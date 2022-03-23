Смело высказываем свое мнение — финансовый гороскоп на 24 марта

Сегодня нас будут не только слушать, но и прислушиваться.

Овен

Это благоприятный день для Овнов, занимающих руководящие должности в фирмах и государственных учреждениях. Вам может поступить ценная информация, благодаря которой вы сможете прояснить для себя ряд важных моментов. Лицам, занимающим подчиненное положение, удастся добиться доверительных отношений с начальством. Также можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Телец

У Тельцов в этот день могут успешно проходить дальние командировки, а обмен опытом с коллегами-смежниками будет полезен. Усилится ваша тяга к знаниям и готовность работать вместе с коллективом над разработкой перспективных проектов в бизнесе. Хорошо сдавать экзамены по повышению квалификации, защищать дипломную работу и диссертацию.

Близнецы

У Близнецов, занимающих руководящие должности, хорошее время для кадровых перестановок и структурного реформирования. Судя по звёздной картине, к Вам могут обратиться с просьбой о долге, а ещё могут поступать предложения кредитов или быстро окупаемых проектов - и тут важно не торопиться с решениями. При необходимости вы сможете получить банковский кредит, а бизнесмены смогут открыть кредитную линию.

Рак

У Раков этот день может сложиться удачно для развития и укрепления делового партнерства. Вы сможете выступить в роли переговорщика или миротворца, находя единственно возможные формулы компромисса. Вырастет спрос на услуги у тех, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Можно расширять линейку товаров и услуг для клиентов.

Лев

Звезды советуют Львам перед началом работы составить подробный план действий. Методичная, последовательная работа и аккуратность – залог успешной деятельности. Отношения с коллегами складываются гармонично, можно обращаться за советом и помощью к более опытным сотрудникам. Старайтесь четко планировать свое рабочее время, чтобы не отвлекаться на посторонние дела.

Дева

Типичным Девам сегодня может сопутствовать удача в финансовых спекуляциях на валютной бирже. Используйте новостную информацию для принятия решений. Процветает сетевой маркетинг, торговля модной одеждой, спортивными и детскими товарами. Преуспеют представители тех профессий, которые призваны сделать людей красивее и здоровее. Воздержитесь от тайных сделок.

Весы

У Весов прекрасный день для приумножения своего недвижимого имущества и улучшения условий труда на рабочем месте. Сделки с недвижимостью, равно как и приобретение пакетов акций компаний, принесет вам немалые выгоды в дальнейшем. Успешно проходят строительные, ремонтные и отделочные работы. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию недвижимой собственности.

Скорпион

Скорпионы, работающие в торгово-закупочной сфере, смогут проявить свои лучшие деловые качества. Активизируются ваши связи и информационный обмен. Вам удастся заключить очень выгодные торговые сделки, благодаря которым резко ускорится товарно-денежный оборот и увеличится уровень ваших доходов. Хорошо поработают водители транспорта, консультанты, социальные работники.

Стрелец

Для Стрельцов сегодня важно доводить до конца начатые дела. Рассчитайте свои силы таким образом, чтобы не оставлять на завтра то, что можно успеть закончить сегодня. Вы хорошо будете чувствовать материальную выгоду от тех или иных своих действий, поэтому не ошибетесь при выборе наиболее выгодной работы. Бизнесменам рекомендуется проводить анализ состояния своего бюджета.

Козерог

Приподнятое эмоциональное состояние Козерогов позволит быстрее и легче находить взаимопонимание с деловыми партнерами и клиентами при выполнении услуг. Вы сможете тонко почувствовать психологию тех людей, с которые приходится вступать в деловое взаимодействие. Можно проявлять инициативу при организации деловых встреч. Ваши поручения другим людям могут быть точно исполнены.

Водолей

Водолеям, имеющим несколько источников доходов, сегодня удастся не только успешно поработать на основной работе, но и часть времени затратить на дополнительную подработку. Фрилансеры получат по интернету выгодные заказы, с которыми смогут быстро справиться. Возросший уровень доходов позволит вам без затруднений оплачивать счета и делать покупки.

Рыбы

Рыбам звезды советуют не только проявлять личную инициативу в делах, но и стараться привлекать к своей работе других людей, главным образом друзей и единомышленников. Успешно проходят обсуждения планов на будущее и работа по прогнозированию и маркетинговым исследованиям. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете повлиять на принимаемые коллективные решения.