Держим своих скелетов в шкафу — любовный гороскоп на 23 марта

Сегодня не стоит открывать свои секреты и рассказывать тайны — можно отпугнуть партнера.

Овен

Сегодня влюбленные Овны - идеалисты в душе, но реалисты на деле. В полном соответствии со своей зодиакальной природой, они предпочитают в любви простые и ясные пути. Это поможет им органично взаимодействовать с объектом своих симпатий, независимо от его убеждений, национальности и вероисповедания.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит зацикливаться на конфликтных сторонах отношений. В это может помочь совместное активное занятие, в котором попросту нет места лишним переживаниям. Не упускайте возможность вместе с партнером заняться спортом или танцами, отправиться в короткую командировку или на природу.

Близнецы

Сегодня влюбленным Близнецам не стоит увлекаться долгими душевными беседами и философскими разговорами. День зовет к действию - например, к веселой игре или решительным уверенным шагам навстречу друг другу. Если вы в фазе выбора, не стесняйтесь устроить возможным кандидатурам честное соревнование.

Рак

Сегодня звезды устраивают Ракам небольшой, но интенсивный тренинг, призванный помочь им избавиться от чрезмерного идеализма в любви. Как только они начнут «зависать» на виртуальном образе любимого человека, якобы свободном от всяческих недостатков, они будут допускать смешные или досадные промахи.

Лев

Этот день порадует Львов отличными отношениями с любимым человеком, если они твердо решат играть в открытую и будут любой ценой избегать в общении «тумана» - например, скрытых намеков и тайных переговоров. О том, что еще недавно занимало все их помыслы, им лучше не говорить и даже не вспоминать.

Дева

Обстоятельства этого дня бодрят влюбленных Дев, заставляют искать комплексные решения и помогают преодолеть тайные сомнения путем конкретных действий. Девы, пообещавшие что-то партнеру, столкнутся с довольно энергозатратной для себя задачей, которую не выполнить без мастерства и доли смелости.

Весы

Сегодня события развиваются в полном согласии с планами и ожиданиями Весов, поэтому они могут спокойно назначать свидание или соглашаться на него. Им стоит учесть вероятность отдельных недоразумений, которые не впишутся в их картину идеального общения. Возможны минуты путаницы, скрытности, иллюзий.

Скорпион

Сегодня влюбленных Скорпионов подводит интуиция. Несмотря на природное чутье, они могут делать ошибки - например, из-за своего тайного идеализма. Во избежание таких недоразумений, звезды советуют им не импровизировать без необходимости и придерживаться в делах сердечных стандартных надежных правил.

Стрелец

Стрельцам сегодня практически гарантирован успех у лиц противоположного пола и им важно не испортить свое удачное положение собственным поведением. Их может подвести манера увлеченно философствовать, когда нужно планомерно действовать, а также склонность «напускать туман» или пребывать в иллюзиях.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги могут оказаться не готовы к предложенному им стилю действий. Изначально удачная ситуация, которая радует многих, для них может обернуться некоторыми проблемами, о которых они, возможно, не смогут внятно сказать своему партнеру. Собираясь на свидание, оцените свои силы.

Водолей

Сегодня Водолеи - и мужчины, и женщины - неплохо владеют собой и отлично просчитывают свои действия. Они вряд ли пропустят тот удачный шанс, который дают им эти сутки. Но все же возможны отдельные недоразумения - например, под влиянием чувств они могут много наобещать или о чем-то проговориться.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не делать ставку на свое красноречие, избегать душевных интимных бесед, лишних комментариев и важных для себя тем. Искушение поделиться сокровенным вскоре может обернуться против них. На свидании важно не импровизировать, а следовать принятому комплексу поведенческих стандартов.