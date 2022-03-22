Сворачиваем горы — гороскоп на 23 марта

20-21 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце делает многих идеалистами и побуждает не только говорить о своих идеалах, но и служить им.

Энергию важно направить в продуктивное русло. День хорош для физической активности, плановых тренингов, любовных инициатив, ведения бизнеса за рубежом. Порадует многозадачность и право комбинировать варианты. Менее эффективный путь — мечты, философствования, попытки тайно договориться в обход правил. Не слишком удачно обучение. Возможны проблемы со связью, сплетни, путаница в путешествиях. Не стоит отправлять важные сообщения и вести переговоры, особенно на иностранном языке.

Овен

Сегодня у Овнов много энтузиазма и этот день обещает стать для них продуктивным. Он хорош для занятий, подразумевающих активность, ловкость и предприимчивость, обещает успехи в бизнесе, спорте, изобретательстве и экспериментах, удачи в любви. Сочетание энергии и организованности станет отличным противовесом идеализму и тайным завышенным надеждам, особенно в путешествиях и работе с иностранцами.

Телец

Сегодня звезды предлагают Тельцам приобщиться к духу приключений, путешествий или экспериментаторства — что в их нынешней ситуации окажется очень кстати. К целеустремленности и настойчивости им стоит добавить долю гибкости и здорового авантюризма. Хорошо сравнивать разные подходы к решению одной задачи. Не будет лишней хорошая физическая подготовка, приветствуются занятия спортом или танцами.

Близнецы

Близнецам не стоит пропускать подходящий момент для сотрудничества: сегодня оно и комфортно, и продуктивно. Можно рассчитывать на подвижки в любой сфере — профессиональной, творческой, игровой, спортивной — главное, чтобы в ней было побольше организованной динамики. Такой подход сведет к минимуму риск лжи и недопонимания, поможет не тратить время на избыточные разговоры и бесплодные фантазии.

Рак

Сегодня у Раков день продуктивных хлопот под девизом «дело мастера боится». Не стоит откладывать плановые работы, тренировки, ремонтные и лечебные процедуры, заботу о питомцах. Возможно, придется комбинировать планы, кого-то замещать, подменять. Слабые стороны в этой суете — коммуникации и калькуляция. Возможны ошибки в текстах и подсчетах, не исключены недоразумения при общении на чужом языке.

Лев

Сегодня Львам стоит активнее выразить свои взгляды. День поднимает уровень их креативной энергии, позволяя находить решения для сложных задач, привлекать друзей и партнеров. Это время открытой честной игры, лучше избегать интриг, намеков и закулисных переговоров. Можно заняться спортом, бизнесом, активным творчеством. Душевному равновесию могут мешать тайные сомнения и неприятные воспоминания.

Дева

Сегодня Девам стоит сократить время общения или отменить переговоры. Энергию этих суток лучше бросить на домашние, деловые или иные конкретные дела. Проявив долю смекалки, можно совместить разные направления и справиться с несколькими задачами сразу. Этот день дает необходимый кураж для потенциально опасных работ и остроумного решения нестандартных проблем, помогает активностью победить сомнения.

Весы

У Весов удачный день. Помимо прежней поддержки они могут найти новую в лице друга, партнера или бывшего конкурента, впечатленного их талантами. Условие полного успеха — не отвлекаться на сомнительные пути и сплетни, а также не пытаться получить больше законного или необходимого. Возможны недоразумения в процессе общения, заминки при попытке получить приватную вип-информацию вместо стандартной.

Скорпион

Ситуации этого дня требуют от Скорпионов деловитости, гибкости, понимания правил игры и хорошей реакции. Не помешает чувство юмора. Будет пища и для их проницательности: возможно, кто-то попытается их запутать или они станут жертвой своего идеализма. Лучше избегать сомнительных приемов ведения дел и оперировать только законными вариантами: и деньги (вещи) будут целее, и репутация не пострадает.

Стрелец

Сегодня Стрельцы ощущают прилив энергии, готовы к работе, игре или конкретным шагам в любви. При верной линии поведения день удачен. Стоит меньше говорить и больше делать, а также использовать для своих игр ясные законные сценарии, при необходимости комбинируя их. Как только вы поддадитесь искушению схитрить или превысить свои полномочия, вы окажетесь не на поле удач, а в стране своих иллюзий.

Козерог

Козероги сегодня способны переделать массу дел и при этом рискуют несколько злоупотребить нагрузками. Звезды советуют им ограничить фронт работ при хронических недугах и в неоднозначной домашней ситуации, не увлекаться, не импровизировать и не выходить за рамки инструкций. Также это день идеализма и путаницы в общении. Лучше не отправлять письма и не вести переговоров, особенно с иностранцами.

Водолей

Сегодня обстоятельства складываются для Водолеев удачно, и им не стоит терять время зря. Звезды советуют следовать собственному плану и не поддаваться сомнениям: в этот день они легко могут увести с правильного пути на ложный. Не стоит придавать особого значения информации этого дня: возможно, это слух, лукавство или преувеличение. Также не стоит изменять своим базовым ценностям в угоду чужим.

Рыбы

Сегодня Рыбам хочется пойти вслед за мечтой или послужить своим идеалам. Звезды советуют действовать хорошо подготовленными окольными путями с минимумом контактов. Используемые шаблоны важно настроить под свои нужды, иначе любой ваш шаг будет иметь неприятный побочный эффект — например, создавать почву для коварных вопросов или сплетен о вас. Желая продвинуть свою идею, вы можете ей навредить.