Рискуем и экспериментируем — финансовый гороскоп на 23 марта

Сегодня удача и деньги будут любить самый активных и рискованных.

Овен

Овны в этот день смогут легко договориться с партнерами о сотрудничестве. Вы будете прекрасно чувствовать настроение людей и сможете найти нужный подход к ним. Положительные влияния дня особенно почувствуют юристы, рекламные агенты, преподаватели вузов, консультанты и все те, кто выступает на публике. Можно подавать исковые заявления, отправляться в служебные командировки.

Телец

У Тельцов хороший день для приобретения навыков работы с новой техникой. Успешно проявят себя те, кто имеет склонность к изобретательской и рационализаторской деятельности. Вы сможете предложить интересные технические решения с целью повышения производительности труда. Наибольших результатов сумеют добиться те из вас, кто работает в офисе, магазине, ремонтной мастерской, в сервисном центре.

Близнецы

Прекрасный день для Близнецов, чья профессиональная деятельность связана с творчеством. У вас не будет недостатка в творческих замыслах, которые вы сумеете с блеском реализовать на практике. Хорошее время консультантов сетевого маркетинга и всех тех, чья работа связана с выполнением клиентских заказов. Вы сможете успешно провести рекламные мероприятия и привлечь новых подписчиков и заказчиков.

Рак

У Раков хорошее время для капиталовложений в недвижимость. Особенно это касается бизнесменов, сосредоточенных на технической модернизации. Вы сможете добиться хороших результатов в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Звезды советуют наибольшее внимание уделить благоустройству рабочего места. Отношения с коллегами и подчиненными складываются конструктивно.

Лев

Вполне удачный день для тех Львов, чья работа связана с торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Благодаря эффективной работе вы сможете ускорить товарно-денежные обороты и повысить доходы. Также день благоприятствует консультациям, общению с большим количеством людей, коротким поездкам, организации курсов обучения, устроительству выставок.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые сегодня же удастся довести до завершения. Поэтому, если у вас есть возможность выбора, планируйте свой день таким образом, чтобы начатые дела были закончены до конца рабочего дня и не оставались на завтра. Риелторы смогут найти покупателя для недвижимости. Успешно пойдет работа над отчетной документацией.

Весы

Весам в этот день рекомендуется провести работу над собственными ошибками и изменить подходы к работе с людьми. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Удачно проходят короткие поездки, телефонные переговоры и консультации. Используйте этот день для сбора полезной информации.

Скорпион

Звезды сулят типичным Скорпионам увеличение доходов за счет дополнительных источников. Особенно это вероятно для тех, кто работает в ночных заведениях, гостиничном и ресторанном бизнесе, лечебных учреждениях санаторно-курортного типа и выполняет заказы через услуги на фрилансе. Старайтесь не рассказывать окружающим о своих намерениях, и тогда никто не сможет вам помешать.

Стрелец

Стрельцам сегодня рекомендуется заниматься перспективным планированием. Процесс написания бизнес-плана будет содержать в себе много революционных идей, способных дать новый импульс развитию вашего дела. Вы будете свободны и удачливы в своих решениях. Также это хорошее время для работы в составе творческой группы в сфере науки и техники.

Козерог

Козероги сегодня смогут многие вопросы решить путем кулуарных переговоров. Велики шансы к тому, чтобы сделать отношения с вышестоящим руководством более гармоничными и доверительными. Если у вас есть влиятельный покровитель, то можете рассчитывать на его поддержку. Руководящие работники могут получить важные сведения, которые помогут вам составить правильное представление о ситуации в делах.

Водолей

У Водолеев хороший день для учебы и повышения профессионального уровня. Удачно пойдут дела у тех, кто причастен к высшему образованию, судебно-правовой системе и внешнеэкономической деятельности. Успешно проходят дальние поездки. Используйте в полной мере возможности интернета в своей работе. Контакты с иностранцами и людьми из других регионов, могут оказаться вам полезными.

Рыбы

Звезды ждут решительных поступков от Рыб, занимающих руководящие должности. Финансовый риск сегодня будет оправдан. Можно делать кадровые перестановки и реформировать структуру фирмы и оптимизировать расходы. Настройтесь на обновление в работе и избавляйтесь от всего, что устарело и перестало быть эффективным. Тем, кто собирается сменить работу, хорошо знакомиться с новым трудовым коллективом.