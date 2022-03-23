Все в наших руках — любовный гороскоп на 24 марта

Сегодня мы рулим любовной лодкой.

Овен

Сегодня Овнам не стоит медлить с любовной инициативой: к концу дня энергии поубавится и придется действовать в рамках уже сложившегося сценария. Помните, что не в ваших силах исправить лишь свое любовное прошлое. В том, что касается будущего, вы и любимый человек сейчас сами кузнецы своего счастья.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам не отклоняться от своих любовных планов и принципов в главном, а в остальном положиться на обстоятельства. Отношениям пойдет на пользу экзотический формат свидания или небольшой кризис. Возможны туманные разговоры о будущем и оригинальные эротические фантазии.

Близнецы

Близнецам не стоит медлить с продолжением любовной игры. Утро даст им надежную подстраховку в виде твердых убеждений, четкого регламента или здравого смысла, но вечером они могут остаться без нее и оказаться безоружны перед соблазном - например, искушением поддаться лести, обещаниям или уговорам.

Рак

Обстоятельства этого дня не столько обнадеживают влюбленных Раков, сколько вводят их в заблуждение, маня ложными смыслами. Не стоит вести активную личную переписку - особенно если вы общаетесь с объектом своего романтического интереса на чужом вам языке или ваша речь не является родной для него.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня самый короткий путь к любовной гармонии - честность, доверие и отсутствие лишних сомнений. Любимый человек готов предложить и простить им многое, если они согласны принять его условия (к счастью, вполне разумные). Важно не верить сплетням и сомнительным гуру.

Дева

Сегодня звезды не рекомендуют Девам заводить романтические знакомства с нуля и включаться в активную переписку с объектом своего интереса. Велика вероятность оказаться в таких отношениях ведомыми или в чем-то обманутыми (возможно, в силу собственной доверчивости, идеализма и завышенных надежд).

Весы

Сегодня звезды советуют Весам не забывать о своем выстраданном правиле судить о намерениях партнера (как и о романе в целом) не по словам, а по делам и фактам. Желательно взять под контроль свое воображение, если оно склонно разыгрываться под влиянием слухов, сплетен или мнимых таинственных знаков.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Скорпионам воздержаться от серьезных разговоров, интимных признаний и предложений, а также от случайных и лишних трат. День склоняет к непостоянству, беспочвенным фантазиям, напрасным расходам, болтливости или смешным ошибкам в процессе романтического общения.

Стрелец

Сегодня в общении с представителями другого пола Стрельцам лучше не отступать от надежных сценариев: выход за рамки безопасных сдерживающих регламентов чреват. Поделившись секретом или позволив себе лишний намек в разговоре, легко заронить у партнера сомнение в своей честности или своем статусе.

Козерог

Сегодня звезды не советуют Козерогам отправляться на первое свидание или важную личную встречу. Также они не рекомендуют представителям этого знака увлекаться тайной перепиской и доверительными беседами вживую: информационный фон и психологическая атмосфера дня не способствуют взаимопониманию.

Водолей

Сегодня ничто не мешает Водолеям держаться своей линии поведения и успешно работать на будущее своего любовного союза. Все в их руках, особенно в первой половине дня. Если они будут верны своим чувствам, планам и принципам, их не смутят возможные внешние помехи - например, сплетни об их романе.

Рыбы

Сегодня Рыбы и их партнеры не могут наговориться, при этом преимущество в разговоре часто будет у самих Рыб. Им будет льстить, что их забрасывают вопросами на интересную им тему. Не исключено, что они будут слегка поучать собеседника. В порыве красноречия они могут не заметить, что сказали лишнее.