп на 22 марта

20 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Скорпиона, мешает отрешиться от вчерашних эмоций, вновь и вновь заставляя проживать их.

Не исключены навязчивые мысли. Возможно, придется думать о неприятных вещах и «пить не из самых прозрачных источников» – например, принимать во внимание сомнительные слухи. Возможны сильные импульсы чувственности, тяга к мистике, эзотерике и различным девиациям. За исключением срочных дел, в этот день нежелательна суета. В конце дня ингрессия Луны в знак Стрельца добавит энергии тем, кто предпочитает (или ведет по роду своей деятельности) активный ночной образ жизни.

Овен

Овны проведут день под впечатлением вчерашних событий, которые могли доставить им много волнений, создать переизбыток нагрузок или эмоций. Несмотря на возможную моральную или физическую усталость, сегодня имеет смысл по горячим следам довести до конца наиболее срочные дела, но не стоит через силу браться за новые: «второе дыхание», резко повышающее продуктивность, ожидается лишь ближе к полуночи.

Телец

Этот день Тельцам стоит потратить на улаживание критичных противоречий. Чем они острее, тем больше оснований не медлить – в противном случае конфликт может перейти в вялотекущую стадию и справиться с ним будет значительно труднее. Хорошей подсказкой на этом поприще будут события позднего вечера: если в конце дня вновь закипит работа (или возникнет готовность к ее продолжению), это добрый знак.

Близнецы

Близнецы могут использовать этот день для тайных договоренностей и консультаций (например, медицинских), приватных бесед с коллегами, подчиненными или начальством. Возможен интерес к служебным или иным сплетням – в этом случае, стоит помнить, что, проявляя к ним внимание и обсуждая их, вы автоматически становитесь их распространителем, что однажды в будущем может стать минусом в вашей репутации.

Рак

Сегодня Раков морально поддерживает их тайная вера в лучшее (например, в любовь, победу, выигрыш, исцеление от недуга). Им может помогать доверие к далекой влиятельной силе или надежда на чудо. Что касается поддержки практической, в этот день с ней вероятны проблемы, не исключены паузы и перебои в текущих насущных делах. Активные хлопоты лучше отложить до завтра или, по крайней мере, до полуночи.

Лев

Пока не настал вечер, звезды советуют Львам не цепляться за материальное, а искать опору в духовном, другие модели поведения не дадут результата. Если образовалась сложная многофакторная ситуация, стоит временно с ней смириться. Вынужденный брейк позволит перезагрузить сознание и набраться сил. К ночи вас ждет подарок: у вас появится энергия для творческого конструктивного решения любой проблемы.

Дева

Сегодня Девам пригодятся такие качества, как воображение и проницательность. Обстоятельства не позволят им озвучивать всю правду или заставят искать скрытый смысл в полученной информации (особенно если она приходит на чужом языке). Из-за влияния авторитетных людей или идей у многих Дев не исключены проблемы со своим собственным независимым мнением. К ночи возможны домашние или деловые хлопоты.

Весы

Сегодня Весам лучше не заниматься важными делами – за исключением тех срочных хлопот, которых требует от них завершение насущного дела. В этом случае стоит заранее смириться с риском отдельных потерь или разочарований: ситуация может не оставить иного выхода. Не исключается временный спад энергии, уныние или тупик в хлопотах. Новый всплеск энтузиазма не за горами: он ожидается ближе к полуночи.

Скорпион

Скорпионам придется считаться и со своими нуждами, и с обстоятельствами. Скорее всего, сегодня придется в чем-то себя ограничить – например, в привычном режиме отдыха. Организм вплоть до вечера останется чувствительным, возможна усталость. За новый фронт работ в этот день браться нежелательно. Примириться с ситуацией поможет насыщенная внутренняя жизнь или тайная связь с источником вдохновения.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам пользоваться возможностью уединения. Это наилучший выбор, если вы надеетесь отдохнуть в тишине, выспаться, помечтать, предаться воспоминаниям или подумать над последними событиями. Внутренняя перезарядка позволит уже к вечеру взбодриться и вернуть себе форму. Если на пороге ночи вы будете готовы к работе, любви или приключению, поле деятельности для вас найдется.

Козерог

Сегодня у Козерогов хорошее чутье и они неплохо видят возможные картины будущего, но при этом склонны больше думать о негативном варианте. Это особенно вероятно, если накануне они потерпели поражение или не достигли желаемого в полной мере. Звезды рекомендуют найти источник позитива, пусть даже на данный момент он будет неочевидным. Не исключено, что к ночи он даст вам неожиданный заряд бодрости.

Водолей

Сегодня Водолеи будут напрасно ждать подходящего момента для своей активности, но ситуация вовсе не так безнадежна, как может показаться. Новый виток событий даст о себе знать не ранее вечера (а возможно, и ночью), но проявленное при его ожидании терпение того стоит. В конце дня у представителей этого знака появится отличный шанс действовать по собственному плану, и они наверняка его не упустят.

Рыбы

Сегодня мысли Рыб часто витают «за горизонтом». Возможен интерес к далеким краям или мысленный вояж в виртуальные миры. Это день пассивности, которая многим Рыбам придется по душе в силу природного склада характера. Энергичных Рыб к ночи ждет всплеск предприимчивости и не исключено, что они примутся осуществлять тайный план. Им стоит тщательно продумать его, чтобы не навредить своим интересам.