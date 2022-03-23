Каких знаков зодиака в марте ждут большие деньги
Астрологи порекомендовали четырем знакам зодиака купить лотерейный билет до конца марта.
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Овен
У них успешен будет весь 2022 год. Крупных ставок делать не стоит, а сыграть в лотерею лучше в будние дни. Для этого пригодны понедельник и четверг. Удачные числа – 22, 26, 29.
Близнецы
Постоянно надеяться на легкие деньги не нужно. Финансовый успех Близнецов будет зависеть только от их упорства и труда. Лучше выбрать для лотереи среду, 25 и 29 числа принесут успех.
Скорпион
Можно рискнуть и приобрести лотерейный билет — 23 или 25 числа.
Рыбы
Рыбы могут надеяться на небольшой выигрыш 27 и 29 марта.
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