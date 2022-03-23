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Каких знаков зодиака в марте ждут большие деньги

23 марта 2022ГороскопыWMJ.ru

Астрологи порекомендовали четырем знакам зодиака купить лотерейный билет до конца марта.

Каких знаков зодиака в марте ждут большие деньги
Фото: depositphotos

Овен

У них успешен будет весь 2022 год. Крупных ставок делать не стоит, а сыграть в лотерею лучше в будние дни. Для этого пригодны понедельник и четверг. Удачные числа – 22, 26, 29.

Близнецы

Постоянно надеяться на легкие деньги не нужно. Финансовый успех Близнецов будет зависеть только от их упорства и труда. Лучше выбрать для лотереи среду, 25 и 29 числа принесут успех.

Скорпион

Можно рискнуть и приобрести лотерейный билет — 23 или 25 числа.

Рыбы

Рыбы могут надеяться на небольшой выигрыш 27 и 29 марта.

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