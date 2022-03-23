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Имена мужчин, которые могут стать многодетными отцами

23 марта 2022ГороскопыВечерняя Москва

Экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова перечислила четыре мужских имени, носители которых планируют стать многодетными отцами.

Имена мужчин, которые могут стать многодетными отцами
— Имя — это звуковые вибрации, на которые мы откликаемся. Оно создает некоторое направление, формирует желания и руководит нашими действиями, — пояснила провидица.

Она добавила, что мужчины с короткими и традиционными именами Федор, Петр, Иван и Николай чаще всего имеют большое количество детей. Астролог уверена, что желание мужчины обзавестись семьей не зависит от партнера. Дети могут быть как от одной возлюбленной, так и от разных спутниц, передает слова экстрасенса Пятый канал.

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