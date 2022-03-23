Каких знаков зодиака в марте ждут большие деньги

Астрологи порекомендовали четырем знакам зодиака купить лотерейный билет до конца марта.

У них успешен будет весь 2022 год. Крупных ставок делать не стоит, а сыграть в лотерею лучше в будние дни. Для этого пригодны понедельник и четверг. Удачные числа – 22, 26, 29.

Постоянно надеяться на легкие деньги не нужно. Финансовый успех Близнецов будет зависеть только от их упорства и труда. Лучше выбрать для лотереи среду, 25 и 29 числа принесут успех.

Можно рискнуть и приобрести лотерейный билет — 23 или 25 числа.

Рыбы могут надеяться на небольшой выигрыш 27 и 29 марта.